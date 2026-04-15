Viajar con mascotas en tren se ha vuelto una opción cada vez más popular en Estados Unidos, especialmente para quienes buscan comodidad y practicidad. En 2026, Amtrak mantiene su política de permitir animales de compañía pequeños a una tarifa accesible, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Desde el tipo de mascota hasta el tiempo máximo de viaje, las reglas están diseñadas para garantizar una experiencia segura tanto para los pasajeros como para sus compañeros de cuatro patas, haciendo que el trayecto sea tan sencillo como agradable.

¿Qué mascotas están permitidas?

Actualmente, solo se permite viajar con:

Perros

Gatos

Además, deben ser mascotas pequeñas que cumplan con el límite de peso total (mascota + transportín).

Requisitos básicos para viajar

Para que tu mascota pueda subir al tren, debes cumplir con estas condiciones:

Debe ir dentro de una jaula transportadora aprobada

aprobada El peso combinado (mascota + transportín) no puede superar las 20 libras

El viaje debe ser de un máximo de 7 horas , incluyendo transbordos

, incluyendo transbordos Solo se permite una mascota por pasajero

Hay rutas donde este servicio no está disponible, como algunos trayectos en Canadá (Adirondack, Maple Leaf y Cascades), así como en servicios específicos como Auto Train o conexiones de Amtrak.

Viajar con mascotas en Amtrak es posible en trayectos cortos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Reservaciones: lo que debes saber

Las mascotas requieren una reservación especial, distinta al boleto estándar:

El cupo está limitado a una mascota por cliente

El cargo se aplica por cada tramo del viaje

La reserva es válida únicamente para la fecha indicada

Es obligatoria incluso en trenes sin asiento asignado

También hay restricciones importantes:

Permitidas en Clase Económica y Clase Ejecutiva de Acela

y No permitidas en Primera Clase, coches de comida, coches tranquilos ni habitaciones privadas

No se aceptan mascotas en viajes multiviaje ni con menores que viajan solos

En caso de interrupciones del servicio, la compañía intentará encontrar alojamiento pet-friendly, aunque no lo garantiza.

Tarifas para mascotas en 2026

El costo por viajar con tu mascota varía según la ruta y se muestra al momento de hacer la reservación. Generalmente, se trata de una tarifa baja, pensada para facilitar este tipo de viajes.

Cómo debe ser el transportín

El transportín es clave y debe cumplir con estas características:

Puede ser rígido o blando

Debe ser impermeable y ventilado

Tamaño máximo: 19” x 14” x 10.5”

Solo una mascota por transportín

Además, cuenta como equipaje de mano. Tu mascota debe poder moverse cómodamente dentro, sin tocar los lados.

Las mascotas en Amtrak requieren reservación previa. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Edad y salud de la mascota

Para viajar sin problemas:

Debe tener al menos 8 semanas de edad

Estar limpia, sin olores y sin causar molestias

No requerir atención durante el trayecto

El dueño certifica que la mascota tiene sus vacunas al día y asume la responsabilidad al firmar un documento durante el check-in. Amtrak se reserva el derecho de rechazar o retirar a cualquier mascota que no cumpla con estas condiciones.

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