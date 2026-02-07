Aunque ciertos estados del sur de Estados Unidos están presentando condiciones climáticas agradables para este fin de semana , el panorama es distinto y preocupante en el Noreste del país. Por ejemplo, la región de Massachusetts está registrando nevadas con acumulaciones cercanas a los 30 centímetros en lo que va del año. No sería lo único, ya que sus habitantes también deben enfrentar las temperaturas bajas. En los siguientes párrafos, te mencionaré los totales de nieve en las principales ciudades de este estado y qué esperar para este cierre de semana.

Según el equipo meteorológico de CBS News Boston , el mal tiempo persistirá en la ciudad de Boston y otras zonas que conforman Massachusetts. Por consecuente, se han emitido ciertas advertencias por tormenta invernal.

La nevada prevista para el sábado 7 de febrero se debe a un fenómeno conocido como ‘vaguada invertida’, la cual consiste en una extensa franja de convergencia que se proyecta cientos de millas hacia al norte-noreste desde un sistema de baja presión.

La formación de la vaguada genera un choque de vientos que eleva la masa atmosférica, lo que deriva en precipitaciones de nieve más fuertes y concentradas en sectores muy específicos. El medio citado prevé que los condados de Worcester, Barnstable, Bristol, Dukes, Essex, Nantucket, Norfolk, Plymouth y Suffolk serían los más afectados.

Los habitantes de los diversos condados de Massachusetts no solo deben lidiar con las nevadas, también deben protegerse del frío extremo. (Crédito: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ PARA AFP) / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Se prevé que las acumulaciones de nieve alcancen entre las 3 y 5 pulgadas (7.6 y 12.7 centímetros), específicamente en las comunidades situadas en el condado de Worcester. Lo alarmante será en el área comprendida desde la costa de New Hampshire hasta Cape Ann y North Shore, con un posible registro de 10 pulgadas (25.4 centímetros).

El frío extremo seguirá impactando Massachusetts

Los habitantes desde el condado de Worcester hasta el oeste de Massachusetts también se encuentra bajo riesgo de frío extremo para este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Posiblemente, estos residentes experimentarán una sensación térmica de hasta -30 grados, capaz de provocar una hipotermia en minutos.

Respecto a las localidades ubicadas el estado del estado en mención, también enfrentan una situación similar, aunque las sensaciones térmicas posibles entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero se situarán en -20 grados.

Estas temperaturas gélidas en Massachusetts son ideales para desarrollar hipotermia o congelación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los totales de nieve en Massachusetts hasta el 7 de febrero

Ciudad de Beverly: 11.4 pulgadas.

Pueblo de Marblehead: 10.3 pulgadas.

Condado de Danvers: 10.5 pulgadas.

Ciudad de Gloucester: 9.4 pulgadas.

Haverhill: 7 pulgadas.

Dudley: 6.4 pulgadas.

Ipswich: 5.9 pulgadas.

