La ofensiva migratoria de Donald Trump continúa en diversas ciudades del país. Hoy te traigo la historia de una pareja que fue detenida por agentes en Washington D.C. a pesar de tener una solicitud pendiente para la Visa U y un caso de asilo. Raquel Sánchez fue liberada con un monitor en el tobillo y su esposo, Jesús Muñoz Colorado, sigue bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chantilly. Aquí los detalles de su caso.

Desde que asumió el poder, el republicano puso en marcha el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. Aunque inicialmente fue contemplado para individuos de varios países con antecedentes penales por delitos violentos, también incluye a quienes no tienen papeles para demostrar su permanencia legal en Estados Unidos, tal como informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pareja fue detenida a pesar de estar en trámites de Visa U

Una mujer hispana identificada como Raquel Sánchez denunció que ella y su esposo fueron detenidos presuntamente por agentes federales en Washington D.C. y procesados por autoridades de ICE en Chantilly, Virginia, pese a que están atravesando un proceso de solicitud de Visa U, destinada a víctimas de ciertos delitos que han sufrido abuso físico o mental y están dispuestas a colaborar con las fuerzas del orden en la investigación o el procesamiento del delito. Además, tienen abierto un caso de asilo.

Todo sucedió el pasado 26 de agosto cuando se dirigían al trabajo por la calle 58 en D.C.. Según precisó a Telemundo 44, fueron interrogados por los oficiales sobre su estatus migratorio en Estados Unidos.

La pareja fue detenida a pesar de tener una solicitud pendiente para la Visa U y un caso de asilo. (Foto: @Telemundo44 / YouTube)

De acuerdo a unas imágenes que compartieron al medio, se escucha a Jesús Muñoz Colorado decir que ambos están en medio de un proceso de solicitud de Visa U y la mujer afirmó haber entregado el formulario G-28, documento que notifica a los oficiales que la pareja tiene representación legal.

“Cuando les di el papel lo tomaron como feo y dijeron que eso no importaba, y yo le dije como que no, si estoy atravesando un proceso y me dijeron: ‘Eso no importa’”, relató Sánchez.

Según su testimonio, la mayoría de los agentes no tenían identificación visible. “El que nos subió a su carro decía ‘federal’ y los demás no decían nada, tenían tapada la cara y el chaleco no decía nada”, expresó.

“Mi clienta estaba en proceso de corte en proceso de remoción frente a un juez, pero el año pasado el gobierno desestimó el caso y retiró el cargo de querer deportarla. También sabían que ella tenía un caso de asilo en corte que yo, como su abogada, podría (presentar nuevamente) frente a USCIS mientras el gobierno sabía que preparábamos un caso Visa U para toda la familia”, explicó su abogada, Julia Toro.

La mujer afirmó haber entregado el formulario G-28, documento que notifica a los oficiales que la pareja tiene representación legal. (Foto: @Telemundo44 / YouTube)

Además, Raquel Sánchez afirma que en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chantilly, una agente le dijo que tenía una orden de deportación, afirmación que ella niega rotundamente.

Ella fue liberada horas después de la detención, con un monitor en el tobillo y una fecha de corte programada para el 26 de septiembre. Su esposo sigue bajo custodia y también tiene una audiencia programada para el 16 de este mes.

“Ni ella ni él tienen arrestos o sentencias criminales, no son criminales, no tienen arrestos o sentencias”, enfatizó la abogada Toro quien espera pronto poder solicitar una audiencia de fianza para Muñoz Colorado.

“Me duele el alma no poder hacer nada. Me siento mal, me siento con pánico (...) Dios sabe que él no es una mala persona, él es uno de los pilares de mi casa y tiene que regresar”, resaltó Sánchez.

¿Qué es la Visa U?

Según explican desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), “el estatus de no inmigrante U (Visa U) está reservado para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas”.

El Congreso creó la visa de No Inmigrante U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000. Esta legislación está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal. La legislación también ayuda a las agencias del orden público a dar mejor servicio a las víctimas de crímenes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!