Si bien gran parte de Estados Unidos está registrando temperaturas por encina del promedio , el estado de Massachusetts se prepara para enfrentar un complejo escenario meteorológico en la semana entrante. De acuerdo a los recientes pronósticos, se prevé que la región presente lluvias y nieve, condiciones que complicarían a sus habitantes en caso pretendan realizar alguna actividad al aire libre o viajar por carretera. En esta nota, te revelaré la información necesaria sobre qué días podrían registrar estas condiciones climáticas en esta jurisdicción.

En horas de la mañana de este sábado 21 de marzo, el estado registró una ligera niebla; sin embargo, ésta desapareció conforme pasaron las horas, ya que apareció el sol para otorgar un clima agradable a sus habitantes.

Para el presente día, los valores térmicos en la región oscilaron entre los 40° y 50 °F, especialmente en las ciudades de Boston, Norwood, Lynn, Lawrence, Rochester, entre otros.

En estos últimos días, el estado registró temperaturas entre 40 y 50 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo se registrará nieve y lluvias en Massachusetts

Debido al extremo calor en el país, la región de Nueva Inglaterra mantendrá temperaturas estables en los próximos 10 días; sin embargo, el equipo meteorológico de NBC 10 precisó que podría registrar unos descensos térmicos.

Según este medio citado, se prevé que este lunes 23 de marzo el estado de Massachusetts presente lluvias y nieve; además, las temperaturas podrían alcanzar los 30 °F, un panorama totalmente diferente a otras jurisdicciones.

Se espera que este lunes 23 el estado de Massachusetts registre ambas condiciones climáticas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En la mañana de dicho día se esperan condiciones resbaladizas en el Interestatal 495, ya que los valores térmicos caerán por debajo de los 0°. También se estima que a lo largo del corredor de la Ruta 2 exista una acumulación de nieve húmeda que oscilará entre una capa fina y los 5 cm.

En horas de la noche, el desplazamiento de la baja presión ocasionará una nueva nevada que podría dejar acumulaciones en el este del estado. Esto permitirá que la superficies estén congeladas, lo que complicaría el traslado de los conductores durante la mañana del martes 24 de marzo.

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