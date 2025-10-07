Ahora mismo, una mujer de Detroit (Michigan, Estados Unidos), cuyo nombre es Sharonda Blunt (de 44 años), está viviendo una situación que jamás imaginó experimentar. Y es que, luego que un extraño la motivara a comprar un boleto de Powerball por primera vez, se convirtió en ganadora de $1 millón. Sí, una verdadera locura.

¿Dónde compró su boleto de la suerte?

Según informó la Lotería de Michigan, la protagonista de esta historia participó en el sorteo del 1 de septiembre del presente año (cuando los números ganadores fueron 8, 23, 25, 40, 53, el Powerball 5 y el Power Play 3x). Todo a raíz de haber adquirido su boleto de la suerte en el CVS, ubicado en 18585 East Warren Avenue, Grosse Pointe. El tema es que eso no lo planeó.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Estaba hablando con un hombre en la fila de la tienda y me contaba sobre el Powerball y compró un boleto, así que le pedí a la cajera que me diera uno también”, aseguró Sharonda Blunt, siempre de acuerdo a la citada fuente.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

“Ganar un premio así es una verdadera bendición”

“Unos días después, estaba con mi familia y mi tía mencionó que se había ganado un premio de Powerball de $1 millón en el CVS de Grosse Pointe. Me hizo pensar, así que saqué mi boleto y le pedí que leyera los números ganadores. Cuando leyó cinco de mis números, le agarré el teléfono para verlo con mis propios ojos y me puse a gritar a carcajadas cuando vi que había ganado un millón de dólares. Ganar un premio así es una verdadera bendición”, agregó la mujer, que acertó las cinco bolas blancas del juego.

El próximo sorteo del Powerball

Con respecto a qué hará con el dinero que ganó, pues eso es algo que ella no reveló. Lo que sí te puedo indicar es que este miércoles 8 de octubre se realizará un nuevo sorteo del Powerball. Para esta fecha hay un gran premio estimado de $223 millones, con la opción en efectivo de $104.4 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

