Millones de adultos mayores con cobertura de Medicare podrían recibir un pago de 90 dólares por persona, tras un anuncio del presidente Donald Trump. El dinero se distribuirá mediante el Fondo de Mejora de Medicare, pero el beneficio no llegará a todos los afiliados. Te contamos quiénes pueden acceder al pago, de qué forma comprobar si cumples los requisitos y cómo revisar si ya está disponible para cobrarlo.

Cabe precisar que el pago no es un beneficio mensual ni requiere una solicitud aparte: se trata de un reembolso único, precisó el sitio oficial de The White House, el pasado 2 de octubre de 2026.

¿Recibirás US$90 de Medicare? Conoce los requisitos y la fecha para revisar tu pago (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PAGO?

Para recibir dicho monto, una persona debe cumplir todos estos requisitos:

Estar inscrita en Medicare Original, Parte B.

Vivir en Estados Unidos.

No tener la prima de Medicare pagada mediante asistencia de Medicaid.

No pagar el Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA), el recargo aplicado a beneficiarios con ingresos más altos.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), este grupo suma aproximadamente 20.8 millones de beneficiarios.

¿DE QUÉ FORMA COMPROBAR SI CUMPLES LOS REQUISITOS?

Los beneficiarios inscritos en la Parte B de Medicare que no reciben asistencia para el pago de primas a través de Medicaid o que no pagan un Ajuste Mensual Relacionado con los Ingresos pueden llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para verificar su elegibilidad para el reembolso de la prima .

¿CÓMO REVISAR SI EL DINERO YA ESTÁ DISPONIBLE PARA COBRARLO?

Antes de mencionarte de qué manera saber si ya está disponible el dinero para cobrarlo, te comentamos que la mayoría de los beneficiarios que cumplan los requisitos recibirán el depósito directo de US$90 alrededor del 8 de octubre, seguido de un correo electrónico o una carta del presidente a mediados de octubre.

Algunos beneficiarios recibirán un cheque en papel de US$90 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos más adelante en octubre con el siguiente mensaje adjunto: “Pago del Fondo de Mejora de Medicare; Pago de $90 para compensar la prima de octubre”, precisa la web de CMS.

Por tal motivo, los beneficiarios que deseen verificar el estado de su pago deben llamar a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre de 2026 .

El gobierno federal anunció un pago único de US$90 para más de 20 millones de beneficiarios de Medicare. Este nuevo desembolso pretende ayudar con una parte del pago de primas (Foto: Kent Nishimura / AFP)