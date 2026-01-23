El paisaje de Colorado se prepara para un cambio radical que pondrá a prueba la resistencia de sus habitantes. Ante la inminente llegada de una megatormenta invernal al país, el estado resultará afectado. Los expertos en meteorología alertaron sobre la presencia constante de nieve y temperaturas que descenderán drásticamente. En caso residas en alguna localidad de la región y estás planificando salir de casa por motivos personales, es importante que sepas los detalles específicos de este fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorología Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó esta advertencia desde este viernes 23 y, posiblemente, el mal tiempo en Colorado se registrará hasta el domingo 25 de enero. Por consecuente, sus ciudadanos deben tomar sus precauciones.

De acuerdo con José Quevedo, meteorólogo de Telemundo Colorado, se anticipa un periodo de frío intenso que superará las 80 horas de duración, extendiéndose durante la totalidad del fin de semana. Las temperaturas máximas no sobrepasarán los 24 °F.

El ambiente gélido en Colorado permanecerá por 80 horas; es decir, durante todo este fin de semana. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Estas condiciones gélidas podrían causar daños severos en la piel de sus habitantes si no cuentan con la vestimenta de protección adecuada.

El área metropolitana de Colorado, conformada por Denver, Aurora y Lakewood, será una de las zonas más afectadas por este panorama frío, ya que registraría nieve desde la noche de hoy hasta la madrugada del sábado 24 de enero.

Además, se prevén que las acumulaciones que oscilarían entre 1 a 3 pulgadas de nieve hasta el domingo de la presente semana. Las ciudades con mayores nevadas serían Estes Park (2.8″), Fort Collins (2.6″) y Castle Rock (2.7″).

Las nevadas en gran parte de Colorado afectarán diversas carreteras del estado. La acumulación de nieve sobre las vías incrementará significativamente el riesgo al conducir para los habitantes.

Se pronostica que las carreteras de Colorado estarán cubiertas de nieve para este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini' / Referencial)

Cómo vestirse ante el frío extremo que se registrará en Colorado

El NWS recomienda a los ciudadanos de este estado que no se expongan al aire libre y que estén preparados ante posibles cortes de suministro energético. Además de ello, reveló la forma correcta de abrigarse para evitar la hipotermia o la congelación.

Capa interior que mantenga la piel seca: no debe ser algodón.

no debe ser algodón. Capa intermedia aislante: prendas de lana o polar.

prendas de lana o polar. Capa externa: recomendable un cortaviento o impermeable con capucha.

También es necesario que se cubra la piel expuesta, tales como rostro, manos, cuello, pies u otras partes. El propósito es evitar que el aire gélido genero algún daño al organismo.

