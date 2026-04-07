Hay días en que Nueva York cambia de cara y, por unas horas, el ruido del tráfico deja paso a algo mucho más raro en esta ciudad: espacio para caminar, pedalear, mirar alrededor y hasta quedarse un rato en la calle sin sentir la prisa de siempre. Eso ocurrirá el sábado 25 de abril de 2026, cuando más de 50 calles en los cinco distritos cerrarán al tránsito vehicular como parte del Car-Free Earth Day, una jornada impulsada por el New York City Department of Transportation (NYC DOT) para celebrar el Día de la Tierra con actividades públicas, arte, música y movilidad limpia. Para quienes viven en la ciudad —desde Washington Heights hasta Jackson Heights, pasando por Sunset Park, el Bronx o Staten Island— será una de esas fechas que recuerdan que la ciudad también puede sentirse como un barrio grande, caminable y compartido.

Si te interesa cómo se están reimaginando las ciudades en Estados Unidos, este evento es una muestra clara de hacia dónde va la conversación: menos autos, más espacio público y una calle pensada también para la gente.

¿CUÁNDO SERÁ EL CIERRE DE CALLES?

El evento se realizará el sábado 25 de abril de 2026, con el siguiente horario:

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se realizará con lluvia o con sol.

Durante esas horas, más de 50 calles de los cinco distritos estarán cerradas a los autos para dar paso a peatones, ciclistas, artistas y familias que quieran recorrer la ciudad de otra manera.

¿POR QUÉ SE CIERRAN MÁS DE 50 CALLES?

La iniciativa no solo busca celebrar el Día de la Tierra, sino también reforzar una idea que gana terreno en Nueva York: las calles pueden cumplir funciones mucho más amplias que mover autos.

Desde el NYC DOT señalan que este tipo de actividades sirven para mostrar cómo se puede recuperar espacio para la comunidad y promover formas de transporte más limpias. El comisionado de transporte, Mike Flynn, explicó que la fecha también funciona como un recordatorio de que el diseño urbano tiene un impacto directo en la lucha contra el cambio climático.

En palabras simples, el Car-Free Earth Day propone una especie de prueba piloto de una ciudad con menos congestión y más vida en la calle.

Uno de los eventos del Día de la Tierra del año 2025 (Foto: NYC DOT)

CALLES Y ZONAS PRINCIPALES DEL EVENTO

Aunque participarán decenas de vías, habrá algunos puntos donde se concentrará buena parte de la actividad. Son los llamados “eventos emblemáticos”, donde se espera mayor presencia de público.

Principales ubicaciones

Manhattan:

Broadway, de la calle 17 a la 46.

Avenida St. Nicholas, entre las calles 181 y 185.

Calle Dyckman, hasta Inwood Hill Park.

Brooklyn:

Quinta Avenida, entre las calles 41 y 45.

Queens:

Avenida Woodside, entre las calles 75 y 78.

Bronx:

Calle 188 Este.

Staten Island:

Avenida Port Richmond.

En sitios como Times Square o Union Square, la escena será muy distinta a la habitual: menos bocinas, menos embotellamiento y más espacio para caminar con calma, algo que en Nueva York casi siempre se siente como un pequeño lujo.

VIAJES GRATIS EN CITI BIKE: ¿CÓMO APROVECHARLOS?

Uno de los beneficios más llamativos del evento será la opción de usar Citi Bike sin costo por tiempo limitado.

Detalle Información Código CARFREENYC26 Dónde usarlo App de Citi Bike, en la opción “Pase diario” Beneficio Viajes ilimitados de 30 minutos Duración 24 horas

Con este pase, los usuarios podrán moverse por la red de ciclovías de la ciudad, que supera los 1,000 kilómetros, sin depender del tráfico ni del metro en hora pico. Para muchos neoyorquinos, especialmente en zonas donde la bici ya forma parte del día a día, esta será una oportunidad práctica para recorrer Manhattan, Brooklyn o Queens de una forma distinta.

Usuarios de Citi Bike durante el Día de la Tierra de 2025 (Foto: NYC DOT)

ARTE, CULTURA Y EXPERIENCIAS EN LA CALLE

El Car-Free Earth Day también tendrá una fuerte dimensión cultural. No será solo una jornada de movilidad, sino un evento pensado para ocupar la calle con expresiones artísticas, actividades comunitarias y propuestas educativas.

Algunas propuestas destacadas:

“Traffic Stop Letters”, una visión de ciudad sin autos creada por Molly Magnell.

“Cycle Indicator”, un libro escultórico interactivo de Duy Hoàng.

“The Plastic Sea”, una instalación participativa de Frahydel Falczuk.

Además, habrá presentaciones musicales, actividades deportivas y espacios educativos centrados en sostenibilidad y cuidado ambiental.

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