Desde el 1 de julio muchos inmigrantes indocumentados en California temían perder parte de su cobertura de Medi‑Cal, incluyendo servicios importantes como atención dental, consultas médicas y medicamentos. Sin embargo, el estado decidió renovar por un año más varios de estos beneficios, lo que significa que quienes ya estaban inscritos y cumplen los requisitos de ingresos y residencia podrán seguir recibiendo atención de alcance completo mientras se mantiene la prórroga. En esta nota te explicamos quiénes siguen protegidos y qué pasos debes dar para no perder tu cobertura.

Esta extensión, hasta el 1 de julio de 2027, se dio luego del acuerdo entre la Legislatura de California y el gobernador Gavin Newsom sobre el presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027. La autoridad estatal promulgó ese presupuesto el 29 de junio.

Averigua quiénes no pierden beneficios tras la ampliación y cómo renovar a tiempo (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES CONTINÚAN CUBIERTOS?

Personas que ya están inscritas en Medi‑Cal de cobertura completa y realizan su renovación anual a tiempo mantienen su seguro médico integral aunque tengan estatus migratorio “insatisfactorio”, pero la cobertura dental completa para adultos sin estatus satisfactorio termina después del período de prórroga.

También siguen teniendo beneficios dentales completos las personas embarazadas sin estatus migratorio satisfactorio, durante el embarazo y hasta un año después de que termina, sin importar su situación migratoria.

Las personas con residencia permanente legal que están sujetas al periodo de espera de cinco años tras obtener la green card también pueden recibir beneficios dentales de Medi‑Cal de cobertura completa. En estos casos, la elegibilidad se restringe a adultos que ya estaban inscritos en Medi‑Cal antes del 1 de enero de 2026.

Cabe precisar que los beneficios dentales de Medi‑Cal de alcance completo abarcan prácticamente todo el cuidado habitual de la boca y los dientes. Incluyen revisiones odontológicas, radiografías, limpiezas, empastes, extracción de piezas, tratamientos de conducto y colocación de coronas. También cubren tratamientos para las encías, mantenimiento periodontal, prótesis dentales totales o parciales, ortodoncia para menores que cumplan ciertos criterios y la atención en casos de urgencias dentales.

Para no perder tu seguro, es clave revisar los avisos que envía la oficina de servicios sociales de tu condado, actualizar tus datos y entregar toda la documentación dentro del plazo indicado en la carta de renovación (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER PARA NO PERDER TU COBERTURA

Para mantener los beneficios actuales, los miembros de Medi-Cal deben completar el proceso de renovación antes de la fecha límite, la cual varía según cada persona. Los beneficiarios deben revisar detenidamente los avisos de renovación enviados por la oficina de servicios sociales de su condado y presentar los documentos solicitados dentro del plazo requerido.

¿Qué pasa si no presento los documentos en el plazo solicitado?

Aunque la cobertura se suspenda por no haber presentado los documentos de renovación a tiempo o por faltar documentación necesaria, por lo general es posible restablecer todos los beneficios si se completan los trámites requeridos en un plazo de 90 días.

Una vez transcurrido ese periodo, la reactivación puede resultar difícil, y algunos adultos afectados por restricciones de elegibilidad relacionadas con el estatus migratorio podrían calificar únicamente para beneficios de emergencia o limitados de Medi-Cal.

REQUISITOS GENERALES PARA MEDI‑CAL

Para que una persona adulta reciba Medi‑Cal de alcance completo —que es el que incluye Medi‑Cal Dental/Denti‑Cal— normalmente se pide:

Residencia en California: vivir en el estado y, en la práctica, residir en el condado donde haces la solicitud.

vivir en el estado y, en la práctica, residir en el condado donde haces la solicitud. Bajos ingresos: se usa el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y para muchos adultos el límite ronda el 138% del nivel federal de pobreza, con umbrales más altos para niños, embarazadas y algunas categorías especiales.

se usa el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y para muchos adultos el límite ronda el 138% del nivel federal de pobreza, con umbrales más altos para niños, embarazadas y algunas categorías especiales. Datos básicos y documentación: se pide información sobre edad, ingresos, número de personas en el hogar, situación fiscal y otra cobertura médica, además de verificación de identidad y domicilio.

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