Tras una tormenta rápida pero intensa que dejó nieve, aguanieve y lluvia helada desde la región de los Grandes Lagos hasta el noreste del país, el frío vuelve a imponerse en gran parte del este de Estados Unidos. En Nueva York, el impacto se sentirá con más fuerza en los próximos días y justo en la antesala del Año Nuevo 2026, cuando una nueva irrupción de aire ártico promete bajar de forma marcada las temperaturas.

Según los meteorólogos de AccuWeather, durante el fin de semana, el aire frío se mantendrá firme sobre Nueva Inglaterra y los Apalaches centrales, mientras que una lengua de aire más templado intentará avanzar desde el sur antes de la llegada de un frente frío potente. Ese choque entre masas de aire provocará episodios de hielo el domingo en zonas de Pensilvania, los Apalaches centrales y el norte del estado de Nueva York, incluidos sectores de los Adirondacks.

El pronóstico del tiempo advierte bajas temperaturas en Nueva York, viento helado y posibles condiciones peligrosas rumbo al Año Nuevo 2026. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Aunque no se espera una tormenta de hielo significativa, sí podría acumularse la cantidad suficiente como para volver resbaladizas las carreteras y aceras sin tratar, especialmente antes de que la precipitación cambie a lluvia.

A lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Washington D. C. hasta Boston, el evento del fin de semana se manifestará mayormente como lluvia. Sin embargo, conductores que se dirijan a los suburbios del norte y oeste de Boston y de la ciudad de Nueva York podrían encontrarse con tramos con hielo, sobre todo en las primeras horas del domingo.

Caída brusca de temperaturas tras el frente frío

Detrás del frente, el escenario cambia con rapidez. Según el experto principal en pronósticos de largo alcance de AccuWeather, Paul Pastelok, el aire frío llegará acompañado de ráfagas de viento, nieve por efecto lago y copos intermitentes en áreas de los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el interior del noreste entre el domingo por la noche y el lunes.

Las temperaturas máximas podrían caer más de 30 °F (unos 17 °C) en solo 24 horas, entre el domingo y el lunes. El desplome más fuerte se espera en el valle de Ohio, pero el enfriamiento se extenderá a todo el noreste.

Ola de aire ártico avanza sobre el noreste de EE.UU. y refuerza el frío extremo en Nueva York rumbo a la víspera de Año Nuevo 2026. | Crédito: AccuWeather

Así estará el termómetro rumbo a Año Nuevo 2026

Para martes, se prevén temperaturas diurnas en los 20 y 30 °F (entre –6 y 4 °C) en gran parte del noreste, incluida el área metropolitana de Nueva York. En el Alto Medio Oeste, los valores podrían caer a dígitos simples e incluso a la adolescencia bajo cero en Fahrenheit.

Además, el viento intensificará la sensación térmica: las temperaturas RealFeel® podrían sentirse hasta 20 grados más bajas que lo que marque el termómetro, un factor clave para quienes planean actividades al aire libre en la víspera de Año Nuevo 2026.

Detrás del frente frío, chubascos de nieve y ráfagas intensas reducirán la visibilidad y podrían generar condiciones peligrosas para los automovilistas en el noreste y la región de los Grandes Lagos a comienzos de la próxima semana.

