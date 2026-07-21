Lo que comenzó como un paseo tranquilo junto a su nieto terminó en una escena que dio la vuelta al mundo. Carl Isom-McDaniel, de 65 años, rompió el silencio tras ser embestido por un bisonte en el Parque Nacional Yellowstone, un ataque que lo lanzó cerca de ocho pies (unos 2,4 metros) por el aire y le provocó varias fracturas en una pierna.

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Desde su cama de hospital, donde se recupera de una cirugía por la fractura de su fémur, McDaniel recordó que él y su nieto de 13 años caminaban por el campamento Bridge Bay, en Wyoming, después de cenar cuando decidieron detenerse para tomar fotografías del animal.

“Vimos al bisonte y estaba acostado, no mostraba agresividad ni nada por el estilo”, relató en un video publicado por Bozeman Health Montana; sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos. “Hasta que eligió un objetivo, ese objetivo resultó ser yo”, recordó.

Intentó proteger a su nieto, pero no pudo escapar

El residente de Kendall, Washington, explicó que su primera reacción fue poner a salvo a su nieto y luego correr entre los árboles para escapar del bisonte, que puede llegar a pesar cerca de 2.000 libras.

“Pero se mueven más rápido de lo que uno podría imaginar”, afirmó. Poco después, el animal lo alcanzó. “Siguió viniendo hacia mí con más agresividad y, en cuanto dejó ese árbol, me lanzó por los aires.”

McDaniel explicó que el mayor daño no ocurrió por el impacto inicial del bisonte, sino al caer al suelo.

“No me hice moretones porque me lanzara por los aires, fue el aterrizaje lo que se convirtió en el problema”, dijo al recordar que sufrió la fractura del fémur en cuatro partes.

Aun así, considera que tuvo suerte: “Aunque estaba en el suelo, podría haberme pisoteado, podría haberme corneado, podría haber hecho cualquier cosa.”

Testigos aseguran que nunca perdió el ánimo

El fotógrafo profesional Mike MacLeod, quien presenció el ataque, aseguró que McDaniel mantuvo una actitud positiva incluso mientras esperaba atención médica.

Según contó a Cowboy State Daily, el hombre estaba con mucho dolor, pero permanecía consciente e incluso hacía bromas.

Por su parte, las autoridades del Parque Nacional Yellowstone confirmaron que no tomarán ninguna medida contra el bisonte involucrado en el incidente.

Tras el ataque, el Servicio de Parques Nacionales reiteró la importancia de mantenerse al menos 75 pies (unos 23 metros) de distancia de animales como los bisontes.

La agencia también recuerda que estos animales pueden correr hasta tres veces más rápido que una persona, por lo que acercarse para fotografiarlos representa un riesgo.