En caso hayas estado atento a mis últimas notas sobre la presencia de animales salvajes en lugares inesperados , ahora se suma otro caso a la lista. En esta ocasión, un pequeño oso provocó cierto temor en aquellas personas que se encontraban en el interior de un supermercado en Arizona. Afortunadamente, ninguno de los presentes sufrió algún tipo de ataque.

En un video compartido por el medio Univision Noticias, se aprecia cómo este ser vivo corre por los distintos pasillos de la tienda Fry’s, situada en Oro Valley, como si tratase de encontrar una salida para escapar de los seres humanos.

Aquel material fue grabado por Charlie Alolkoy, quien estuvo presente en dicha ocasión con el propósito de realizar sus respectivas compras. Por un momento, pensó que ocurriría un desenlace fatal, pues estos animales suelen ser salvajes.

Charlie Alolkoy fue el encargado de grabar este momento. Acepta que sintió temor ante la presencia de este animal. (Crédito: Univision Noticias/YouTube)

“Me asusté mucho y mi primera reacción fue simplemente apartarme del camino. Cuando están acorralados, son más peligrosos, y esta parecía este tipo de situación. Asó que fui un poco más cauteloso de lo normal”, declaró.

Ante la situación, los trabajadores de este establecimiento evacuaron a las personas presentes después de corroborar que el osezno había huido.

Presencia frecuente de osos

Quizás te preguntes cómo es posible que los osos sean vistos frecuentemente en lugares donde transitan humanos, pero tiene una respuesta. Según Game & Fish, la agencia de conversación del gobierno de Arizona, considera que la presencia de estos mamíferos se debe a la poca presencia de lluvias.

Esto obliga a que los osos intenten buscar algún tipo de alimento en los hogares o cualquier establecimiento que esté relativamente cerca a sus lugares de hábitat.

Muchos residentes de diversos estados de este país afirman que han visualizado una fuerte presencia de osos en zonas urbanas. (Crédito: Univision Noticias/YouTube)

Como te indiqué anteriormente, existen más casos de avistamiento de osos en zonas urbanas. Por suponer, un hombre de Florida pasó un enorme susto al visualizar un mamífero de gran tamaño en el interior de su hogar .

Ahora, en el caso de encontrarte con un oso o cualquier tipo de animal salvaje, es necesario mantener la calma y retroceder lentamente. Por ninguna razón, se debe enfrentar o ahuyentar a estos seres vivos debido a su letalidad al atacar.