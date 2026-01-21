Después de semanas marcadas por lluvias, cielos grises y una alerta por PM2.5, muchos en California comienzan a preguntarse si ese patrón está por llegar a su fin. Con la primavera cada vez más cerca, crece la expectativa sobre cómo cambiará el clima en los próximos meses y qué tan marcado será el contraste con el invierno reciente. Los modelos meteorológicos ya empiezan a dibujar posibles escenarios, pero no todos apuntan en la misma dirección. Entonces, la gran duda sigue en el aire: ¿más lluvia o más calor? Esto es lo que los expertos anticipan para la primavera en California.

¿Cuándo empieza oficialmente la primavera en 2026?

Según Old Farmer’s Almanac, la primavera en el hemisferio norte comenzará de manera oficial el viernes 20 de marzo de 2026, con la llegada del equinoccio de primavera. Este evento ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte, provocando que el día y la noche tengan una duración muy similar.

A partir de ese momento, las horas de luz seguirán aumentando día tras día hasta alcanzar su punto máximo en el solsticio de verano, en junio. Mientras tanto, en el hemisferio sur se dará inicio al otoño, en un equilibrio solar que marca la transición entre estaciones.

Los expertos analizan si la primavera en California será más cálida o si aún habrá episodios de lluvia. | Crédito: Apu GOMES / AFP

¿Habrá más lluvia en California esta primavera?

El panorama de lluvias no será uniforme en todo el estado. Según los expertos, el norte de California presenta probabilidades similares de registrar precipitaciones por encima, cerca o por debajo del promedio. En cambio, la región central tiene entre un 33% y un 40% de probabilidad de lluvias por debajo de lo normal, mientras que el sur del estado eleva ese rango a 40%–50%.

Estos cálculos se basan en los promedios históricos registrados entre 1991 y 2020. Aun así, los especialistas insisten en que habrá episodios de lluvia durante la temporada, aunque el total acumulado podría no alcanzar los niveles habituales de la primavera.

“Aún puede haber, y probablemente habrá, períodos de lluvia durante la temporada. Pero esto significa que la cantidad total de precipitación podría no ser suficiente para alcanzar los promedios estacionales típicos”, dijo Johnna Infanti, meteoróloga del Centro de Predicción Climática de la NOAA.

¿Seguirá influyendo La Niña en el clima?

Actualmente, La Niña sigue presente, pero los modelos climáticos sugieren que podría debilitarse y dar paso a condiciones neutrales a inicios de 2026. Este fenómeno, caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical, suele favorecer condiciones más cálidas y secas en el sur de Estados Unidos, incluida California, y un clima más frío y húmedo en el noroeste del país.

No obstante, cada episodio de La Niña es distinto. Para esta primavera, se esperan algunos efectos residuales entre febrero y abril, aunque su influencia tiende a diluirse conforme avanza la temporada, dijo Infanti.

A medida que avanza la primavera, California se prepara para un posible patrón climático más seco y templado. | Crédito: Jonathan Alcorn / AFP

Pronóstico para la primavera 2026

Las proyecciones actuales apuntan a una mayor probabilidad de temperaturas superiores al promedio en casi todo California. En el norte, las probabilidades oscilan entre 33% y 40%, mientras que en los dos tercios sur del estado suben a 40%–50%.

Aunque estos porcentajes no son extremos, los expertos señalan que la balanza se inclina ligeramente hacia un escenario más cálido de lo normal. Para el día a día y eventos específicos, como posibles lluvias intensas, la recomendación es seguir los pronósticos de corto plazo y los avisos meteorológicos oficiales.

