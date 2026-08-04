¿No sabes si sacar el bloqueador solar o el paraguas? Pues quiero decirte que no eres el único. Si vives en Nueva York o planeas moverte estos días por los cinco condados —Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island— vale la pena revisar el estado del cielo con calma antes de salir de casa. Entre el 4 y el 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipa una semana muy típica del verano neoyorquino: ambiente pesado en la calle, humedad alta, lluvias intermitentes y tormentas eléctricas que pueden aparecer de repente, sobre todo por la tarde y en la noche. Todo esto puede impactar desde el viaje diario en subway, bus o auto, hasta los planes de quienes trabajan en delivery, construcción, limpieza, restaurantes o hacen turnos largos al aire libre. En resumen, será un período en el que el paraguas, la botella de agua y la ropa ligera tendrán que convivir en la mochila de cualquiera que se mueva por la ciudad.

UN PATRÓN DE VERANO MUY NEOYORQUINO

Lo más destacable es que la evolución de las condiciones no será uniforme. El NWS prevé una sucesión de jornadas con valores cercanos a los 90°F, niveles elevados de humedad y tormentas que podrían aparecer principalmente durante las tardes y las noches. Para quienes viven o trabajan en los distintos barrios de la ciudad, será clave seguir las actualizaciones diarias y estar atentos a las alertas que difunden las autoridades. Y es que el clima es tan cambiante que es mejor esperar hasta el mismo momento por si dependes de él para tus actividades.

Después del episodio de lluvias intensas que afectó recientemente a la región del Tri-State, el panorama mejora de forma temporal, pero esa tregua dura poco. Hacia la segunda mitad de la semana, el ambiente vuelve a calentarse y las descargas eléctricas retornan de manera intermitente, un comportamiento muy asociado al verano en la Gran Manzana.

Las máximas se moverán entre 80°F y 87°F, aunque la sensación en la piel puede ser mayor por la humedad. De acuerdo con los modelos, varias jornadas presentarán probabilidades de precipitación de entre 20% y 50%, suficientes para provocar chubascos y tormentas aisladas que sorprendan a más de un peatón.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO EN NUEVA YORK DEL 4 AL 9 DE AGOSTO

Fecha Condiciones previstas Martes 4 de agosto Cielo mayormente despejado y ambiente más cálido Miércoles 5 de agosto Posibles lluvias y tormentas aisladas por la tarde Jueves 6 de agosto Calor en aumento y riesgo de tormentas vespertinas Viernes 7 de agosto Valores cercanos a 87°F y tormentas dispersas Sábado 8 de agosto Jornada cálida con probabilidad de lluvias y descargas Domingo 9 de agosto Ambiente más estable, aunque con opción de chubascos

MARTES 4 DE AGOSTO: LA JORNADA MÁS ESTABLE

El martes se perfila como el día más cómodo del período. El pronóstico indica cielo mayormente despejado, temperatura máxima alrededor de 80°F y baja probabilidad de precipitación. Durante la noche aumentará la nubosidad, pero las condiciones se mantendrán tranquilas, con una mínima cercana a 71°F y sin mayores sobresaltos.

Los rayos solares vuelven a ser los protagonistas del clima en Nueva York (Foto: AFP)

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO: REGRESAN LOS CHUBASCOS

El miércoles vuelve el carácter cambiante. Se espera una opción cercana al 20% de lluvias y tormentas, principalmente en horas de la tarde, con una máxima de unos 82°F. El ambiente seguirá húmedo, por lo que la sensación puede resultar algo más intensa. En la noche, el porcentaje de precipitación subirá hasta alrededor del 30%, especialmente después de las 2:00 a. m., por lo que no se descartan chubascos dispersos en la madrugada.

JUEVES 6 Y VIERNES 7 DE AGOSTO: CALOR MÁS INTENSO Y TORMENTAS VESPERTINAS

Hacia el jueves y viernes, el protagonismo será del calor. Los valores se acercarán a 87°F y el riesgo de descargas se concentrará en la franja de la tarde y primeras horas de la noche.

El jueves se estima una probabilidad del 30% de lluvias y tormentas.

El viernes esa cifra aumentaría a cerca del 40%, sobre todo después de las 2:00 p. m.

Este tipo de configuración es muy característica del verano en Nueva York, cuando la combinación de aire cálido y humedad favorece el desarrollo de sistemas de rápida formación. En zonas con mucho concreto y pocos espacios verdes, como ciertas partes del Bronx o Queens, la sensación térmica puede ser aún más elevada y el ambiente más pesado, algo que la comunidad latina que vive en estos vecindarios conoce bien.

Las lluvias podrían volver a aparecer en Nueva York (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE AGOSTO: CALOR PERSISTENTE Y LLUVIAS AISLADAS

El sábado seguirá presentando un escenario cálido, con una máxima cercana a 86°F y un 50% de probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde. Si tienes planes de asistir a un festival al aire libre, organizar una parrillada en el parque o participar en actividades culturales en Brooklyn o el Bronx, conviene revisar el radar y las alertas el mismo día para no llevarse sorpresas.

Para el domingo, el panorama mejora ligeramente. Se espera un ambiente más estable, con predominio de sol en buena parte del día, aunque persistirá una opción cercana al 30% de chubascos, con una máxima alrededor de 86°F. Será una jornada más apta para actividades al aire libre, siempre que se mantenga la atención en posibles episodios aislados de lluvia.

¿QUÉ DÍAS CONVIENE TENER MÁS PRECAUCIÓN?

Si hubiera que resumir la semana, los días con mayor riesgo de interrupciones por lluvia serían el jueves, viernes y sábado. La mezcla de altas temperaturas, humedad y tormentas puede generar situaciones complicadas para desplazarse por la ciudad, en especial para quienes dependen del transporte público o realizan su trabajo en la calle.

Los principales efectos que podrían presentarse incluyen:

Retrasos en el servicio de subway y buses.

Congestión vehicular durante los episodios de tormenta.

Acumulación de agua en calles y zonas de baja elevación.

Cambios rápidos en las condiciones del cielo durante la tarde.

LA RECOMENDACIÓN DEL NWS PARA ESTA SEMANA

Más que un período de lluvia continua, lo que se anticipa es una sucesión de cambios rápidos entre calor, humedad y tormentas. El NWS aconseja seguir las actualizaciones diarias, sobre todo en la franja de la tarde, cuando aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

En la práctica, esto implica:

Consultar el pronóstico oficial antes de salir de casa.

Revisar posibles avisos de tormentas severas.

Llevar paraguas o poncho ligero si se van a pasar varias horas fuera.

Hidratarse bien y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad.

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