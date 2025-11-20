Justo a tiempo para las fiestas, McDonald’s vuelve a sacudir la temporada navideña con un lanzamiento que ya está dando de qué hablar: el “Grinch Happy Meal”, un combo de edición limitada inspirado en uno de los personajes más gruñones y queridos de la Navidad.

La cadena confirmó que el nuevo menú estará disponible muy pronto en restaurantes participantes de todo Estados Unidos y solo por tiempo limitado.

Desde su anuncio, el furor ha sido total, especialmente por el nuevo y peculiar invento culinario que encabeza el combo: las Dill Pickle “Grinch Salt” McShaker Fries, unas papas que llegan con un sazonador de pepinillo aparte para que los clientes las mezclen en una bolsa McShaker y creen su propia combinación ácida y crujiente.

Las nuevas Grinch Salt McShaker Fries se convierten en el ingrediente estrella del Grinch Happy Meal. | Crédito: McDonald’s

Sí, el Grinch está orgulloso de su aporte, aunque, en su estilo inconfundible, dejó claro que no lo hizo por altruismo. En una nota escrita a mano “desde Mt. Crumpit”, aseguró: “THiS iS MY MEAL AND i DiDN’T PARTNER WiTH McDONALD’S OUT OF THE GOODNESS OF MY HEART.” (En español: “ESTA ES MI COMIDA Y NO ME ASOCIÉ CON MCDONALD’S POR BONDAD DE CORAZÓN”.)

The Grinch Meal llega a Estados Unidos tras su éxito en Canadá, donde debutó en 2024. Según Alyssa Buetikofer, directora de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s USA, llevarlo al mercado estadounidense fue “una decisión obvia”.

Agregó que el Grinch entiende perfectamente el caos de las fiestas y por eso “quiere darle a los fans permiso para abrazar a su Grinch interior con un menú tan travieso como festivo, además de unos calcetines con mucha actitud”.

En varios estados de EE.UU., el lanzamiento del Grinch Happy Meal promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada. | Crédito: McDonald’s

¿Qué incluye el “Grinch Happy Meal”?

De acuerdo con McDonald’s, la edición especial viene con:

Un Big Mac o un McNuggets de 10 piezas

Dill Pickle “Grinch Salt” McShaker Fries

Bebida mediana

Un par de calcetines temáticos del Grinch y McDonald’s, disponibles en rojo, azul, amarillo o verde

Los calcetines temáticos del Grinch se suman al combo como un regalo festivo que muchos fans quieren coleccionar. | Crédito: McDonald’s

¿Cuándo estará disponible?

El “Grinch Happy Meal” llegará a los restaurantes participantes el martes 2 de diciembre.

¿Cuánto costará?

El precio varía según la ubicación, por lo que puede cambiar entre estados y restaurantes.

