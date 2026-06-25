El proyecto de ley AB 2386 abre una posible nueva puerta para que médicos formados en México y otros países ejerzan en California, al plantear un modelo en el que primero trabajarían con una autorización limitada y bajo supervisión, y solo más adelante podrían acceder a una licencia completa. La propuesta se inscribe en los esfuerzos del estado para enfrentar la escasez de profesionales de la salud, especialmente en comunidades con alta población latina y en zonas donde conseguir una cita médica es cada vez más difícil. ¿Qué dice exactamente esta iniciativa y qué falta para que el gobernador Gavin Newsom la firme? En esta nota te lo contamos en detalle.

Nueva puerta para médicos mexicanos en California: así es el proyecto AB 2386 y lo que falta que firma Newsom (Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE EL PROYECTO AB 2386?

La propuesta AB 2386 modifica y amplía el “Programa de Médicos Licenciados de México” y crea la “Ley de Expansión de Médicos de California”, con el objetivo de sumar más profesionales de la salud al sistema sanitario del estado.

Por tal motivo, obliga a la Junta Médica de California a otorgar una licencia provisional a médicos con licencia plena y vigente en otro país (por ejemplo, México) que cumplan ciertos requisitos: credenciales válidas, ausencia de antecedentes disciplinarios o penales relevantes y patrocinio de una entidad de salud en el Estado Dorado.

La licencia provisional dura tres años y puede extenderse una sola vez hasta por otros tres años. Durante ese tiempo el médico solo puede ejercer dentro de la clínica, hospital o centro de salud patrocinador aprobado por la Junta.

¿Se puede obtener una licencia plena?

El proyecto ordena que la Junta Médica otorgue una licencia completa y sin restricciones a quienes hayan participado en el programa de médicos de México o cuenten con licencia provisional y cumplan requisitos como: completar al menos 36 meses de práctica supervisada sin sanciones disciplinarias y tener una oferta de empleo continuo en California.

Es decir, a diferencia de la regla tradicional, estos médicos no tendrían que repetir una residencia médica en Estados Unidos; ya que la experiencia supervisada bajo la licencia provisional se reconoce como vía para cumplir los estándares de la Medical Practice Act.

Para obtener esa autorización, la persona interesada tendrá que cumplir varias condiciones:

Haber recibido evaluaciones favorables por cada año que haya tenido la licencia provisional.

Contar con una oferta de trabajo estable en una clínica, hospital o consultorio médico de California.

Declarar por escrito que solo ejercerá en alguna de las áreas autorizadas por el proyecto.

Haber completado los cursos de educación médica continua que se exigen a los médicos y cirujanos con licencia completa en el estado.

No haber cometido conductas o delitos que puedan impedir que se le otorgue una licencia médica.

No tener quejas pendientes ante la Junta Médica de California.

No registrar antecedentes de medidas de cumplimiento, citaciones, multas ni sanciones disciplinarias vinculadas a su licencia.

Mantener vigente su permiso, sin suspensiones ni castigos, en el momento de presentar la solicitud.

Pagar las tasas que corresponden al trámite.

Además, la iniciativa fija en qué campos pueden trabajar estos médicos. El profesional debe declarar que ejercerá en medicina familiar, medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología o psiquiatría, según lo que avale su licencia mexicana y la experiencia que haya acumulado en California.

Organizaciones y expertos en salud ven en la AB 2386 una herramienta para fortalecer la atención en zonas con escasez de doctores y acercar servicios a comunidades latinas (Foto: Freepik)

¿QUÉ FALTA PARA QUE NEWSOM LA FIRME?

Según el estado legislativo más reciente, AB 2386 ya fue aprobada en comités de la Asamblea y está actualmente en el Senado de California, asignada para revisión y futuras votaciones.

Por lo tanto, antes de llegar a la firma de Gavin Newsom, el proyecto debe:

Ser aprobado por el pleno del Senado. Si en caso hubiera cambios, reconciliarse con la versión de la Asamblea.

Superar el análisis fiscal y cualquier modificación adicional en comités de Asignaciones.

Solo después de aprobarse en ambas cámaras y ser enviado oficialmente al gobernador, Newsom podrá firmarla, vetarla o dejar que entre en vigor sin su firma. Esto podría ocurrir hacia finales del período legislativo, alrededor de septiembre.

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