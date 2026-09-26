El costo de las recetas puede afectar de forma importante el presupuesto mensual de muchos adultos mayores en Nueva York, en especial cuando deben retirar tratamientos continuos para condiciones como diabetes, hipertensión, colesterol alto o dolor crónico. Entre el alquiler, los alimentos, el transporte, los servicios básicos y otros gastos del hogar, los deducibles y copagos de farmacia pueden transformarse en una carga difícil de sostener. Medicare cubre una parte de estas necesidades, pero no siempre absorbe todo el desembolso. Para las personas de 65 años o más, el estado mantiene EPIC, una alternativa que complementa Medicare Part D y puede aliviar parte de esa presión económica.

El programa, cuyo nombre completo es Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage, está administrado por el New York State Department of Health. Está disponible para residentes elegibles de todo el estado, desde los cinco boroughs de la ciudad hasta Long Island, Westchester, Albany, Buffalo y otras comunidades. Su objetivo es reducir lo que algunos beneficiarios pagan de su bolsillo al surtir sus recetas, una situación que puede ser especialmente relevante para hogares hispanos donde hijos o nietos ayudan a sus padres y abuelos a organizar citas médicas, seguros y gastos de salud.

Conforme las personas avanzan en edad pueden aparecer males que necesitan tratamientos constantes (Foto: Magnific) / Anna Bizon

¿QUÉ ES EPIC Y CÓMO FUNCIONA?

EPIC no reemplaza Medicare. Opera como un respaldo para personas inscritas en Medicare Part D, la cobertura federal destinada a medicamentos recetados.

En la práctica, Medicare Part D continúa como el seguro principal. Cuando corresponde, el solicitante debe cumplir primero con el deducible de su plan. Después, EPIC puede intervenir para reducir los costos de fármacos cubiertos y, en ciertas circunstancias, apoyar con productos aprobados que no estén incluidos en la cobertura regular de Part D.

El beneficio también puede ayudar con la prima mensual de Medicare Part D para integrantes con ingresos anuales de hasta US$23,000 si son solteros o US$29,000 si son casados. El apoyo llega hasta el costo de un plan básico.

DATOS CLAVE DE EPIC

Dato Información Edad mínima 65 años Residencia Estado de Nueva York Ingreso máximo Menos de US$75,000 si es soltero o US$100,000 si es casado Cobertura requerida Medicare Part D o elegibilidad para inscribirse Medicaid No recibir beneficios completos de Medicaid Modalidades Fee Plan y Deductible Plan Copagos Entre US$3 y US$20, según el precio del fármaco Apoyo con la prima de Part D Para determinados ingresos de hasta US$23,000 individual o US$29,000 en pareja Solicitud Disponible durante todo el año

¿QUIÉNES PUEDEN CALIFICAR?

Tener 65 años o más no garantiza el acceso automático. El Departamento de Salud de Nueva York exige cumplir varias condiciones para ingresar a esta cobertura estatal.

En general, puede presentar una solicitud quien:

Tiene 65 años o más.

Vive en el estado de Nueva York.

Registra un ingreso anual inferior a US$75,000 si es soltero.

Registra un ingreso anual inferior a US$100,000 si es casado.

Está inscrito en Medicare Part D o reúne las condiciones para inscribirse.

No recibe beneficios completos de Medicaid.

La evaluación toma en cuenta los ingresos anuales y suele considerar datos del año calendario anterior. En esa revisión pueden entrar montos provenientes del Seguro Social, pensiones, anualidades, intereses, dividendos y otras fuentes contempladas por las reglas del programa.

Los residentes con Medicare Advantage también pueden participar, siempre que su plan incluya cobertura de medicamentos bajo Part D.

LOS DOS PLANES DE EPIC

La asistencia se organiza en dos modalidades: Fee Plan y Deductible Plan. La diferencia depende principalmente del nivel de ingresos de la persona o del matrimonio.

Plan Quiénes pueden acceder Costo de inscripción Cómo funciona Fee Plan Solteros con ingresos de hasta US$20,000 y matrimonios con hasta US$26,000 Cuota anual de entre US$8 y US$300 Tras cumplir el deducible de Part D, cuando aplique, se pagan los copagos establecidos por EPIC Deductible Plan Solteros con ingresos de US$20,001 a US$75,000 y matrimonios con ingresos de US$26,001 a US$100,000 No tiene cuota de inscripción La persona cubre gastos elegibles hasta alcanzar el deducible anual correspondiente

El Fee Plan está destinado a adultos mayores con ingresos más bajos. Sus miembros pagan una cuota anual, calculada según lo que reportaron el año previo. El monto puede ir de US$8 a US$300 y permite acceder a los copagos establecidos para medicamentos cubiertos.

Los copagos varían entre US$3 y US$20, de acuerdo con el valor del producto recetado.

El Deductible Plan no cobra una tarifa por inscribirse. No obstante, el afiliado debe asumir inicialmente los costos elegibles hasta llegar al deducible anual que le corresponda según sus ingresos.

La escala comienza con un deducible de US$530 para una persona sola que declare entre US$20,001 y US$21,000 al año. El monto aumenta de forma progresiva en los grupos de ingreso más altos.

AYUDA CON LA PRIMA DE MEDICARE PART D

EPIC también puede cubrir la prima de Medicare Part D, hasta el valor de un plan básico, para las personas con menores ingresos.

El apoyo está disponible para:

Solteros que registren hasta US$23,000 al año.

Parejas casadas que registren hasta US$29,000 al año.

Esta opción puede ser relevante para jubilados que dependen de ingresos fijos y deben repartir su dinero entre vivienda, comida, seguros, transporte y atención médica. En vecindarios con una importante presencia latina, como Washington Heights, Corona, Sunset Park o el sur del Bronx, muchas familias acompañan a sus mayores con trámites de Medicare y cobertura médica. Conocer esta alternativa puede ayudar a evitar que alguien retrase la compra de un medicamento necesario por razones de presupuesto.

¿CÓMO SOLICITAR EPIC EN NUEVA YORK?

No hay una temporada única de inscripción. Los adultos mayores que cumplan los requisitos pueden iniciar el trámite en cualquier momento del año.

Las principales opciones son:

Completar la solicitud electrónica a través del portal oficial.

Descargar e imprimir el formulario en papel.

Pedir una aplicación por teléfono mediante la línea de ayuda.

Utilizar la versión disponible en español u otros idiomas.

El estado ofrece una solicitud en español, una herramienta útil para residentes hispanohablantes y familiares que apoyan a un padre, madre, abuelo o abuela durante el proceso.

Por lo general, no es necesario enviar documentación de respaldo junto con la solicitud inicial. EPIC puede verificar ciertos datos a través de la Social Security Administration y el New York State Department of Taxation and Finance.

Comprar medicinas mensualmente puede ser un dolor de cabeza para muchos ciudadanos de Nueva York (Foto: Magnific)

TELÉFONO Y CONTACTO DE EPIC

Contacto Información EPIC Helpline 1-800-332-3742 TTY 1-800-290-9138 Horario Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Dirección postal EPIC, P.O. Box 15018, Albany, NY 12212-5018

La línea de ayuda permite solicitar una aplicación, resolver inquietudes sobre el formulario digital y obtener orientación antes de completar el trámite.

¿QUÉ OCURRE SI NO TIENE MEDICARE PART D?

Esta ayuda estatal no funciona como una tarjeta de descuento independiente que se muestra en la farmacia. Para acceder a los beneficios, la persona debe contar con Medicare Part D o ser elegible para incorporarse a ese seguro.

Quien sea aceptado en EPIC, pero aún no tenga un plan de medicamentos, puede obtener un Special Enrollment Period para seleccionar una opción de Part D. Sin embargo, deberá finalizar esa inscripción antes de empezar a usar la asistencia.

Por esa razón, es conveniente revisar al mismo tiempo la situación de Medicare y los requisitos del programa estatal. Una llamada puede resolver dudas sobre el tipo de cobertura disponible, los plazos aplicables y los siguientes pasos.

UNA ALTERNATIVA PARA REVISAR ANTES DE PAGAR MÁS

Esta cobertura no se limita a personas con ingresos extremadamente bajos. Los límites llegan a menos de US$75,000 anuales para una persona soltera y menos de US$100,000 para un matrimonio, por lo que algunos jubilados que creen quedar fuera podrían ser elegibles.

La posibilidad de presentar el formulario durante todo el año evita que los interesados tengan que esperar una temporada específica. Para quienes encajan en los rangos más bajos de ingreso, también existe la opción de recibir apoyo con la prima de Medicare Part D.

Antes de asumir que el gasto de farmacia no tiene alternativa, un adulto mayor de Nueva York puede revisar si reúne las condiciones para EPIC. Para muchas familias, especialmente aquellas que manejan tratamientos permanentes y presupuestos ajustados, verificar este beneficio puede ser un paso útil para proteger la economía del hogar.