Han sido muchas las familias separadas tras las recientes redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en el sur de McAllen, Texas, pero pocas historias reflejan tanto dolor como la de una madre que vio cómo se llevaban a sus dos hijos ante sus ojos. Este es su desgarrador relato.

“Ya se imaginará, es lo peor. Aunque mi hijo esté ahí, para mí es muy triste”, dijo entre lágrimas una madre que pidió ocultar su identidad en entrevista con Univision Noticias. La mujer relató el profundo dolor que ha sentido tras la detención de sus dos hijos durante una redada masiva realizada en el sur de Texas.

La madre contó que vio cómo agentes de ICE detenían a sus dos hijos mientras trabajaban. | Crédito: YouTube / Univision Noticias

“No saber lo que pasa, eso es lo que a uno le parte el alma”, confesó. Según contó, había recibido un mensaje de uno de sus hijos mientras trabajaba en un negocio de ropa usada. Minutos después, su mayor temor se hizo realidad.

“Yo ya les había dicho: ya no vayan a trabajar. Pero como vieron que el presidente había dicho que solo iban a detener a las personas con más récord, mis hijos dijeron: ‘Ma, nosotros estamos bien’”, recordó con la voz entrecortada.

Con mucho dolor, rememoró el momento en que vio cómo sus hijos eran llevados por los agentes migratorios. “Yo vi que mi hijo levantó la mano. A mi hija la vi de lejos. Reconocí su sombra”, narró conmovida.

Al igual que ella, decenas de familiares permanecieron durante horas cerca del lugar de los hechos, desesperados por saber el paradero de sus seres queridos.

Hasta ahora, ICE solo ha confirmado que el operativo forma parte de una investigación criminal en curso. | Crédito: YouTube / Univision Noticias

Según reportes preliminares, al menos cinco tiendas de ropa usada fueron registradas durante el operativo, en el que participaron agentes federales y estatales. La acción dejó múltiples arrestos y generó temor en toda la comunidad inmigrante de la zona.

Hasta el momento, la información oficial es limitada. ICE señaló en un comunicado que la operación forma parte de una investigación criminal en curso, sin detallar la cantidad exacta de personas detenidas ni los cargos que enfrentan.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!