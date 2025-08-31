A pesar de los operativos que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , muchos inmigrantes indocumentados se arriesgan, ya que necesitan trabajar para mantener a sus familias, pero la fortuna no suele ser eterna. Hoy, te contaré el caso de Ángel Palacios, un extranjero que fue arrestado en Little Tokyo, mientras repartía fruta. Lo conmovedor de este caso fue el mensaje que le envió a su esposa durante su detención.

Este hombre contaba con una rutina de trabajo: madrugaba para entregar fresas en varios puntos de Los Ángeles. En el día de la detención, no solo cumplía con sus responsabilidades, sino que también significaba un día importantes, ya que sus tres hijos se alistaban para el regreso a clases.

“Le dije que Dios te cuide. Él me dijo: ‘Sí, amor, yo te hablo a las seis de la mañana porque es el primer día de los niños para que entren a la escuela”, fueron las palabras de su pareja, quien solicitó que no se revelará su identidad, a Telemundo 52.

Ella pensó que su esposo regresaría a su hogar como de costumbre, hasta que recibió el siguiente mensaje de texto que le causó un profundo dolor: “Amor, ya me agarró la migra. Todo va a estar bien. Dios nos va a cuidar”.

Este fue el mensaje que envió Ángel Palacios a su esposa ante ser puesto bajo custodia de ICE. (Crédito: NBCLA / YouTube)

No podía creerlo. Al día siguiente era su cumpleaños y deseaba compartir ese día tan especial con su esposo e hijos. Sin embargo, ese momento se convertiría en uno de los recuerdos más amargaos de su vida.

El momento que Ángel Palacios fue intervenido por los agentes federales en Little Tokyo. (Crédito: NBCLA / YouTube)

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”

El medio citado logró comunicarse con Ángel Palacios, quien está actualmente recluido en el centro de detención en Arizona. Según sus declaraciones, extraña a su familia y se siente conmovido por no tenerlos a su lado.

Él recuerda que los agentes federales no mostraron compasión alguna durante su detención, pero eso fue el comienzo de su pesadilla. Añade que está viviendo en un cuarto pequeño, duerme en el piso y no tiene la indumentaria necesaria para cubrirse del frío.

“Solo hay una banca alrededor para sentarse. No sabemos si es de día o de noche. Todo el tiempo nos tienen con las luces encendidas”, contó.

Ángel Palacios asegura que extraña a su familia. Además, es una pesadilla total lo que vive día a día en prisión. (Crédito: NBCLA / YouTube)

Están a la espera de que regrese

La esposa e hijos de Ángela Palacios mantienen la esperanza de que él saldrá en libertad y que, nuevamente, serán esa familia unida que lucha por salir adelante en Estados Unidos. Aunque su situación es complicada, su representante legal considera que no todo está perdido, ya que él no cuenta con antecedentes penales ni tiene deportaciones previas.

