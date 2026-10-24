El aumento del Seguro Social por el COLA de 2027 podría dejarte menos dinero adicional del que esperas. Aunque el ajuste representará unos US$75 más al mes para el trabajador jubilado promedio, parte de ese incremento podría destinarse a pagar una prima más alta de Medicare Advantage. Esto tras conocerse que las primas promedio de estos planes subirán en 19 estados; sin embargo, el impacto dependerá de la cobertura de cada persona. Aquí te explicamos cómo podría afectarte y qué debes revisar en tu plan.

El impacto no será igual para todos: dependerá de cuánto aumente tu Seguro Social y del costo de tu plan (Foto: Magnific)

¿POR QUÉ MEDICARE PODRÍA ABSORBER PARTE DE TU AUMENTO EN 2027?

Porque el aumento de las primas de Medicare Advantage parte de los US$75 adicionales al mes que recibiría, en promedio, un trabajador jubilado por el COLA de 2027. Antes de continuar, debes tener claro que no se trata de un recorte de tu beneficio o reducción del porcentaje del ajuste del Seguro Social, sino de un gasto que podría reducir lo que te queda después de pagar el seguro médico.

Según un análisis de Investopedia basado en datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la prima mensual promedio de Medicare Advantage aumentará en 19 estados, aunque el promedio nacional bajará.

El impacto de Medicare puede darse de dos maneras:

Si las primas se descuentan del Seguro Social, el aumento del depósito neto puede ser menor.

Si el beneficiario paga el plan por separado, podría recibir un depósito mayor, pero destinar parte de ese incremento al seguro médico, indica Investopedia.

¿CUÁLES SON LOS 19 ESTADOS CON AUMENTOS?

Estos son los estados donde subirá la prima mensual promedio de Medicare Advantage para 2027, según el análisis de los datos estatales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Estado Estado Estado California Connecticut Florida Idaho Maine Maryland Massachusetts Michigan Nuevo México Nuevo Hampshire Oregón Rhode Island Dakota del Sur Texas Vermont Washington Virginia Occidental Wisconsin Wyoming — —

Cabe precisar que no todos los planes de esos estados aumentarán ni que todos sus afiliados pagarán más. La cifra es un promedio estatal.

¿Dónde se sentiría más el aumento?

El mayor incremento promedio identificado corresponde a Wyoming. En otros estados, como Florida, Texas y California, los aumentos medios son inferiores a US$1 mensual. Estos ejemplos muestran por qué no debe presentarse la noticia como una pérdida generalizada de US$75, publicó CMS.

Estado Prima mensual promedio en 2026 Prima mensual promedio en 2027 Incremento mensual Wyoming US$45.91 US$69.23 US$23.32 Connecticut US$16.89 US$25.31 US$8.42 Washington US$17.39 US$22.75 US$5.36 California US$13.77 US$14.12 US$0.35 Texas US$3.94 US$4.27 US$0.33 Florida US$1.83 US$2.13 US$0.30

OJO: las cifras corresponden a primas promedio de Medicare Advantage, no al costo médico total de cada afiliado.

¿QUÉ DEBEN REVISAR LOS BENEFICIARIOS ANTES DE 2027?

1. El aviso anual de cambios del plan

El Annual Notice of Change informa sobre modificaciones en primas y cobertura. Es la referencia para saber si el plan personal aumentará.

2. El costo completo, no solo la prima

Al comparar opciones, conviene revisar la cobertura de medicamentos, los costos y las redes de proveedores. Un plan con una prima menor no necesariamente será la opción más conveniente para las necesidades médicas de cada persona. Para comparar las alternativas disponibles, los CMS disponen de Medicare Plan Finder.

3. Las fechas para cambiar de cobertura

La inscripción abierta está vigente del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026. Los cambios realizados durante ese periodo entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

4. Las ayudas para pagar Medicare

Las personas que cumplan los requisitos pueden acceder a Medicare Savings Programs, que ayudan a cubrir primas y, en determinados casos, otros gastos. Extra Help puede ayudar con los costos de medicamentos de la Parte D.

Si deseas recibir mayor orientación, CMS ofrece atención en el 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas, los siete días de la semana.