¿Eres una de las personas que tiene planeado ingresar a Estados Unidos con la compañía de su mascota? Esto puede ser posible, siempre y cuando tengas en consideración lo dictaminado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En esta nota, te brindaré los requisitos y consejos claves para que no tengas problemas en aduanas.
Si bien esta agencia precisó que los perros, gatos y tortugas pueden ingresar a este país libre de impuestos, hay ciertos animales que estarán sujetas a un arancel aduanero. Sin embargo, estos casos se pueden incluir en la exención personal si se comprueba que el ser vivo está acompañando al viajero sin fines de lucro.
Eso sí, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) precisó que no todos los animales serán considerados mascotas. Por esa razón, es importante que prestes atención a los siguientes párrafos.
¿Qué animales son considerados como mascotas por el APHIS?
Si bien los perros, gatos y tortugas son considerados como mascotas, la CBP también añade a los anfibios, hurones, erizos, conejos, roedores y reptiles. En el caso de las aves, dependerá de su tipo debido a la posibilidad de portar o transmitir ciertas enfermedades a la industria avícola de Estados Unidos.
Ten en cuenta que está totalmente prohibido importar murciélagos, primates no humanos y civetas africanos. En caso tengas una mascota, pero no se trata de los animales anteriormente mencionados, es importante que visites los sitios web de las agencias gubernamentales asociadas (PGAs) para corroborar si puede acompañarte.
¿Qué requisitos debo cumplir para viajar con mi mascota a Estados Unidos?
Según el APHIS, es necesario realizarlos con tiempo, pues los trámites toman tiempo. En caso deseas ingresar con tu mascota a este país, te exigirán que completes certificados de salud, vacunas o documentos de importación y exportación. Para una mayor información, es necesario que ingreses al siguiente ENLACE.
