Una nueva tormenta invernal está en camino y se espera que afecte a varias regiones del Medio Oeste de EE.UU., poniendo a muchas comunidades en alerta. Según el pronóstico, el sistema traerá fuertes lluvias, vientos fuertes y la posibilidad de tornados y granizos en las próximas 48 horas. Las autoridades y los residentes se preparan para posibles inundaciones, cortes de energía y condiciones peligrosas en carretera, mientras se monitorea de cerca la evolución del clima. Muchos estadounidenses se preguntan cuándo y dónde se presentarán estas condiciones climáticas extremas, que podrían afectar viajes, carreteras y actividades diarias. Aquí te lo explico.

Según el pronóstico de Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, la tormenta comenzará el jueves 8 de enero al norte de Texas, en Oklahoma y en Kansas. Desde allí, se moverá hacia el Medio Oeste, donde inundaciones podrían presentarse en la ciudad de Chicago y al norte del estado de Illinois. Además, se esperan vientos fuertes de hasta 60 millas por hora desde Missouri hasta Texas.

Las autoridades de EE.UU. emitieron alertas por posibles tornados y granizos. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Para el viernes 9 de enero, la situación se torna aún más seria, especialmente en los estados de Tennessee, Mississippi y Louisiana, donde los tornados, granizos y ráfagas de viento podrían generar condiciones peligrosas para los habitantes. Los meteorólogos señalan que las temperaturas actualmente elevadas, combinadas con la llegada de este sistema frontal, podrían dar lugar a estallidos de tormentas intensas que requerirán vigilancia constante.

El experto insiste en mantenerse informados y seguir las recomendaciones de seguridad, evitando salir de casa si no es necesario y asegurando sus hogares frente a posibles daños provocados por vientos y granizo. Esta tormenta invernal se convierte en un recordatorio de la importancia de estar preparados cuando el clima cambia de forma tan repentina.

EE.UU. monitorea de cerca el avance de la tormenta para evitar emergencias. | Crédito: PAUL J. RICHARDS / AFP / PAUL J. RICHARDS

Por otro lado, se espera que las temperaturas comiencen a subir de manera gradual, especialmente en el Área de la Bahía de San Francisco, mientras los cielos irán mostrando claros más frecuentes hacia la tarde. Aunque podrían registrarse algunas lluvias aisladas, la tendencia apunta a un clima más estable, lo que dará un respiro a quienes han soportado días grises y húmedos. Los vientos suaves ayudarán a dispersar la humedad acumulada, marcando el inicio de una semana con un ambiente más agradable para las actividades al aire libre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!