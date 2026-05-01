Los conductores en Estados Unidos, incluido Florida, suelen tener dudas sobre qué modificaciones se pueden hacer en las matrículas de los autos y cuáles están prohibidas. El problema es que no todo lo “estético” es legal: una simple alteración puede terminar en multa o incluso en problemas legales.

Y es clave entenderlo desde el inicio: la matrícula no es un accesorio decorativo, sino la identificación oficial y legal de cada vehículo.

Una norma clave para las matrículas en Florida

En Florida, la legislación SB 488, firmada por el gobernador Ron DeSantis, introdujo una aclaración importante sobre el uso de marcos decorativos en las placas.

Esta norma nació después de que existieran interpretaciones contradictorias de leyes anteriores, lo que llevó a sanciones incluso en casos donde los conductores no tenían intención de ocultar información.

Antes, cualquier elemento alrededor de la placa podía considerarse un posible “dispositivo de ocultamiento”. Ahora, el enfoque cambia: lo importante no es el accesorio en sí, sino si afecta o no la visibilidad de la información oficial.

Muchos conductores desconocen qué cambios en las matrículas de autos en Florida están permitidos por la ley. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué está permitido hacer con la placa de tu auto en Florida

Con la nueva regulación, hay más flexibilidad para personalizar la matrícula, siempre que se cumpla una regla esencial: la placa debe ser totalmente legible en todo momento.

Entre lo que sí está permitido se incluye:

Colocar marcos decorativos o bordes alrededor de la placa

o bordes alrededor de la placa Usar soportes personalizados con fines estéticos o promocionales

con fines estéticos o promocionales Instalar accesorios siempre que no cubran letras, números o la calcomanía de validación

Esto permite que concesionarios, universidades o marcas sigan utilizando marcos sin infringir la ley, siempre que no oculten información importante.

Lo que está prohibido con la placa de tu auto en Florida

Aunque hay mayor claridad, las restricciones siguen siendo estrictas cuando se trata de cualquier acción que altere o dificulte la lectura de la matrícula.

Estas prácticas continúan prohibidas:

Cubrir parcial o totalmente números , letras o etiquetas oficiales

, letras o etiquetas oficiales Aplicar aerosoles , pinturas o recubrimientos sobre la placa

, pinturas o recubrimientos sobre la placa Usar materiales reflectantes que dificulten cámaras o visibilidad

que dificulten cámaras o visibilidad Instalar cubiertas plásticas o protectores que distorsionen la lectura

o protectores que distorsionen la lectura Incorporar luces o dispositivos que dificulten la identificación

o dispositivos que dificulten la identificación Usar mecanismos manuales o electrónicos para ocultar la placa

Uno de los puntos más vigilados es la calcomanía de validación, normalmente ubicada en una esquina. Si no es visible, el conductor puede ser sancionado.

Las matrículas de autos en Florida no pueden cubrirse ni alterarse sin riesgo de sanciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Multas por incumplir normas sobre la placa de tu auto en Florida

Incumplir estas normas no es un detalle menor. En Florida, manipular intencionalmente una matrícula puede considerarse un delito menor de segundo grado.

Las sanciones pueden incluir multas de hasta 500 dólares, además de posibles consecuencias judiciales.

Además, si la placa no es claramente visible, las autoridades pueden detener el vehículo, lo que podría derivar en inspecciones adicionales o citaciones.

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