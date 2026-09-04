Aunque Nueva York todavía vive los últimos días de agosto entre el calor, la humedad y los vagones del subway repletos de pasajeros, el invierno ya comenzó a ganar espacio en las conversaciones. No solo entre quienes esperan volver a ver Central Park cubierto de blanco, sino también entre las familias que salen temprano hacia la escuela, los trabajadores que cruzan la ciudad antes del amanecer y los pequeños negocios que dependen de calles transitables para recibir clientes. La razón está a miles de millas de distancia, en el Pacífico ecuatorial, donde El Niño se está fortaleciendo y podría alcanzar una intensidad poco común durante la temporada 2026-2027.

Para quienes viven en New York City, la inquietud no se limita a saber si hará frío. La pregunta es qué clase de tiempo traerán los próximos meses: jornadas con nieve, lluvia helada, aguanieve, viento o temperaturas cambiantes que complican una rutina ya acelerada. El panorama de NOAA favorece valores por encima del promedio en el noreste, pero eso no permite calcular todavía cuántas pulgadas podrían acumularse en Central Park ni en los distintos boroughs.

La nieve suele ser la protagonista de los inviernos en Nueva York (Foto: AFP)

EL NIÑO PODRÍA ALCANZAR UNA INTENSIDAD HISTÓRICA

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual. Ese cambio modifica la circulación de la atmósfera y puede influir en las temperaturas, las lluvias y las trayectorias de las tormentas en regiones muy alejadas del océano.

La más reciente evaluación del Climate Prediction Center, dependencia de NOAA, indica que el fenómeno continúa fortaleciéndose. La agencia calcula una probabilidad superior al 90% de que el episodio sea muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte.

La proyección incluye un dato que ha llamado la atención de los meteorólogos. Para el trimestre de octubre a diciembre de 2026, NOAA estima 69% de posibilidad de que el evento alcance una categoría histórica y supere los registros observados desde 1950 bajo el indicador utilizado por el organismo.

Dato Proyección para 2026 Probabilidad de un El Niño muy fuerte en otoño e invierno Más de 90% Posibilidad de un evento histórico entre octubre y diciembre 69% Criterio de NOAA para un evento histórico RONI trimestral de +2.5 °C o más Periodo bajo seguimiento Otoño e invierno de 2026-2027 Organismo encargado del monitoreo NOAA Climate Prediction Center

La expresión “Super El Niño” suele utilizarse para describir episodios de gran intensidad. No es una categoría formal independiente dentro de NOAA, pero resume el nivel que podría alcanzar este evento si se cumplen las proyecciones actuales.

Aun así, el organismo federal advierte que una señal más intensa no determina por sí sola el resultado en cada ciudad. Puede aumentar la posibilidad de ciertos patrones, aunque las condiciones locales dependen de muchos otros elementos que se desarrollan durante la temporada.

Explicación de qué se produce con el fenómeno de El Niño (Foto: NOAA)

¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR EN NUEVA YORK?

Para el noreste de Estados Unidos, incluida el área metropolitana de Nueva York, las perspectivas climáticas apuntan a un invierno con mayor probabilidad de temperaturas por encima de los valores habituales, como se indica en un artículo de Secret NYC. Ese escenario puede parecer sencillo sobre el papel, pero en una ciudad como estas unos pocos grados pueden cambiar por completo la forma en que se vive una tormenta.

Cuando el termómetro permanece por debajo de 32 °F, la humedad puede caer como nieve y acumularse en calles, parques, techos y autos estacionados. Si el aire se mantiene apenas por encima de ese punto, el mismo sistema puede convertirse en lluvia fría, aguanieve o nieve húmeda que se derrite rápidamente.

Para un residente de Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park o el South Bronx, esa diferencia no es menor. Una nevada puede ralentizar el tráfico, pero una mezcla de agua, hielo y barro también vuelve más difíciles las escaleras del subway, las paradas de bus y las caminatas por veredas resbaladizas.

ASÍ PODRÍA SENTIRSE LA TEMPORADA INVERNAL

Temperaturas más altas: habría menos probabilidades de atravesar periodos largos de frío extremo.

habría menos probabilidades de atravesar periodos largos de frío extremo. Precipitación mixta: algunas tormentas podrían alternar entre lluvia, nieve húmeda, hielo y aguanieve.

algunas tormentas podrían alternar entre lluvia, nieve húmeda, hielo y aguanieve. Cambios rápidos: una mañana fría podría dar paso a una tarde lluviosa si aumenta la temperatura.

una mañana fría podría dar paso a una tarde lluviosa si aumenta la temperatura. Nevadas variables: no es posible prever desde ahora el total de nieve que recibirá la ciudad.

no es posible prever desde ahora el total de nieve que recibirá la ciudad. Tormentas importantes: un periodo más templado no elimina el riesgo de sistemas fuertes en la Costa Este.

un periodo más templado no elimina el riesgo de sistemas fuertes en la Costa Este. Entradas de aire polar: todavía podrían ocurrir episodios breves de frío intenso.

El pronóstico de una temporada más cálida no significa necesariamente que Nueva York tendrá menos precipitación. De hecho, un ambiente con más humedad puede generar lluvias abundantes. El punto decisivo será saber si el aire está lo bastante frío como para que esa humedad caiga en forma de nieve.

¿HABRÁ MENOS NIEVE EN NYC?

Los pronósticos estacionales sirven para identificar tendencias generales, pero no pueden anticipar desde agosto la fecha, la trayectoria o la intensidad de una tormenta que podría afectar la ciudad en enero o febrero.

El escenario actual favorece un invierno con temperaturas relativamente suaves en el noreste. Eso puede reducir las oportunidades para que algunas precipitaciones se mantengan como nieve durante varias horas. Sin embargo, una sola entrada de aire frío, combinada con humedad suficiente y un sistema costero bien organizado, puede dejar acumulaciones considerables.

Nueva York puede tener una temporada templada en promedio y, al mismo tiempo, atravesar una gran nevada. Es algo que conocen bien quienes han vivido inviernos en la ciudad: a veces basta una noche de viento del norte y un cambio repentino en la trayectoria de una tormenta para que el pronóstico cambie antes de la hora pico.

Posible escenario Qué podría significar para NYC Temperaturas sobre el promedio Menos días consecutivos de frío intenso Tormentas cerca de 32 °F Mayor probabilidad de lluvia, hielo o nieve húmeda Llegada de aire ártico Riesgo de nieve y superficies congeladas Sistema costero con aire frío Posibles acumulaciones importantes Pausas templadas entre tormentas Derretimiento más rápido de la nieve Lluvia intensa Charcos, inundaciones locales y demoras en los traslados

Por ese motivo, no sería correcto asegurar que Central Park se quedará sin nieve. Tampoco hay elementos suficientes para prometer una temporada con grandes acumulaciones. La información disponible sugiere que el tipo de precipitación será tan importante como la cantidad que pueda caer.

Un ciudadano de Nueva York limpiando la nieve de una acerca cercana a un parque (Foto: AP)

EL CLIMA NO DEPENDE SOLO DE EL NIÑO

El resultado final del invierno no estará determinado únicamente por El Niño. También influirán la temperatura del Atlántico, la posición de la corriente en chorro, la llegada de masas de aire desde Canadá y la evolución particular de cada sistema que se acerque a la Costa Este.

El cambio climático también forma parte del contexto. Un análisis de Climate Central sobre 2,041 localidades de Estados Unidos encontró que 64% de los lugares evaluados recibe menos nieve anual que a comienzos de la década de 1970. Sin embargo, la tendencia no es idéntica en todas partes: algunas zonas han registrado aumentos, una señal de que la relación entre calor, humedad y nevadas es más compleja de lo que parece.

Una atmósfera más cálida puede almacenar más vapor de agua. Si llega una masa de aire suficientemente fría, ese exceso de humedad puede favorecer tormentas con nieve abundante. Pero cuando las temperaturas se mantienen sobre el punto de congelación, el resultado tiende a ser lluvia, incluso durante los meses más fríos.

Para Nueva York, esto puede traducirse en una temporada con cambios bruscos. Puede haber tardes templadas, mañanas heladas, lluvia persistente y algún evento de nieve que tome por sorpresa a quienes ya habían guardado las botas de invierno.

¿HAY QUE GUARDAR LA PALA?

El dato más importante es que El Niño se encamina hacia una intensidad excepcional y que los expertos ven altas probabilidades de un episodio muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027.

En New York City, el mensaje por ahora es de precaución, no de alarma. Es posible que haya más momentos de lluvia o precipitación mixta que en otros años, especialmente si las temperaturas se mantienen cerca del punto de congelación. Aun así, las nevadas relevantes siguen siendo una posibilidad real.

Más que preguntarse desde ahora si habrá una Navidad blanca o cuántas pulgadas caerán en el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan o Staten Island, los residentes deberían estar atentos a las actualizaciones a medida que avance la temporada. Cada tormenta tendrá su propia historia.

Para una familia que camina hacia la escuela, una persona que trabaja de madrugada o un conductor que intenta llegar a casa durante la hora pico, una jornada de hielo y lluvia fría puede ser tan complicada como una nevada intensa. El invierno neoyorquino no siempre se mide por la altura de la nieve: muchas veces se siente en la demora del tren, el paraguas roto por el viento y la decisión de salir de casa unos minutos antes.