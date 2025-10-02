Marlene está viviendo una real pesadilla desde que su esposo Gerson Aaron Funez fuera arrestado por ICE el 8 de septiembre en una parada de tráfico en Washington. Su angustia no se debe solo a la separación y posible deportación de su pareja, sino que su pequeña hija de 8 años con autismo presenció todo y el próximo lunes 06 de octubre enfrentará una audiencia migratoria sola para ver su caso de asilo, sin poder hablar ni expresarse. Esta madre hondureña e indocumentada afirma estar preocupada por las acciones que tomarán las autoridades con su pequeña que depende 100% de ella. Aquí los detalles de su historia.

Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) continúan en diversos lugares desde que el Gobierno de Donald Trump puso en marcha el mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país, ordenando que se capture a los migrantes indocumentados para luego expulsarlos de suelo estadounidense.

Estas detenciones han significado la separación de numerosas familias que llegaron a EE.UU. en busca de un mejor futuro o de protección tras correr peligro en sus países de orígenes, como sucedió con Marlene quien ahora es el único apoyo de su hija con autismo.

Gerson López es el esposo de la mujer y el padre de la menor. Fue detenido por inmigración en Washington D.C. el 8 de septiembre. (Foto: captura @Telemundo44 / YouTube)

Niña con autismo vio cómo ICE detuvo a su padre

Una parada de tráfico en Washington DC significó la detención de Gerson Aaron Funez, un ciudadano hondureño, quien estaba junto a su esposa Marlene y su pequeña hija con autismo. En un inicio él no quería acatar las indicaciones de los agentes porque no mostraron una orden de arresto, pero al final tuvo que tomar la decisión por su pequeña y para no generarle un trauma.

“No se quería bajar porque sabe la condición de su hija y lo hizo porque también no quería que mirara. La niña solo se quedó viendo cómo se llevaban a su papá”, fue el relato entre lágrimas de Marlene a Univision Washington D.C. en esa oportunidad.

Niña con autismo enfrentará audiencia migratoria

Tras la detención del padre, ahora la familia enfrenta un nuevo temor: la niña deberá comparecer en persona y en solitario ante un juez de inmigración el próximo lunes para ver su caso de asilo. La preocupación es mayor porque la pequeña no habla y no cuentan con recursos económicos para tener asesoría legal.

“Creo que si a ella la deportan, pues, tengo temor de ir a mi país, pero no voy a dejar a mi niña sola, me voy con ella”, narró Marlene a Telemundo 44 quien prefirió no mostrar su rostro por motivos de seguridad.

Si bien la notificación que recibió la menor no indica que será deportada, ni detalla el propósito de la cita migratoria, la madre tiene miedo de lo que pueda suceder. La niña llegó con sus padres a Estados Unidos en 2019 y solicitaron asilo por temor a volver a Honduras. “Estamos en proceso hace 5-6 años y este año les salió corte a Gerson y a ella, pero en esta última el juez le dijo que para proteger a la niña mejor los mandaba a aplicaciones separadas”, explicó para luego agregar que la detención por ICE de su padre “la está afectando, está sufriendo”.

Por el momento está poniendo todo su esfuerzo en su trabajo de medio tiempo para contratar abogados y mantener a su familia unida. “Voy a ir con miedo, pero me toca, porque soy la única ya que su padre está en custodia de ICE. Me da miedo porque he visto que no les importa si a uno los detienen frente a los niños”.

Telemundo 44 consultó con el abogado de inmigración Luis Paoli, ajeno a este caso, quien dijo que esta estrategia podría beneficiar a la menor con autismo. “No necesariamente es algo negativo que se hayan separado los casos. En mi opinión es algo positivo porque le está dando una segunda oportunidad a la niña de procesar su caso con sus propios elementos”.

La menor recibió una carta de una citación presencial a una corte migratoria, pero por falta de recursos, aún no tienen un abogado que represente a la niña, según la madre. (Foto: captura @Telemundo44 / YouTube)

ICE afirma que “no separa a las familias”

Ante una solicitud de información de Telemundo 44 sobre este caso, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aseguró que la agencia “no separa a las familias”. “Se pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos o ICE los colocará con una persona de confianza que ellos designen. Esto es consistente con la aplicación de la ley migratoria de administraciones anteriores”, informó.

Sobre el padre de la menor que fue detenido, ICE respondió lo siguiente: “Gerson Aaron López-Funez, un inmigrante indocumentado de Honduras, ingresó ilegalmente a Estados Unidos con su hija y su pareja en el área del Valle del Río Grande, Texas. El caso migratorio de la niña y el de su padre están vinculados. Todas las demandas serán vistas ante un juez de inmigración”.

