Después del blizzard histórico que dejó casi dos pies de nieve en Central Park y obligó a decretar restricciones de viaje en buena parte de la ciudad, muchos neoyorquinos pensaron que lo peor del invierno ya había quedado atrás. Sin embargo, mientras en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, el Sur del Bronx o Sunset Park la gente sigue paleando frente a sus edificios y tratando de abrirse paso entre montañas de nieve gris, los modelos meteorológicos apuntan a que febrero todavía no se despide del todo del frío ni de las precipitaciones invernales en Nueva York. Lo que viene no apunta a otra tormenta histórica como las que recientemente golpearon al estado y dejó acumulados por encima de los 20 pulgadas en partes del área triestatal, pero sí a una serie de episodios más ligeros e intermitentes, suficientes para complicar el tráfico, retrasar el metro y hacer más lentos los trayectos habituales hacia trabajos, escuelas, bodegas y taquerías. Así lo reflejan los reportes extendidos del National Weather Service (NWS) y los pronósticos de portales como Time and Date y WeatherBug, así como Accuweather, que coinciden en un patrón invernal todavía activo para el tramo final del mes en esta zona.

24 DE FEBRERO: FRÍO PERSISTENTE Y SECUELAS DEL BLIZZARD

De acuerdo con el pronóstico extendido, el martes 24 se perfila con temperaturas máximas en torno a 1–2 °C (bajos 30 y medios 30 en Fahrenheit) y mínimas que podrían bajar a alrededor de -5 °C, en un contexto aún dominado por el aire frío que dejó la tormenta. Será un día frío, con cielo entre nublado y parcialmente nublado, en el que no se anticipa una nevada fuerte, pero sí la presencia de nieve vieja y hielo en casi todas las aceras, especialmente en esquinas y cruces de avenidas muy transitadas.

En la práctica, esto significa que:

Muchas calles seguirán resbalosas, sobre todo en zonas donde el sol casi no pega, como debajo de las líneas elevadas del tren en Queens y El Bronx.

Los montículos de nieve acumulada en esquinas y paradas de bus pueden dificultar cruzar la calle o subir al autobús.

Es probable que haya charcos de agua helada durante el día, con riesgo de que se vuelvan a congelar al caer la noche.

25 DE FEBRERO: JORNADA MARCADA POR NIEVE INTENSA

Aquí es donde vuelve a encenderse la alerta. Modelos consultados por distintas plataformas de pronóstico señalan el miércoles 25 como un día con alta probabilidad de nieve más sostenida, con escenarios que incluyen “snow changing to rain”, es decir, nieve que luego pasa a lluvia a medida que sube algo la temperatura.

Lo más relevante del miércoles 25:

Posible acumulación adicional sobre la nieve existente, especialmente en zonas donde aún hay grandes bancos de nieve en las orillas.

Visibilidad reducida en distintos momentos del día, lo que puede complicar la conducción en vías como el FDR Drive, la Major Deegan o la BQE.

Calles y aceras muy resbalosas, con riesgo de caídas al entrar y salir de estaciones de metro como 74th St–Roosevelt, 161 St–Yankee Stadium o 125 St en Harlem.

Eventual cambio a lluvia cuando la temperatura se acerque a los 4–6 °C (bajos 40 °F), generando una mezcla de nieve pesada y agua.

El National Weather Service suele advertir que estos cambios de nieve a lluvia pueden crear una mezcla incómoda que complica la movilidad, especialmente en horas pico, cuando muchos residentes salen de sus trabajos, restaurantes, obras de construcción o turnos de limpieza.

26 DE FEBRERO: NIEVE INTERMITENTE Y RIESGO DE HIELO NOCTURNO

Para el jueves 26, el panorama aparece más variable. Los pronósticos hablan de condiciones inestables, con posibilidad de nieve ligera o moderada en algunos tramos del día, en medio de un cielo mayormente nublado. Las temperaturas máximas rondarían los 4 °C y las mínimas quedarían cercanas al punto de congelación, en torno a 0–1 °C.

En la práctica, esto se traduce en:

Periodos de nieve alternados con aguanieve o lluvia ligera, algo muy típico de finales de febrero en la ciudad.

Formación de charcos y slush (mezcla de nieve, agua y sal) durante el día, especialmente en esquinas concurridas de zonas comerciales como Fordham Road, Corona o Downtown Brooklyn.

Posible congelamiento por la noche cuando bajen las temperaturas, con parches de hielo casi invisibles sobre el asfalto.

El National Weather Service suele advertir que este tipo de patrón es especialmente traicionero porque el hielo puede formarse de manera casi invisible sobre la calzada, lo que aumenta el riesgo tanto para peatones como para conductores y ciclistas de reparto.

27 DE FEBRERO: MENOS NIEVE, PERO NO DESAPARECE EL RIESGO

El viernes 27 se perfila algo más estable en comparación con los días previos. Los reportes señalan condiciones más secas, con intervalos de sol y nubes y mucho menos protagonismo de la nieve.

Rango de temperaturas previsto:

Máximas entre 3 y 5 °C.

Mínimas alrededor de -2 a 0 °C, con ambiente frío al amanecer y en la noche.

La probabilidad de nieve disminuye considerablemente, aunque podrían presentarse algunas precipitaciones débiles o nubosidad densa en ciertos momentos. El riesgo principal vuelve a ser el hielo en la madrugada y primeras horas del día, cuando muchos trabajadores esenciales —incluyendo a miles de hispanos que entran en turnos de limpieza, cocina, delivery o construcción— se mueven por la ciudad antes de que las calles se hayan despejado del todo.

28 DE FEBRERO: TEMPERATURAS MÁS SUAVES, PERO AMBIENTE INVERNAL

El cierre del mes muestra un leve respiro. El 28 de febrero podría registrar máximas cercanas a 7–8 °C y mínimas ligeramente por encima del punto de congelación. Con estos valores, lo más probable sería lluvia ligera o simplemente cielo nublado, con sensación aún invernal, pero algo más manejable para caminar, ir al trabajo o hacer compras en el supermercado del barrio.

Aun así, los meteorólogos no descartan algún breve episodio de mezcla de lluvia y nieve en la noche o temprano en la mañana, especialmente en zonas más expuestas al viento. Esa combinación puede mantener los charcos y las orillas de las calles bastante sucias y resbalosas, algo ya habitual en las jornadas posteriores a una gran nevada en la ciudad.

PANORAMA GENERAL PARA LO QUE RESTA DE FEBRERO

Al revisar los pronósticos extendidos del National Weather Service y de distintas plataformas de referencia, queda claro que febrero todavía mantiene un patrón frío e inestable en Nueva York, aunque lejos de otro evento extremo como el blizzard reciente que dejó acumulados históricos en el área.

En resumen:

No se prevé otra tormenta histórica como la recién vivida, que dejó cerca de 20 pulgadas de nieve en Central Park.

Sí hay probabilidad de nuevas nevadas ligeras o moderadas y de episodios de nieve que cambian a lluvia.

Persistirá el riesgo de hielo por las noches y madrugadas, especialmente en aceras mal despejadas y cruces muy transitados.

Habrá cambios frecuentes entre nieve, aguanieve y lluvia, con charcos y slush en muchas esquinas de la ciudad.

Viendo este escenario, la recomendación es no bajar la guardia. Aunque ya no estemos ante un fenómeno de gran magnitud, las nevadas intermitentes y las variaciones de temperatura pueden seguir afectando la movilidad y las actividades cotidianas en la ciudad, desde el trayecto al trabajo hasta llevar a los niños a la escuela o ir a hacer mercado al deli de la esquina. Febrero aún no ha dicho la última palabra en Nueva York, y la comunidad hispana —que sostiene buena parte de la vida diaria de la ciudad— tendrá que seguir adaptándose a este cierre de mes marcado por el frío, la nieve y el hielo.

RESUMEN DEL PRONÓSTICO PARA NUEVA YORK (24–28 DE FEBRERO)

Fecha Temperaturas aproximadas Condiciones previstas principales Clave para residentes hispanos en NYC 24 de febrero Máx. 1–2 °C, mín. hasta -5 °C Frío persistente, sin nevada fuerte, mucha nieve vieja e hielo en calles y aceras Caminar con precaución, usar calzado antideslizante, prever más tiempo para llegar al trabajo. 25 de febrero Máx. 4–6 °C, mín. cercanas a 0 °C Nieve intensa por momentos, posible cambio a lluvia, visibilidad reducida y acumulación adicional Posibles retrasos en metro y buses, complicaciones en autopistas y puentes; ideal evitar manejar si no es necesario. 26 de febrero Máx. 3–4 °C, mín. cerca de 0 °C Nieve intermitente, aguanieve y charcos que pueden congelarse de noche Mucho slush en esquinas; riesgo de caídas al entrar y salir del subway o buses en hora pico. 27 de febrero Máx. 3–5 °C, mín. -2 a 0 °C Menos nieve, ambiente frío y posibilidad de hielo en la madrugada Mejores condiciones para moverse, pero conviene estar atento al hielo antes del amanecer. 28 de febrero Máx. 7–8 °C, mín. algo superiores a 0 °C Lluvia ligera o cielo nublado, ambiente todavía invernal Buen momento para limpiar entradas, retirar nieve acumulada y prepararse para el inicio de marzo.

