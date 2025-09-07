Hacerse con el premio mayor del Mega Millions es el sueño de millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo; sin embargo, algunos pasan por alto que la cifra anunciada no es la misma que llegará a la cuenta del afortunado ganador.

El monto total del premio se ve reducido de manera considerable debido a los impuestos obligatorios. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) considera estas ganancias como ingresos gravables, por lo que el ganador debe pagar impuestos federales y, en algunos casos, estatales.

Esta obligación fiscal se aplica de forma inmediata y la cantidad final depende tanto del pago elegido como del lugar donde resida el ganador.

El IRS aplica una retención inicial del 24% y, al declarar, el ganador puede pagar hasta el 37% en total. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

En concreto, el IRS realiza una retención automática del 24% sobre el monto que reciba el ganador. Si la persona no tiene número de Seguro Social, el porcentaje sube al 28%, mientras que para los jugadores extranjeros puede llegar hasta el 30%.

Además, si el estado en el que vive aplica impuestos a las loterías, la retención puede ser aún mayor. Hay estados como Florida y Texas que no cobran impuestos adicionales, pero otros como Nueva York sí, lo que incrementa la deducción.

Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo práctico: si el premio mayor del Mega Millions es de 100 millones de dólares y el ganador elige el pago en efectivo, que suele ser aproximadamente el 60% del total, recibiría unos 60 millones antes de impuestos.

Si el premio es de 100 millones de dólares y se elige el pago en efectivo, el ganador recibiría alrededor de 45,6 millones tras la retención inicial, sin contar impuestos estatales. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

Sobre esa cifra, el IRS retendría el 24%, lo que equivale a 14,4 millones de dólares. Esto deja al ganador con 45,6 millones, sin contar impuestos estatales adicionales que podrían reducir aún más la cantidad.

Es importante aclarar que esta retención del 24% no cubre toda la obligación fiscal. Al presentar la declaración anual, el ganador podría tener que pagar hasta la tasa máxima federal del 37%, lo que significaría un ajuste significativo. En otras palabras, el monto final puede seguir bajando tras la liquidación de impuestos.

Expertos aconsejan optar por el pago en cuotas para disminuir la carga fiscal y administrar mejor la fortuna. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

El Mega Millions ofrece dos modalidades de pago: una suma global en efectivo o pagos anuales durante 29 años. Los expertos suelen recomendar la opción de pagos anuales, ya que ayuda a distribuir los impuestos y facilita una mejor gestión financiera.

Recibir todo el dinero de golpe puede sonar tentador, pero implica asumir una carga fiscal mayor. Por esta razón, la mayoría de los ganadores busca asesoría financiera antes de reclamar el premio.

Todo lo que debes saber sobre Mega Millions

Mega Millions es uno de los juegos de lotería más grandes de Estados Unidos, disponible en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. Se juega con botes acumulados que a menudo superan los cientos de millones de dólares. Los sorteos se realizan dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche.

Para jugar, debes seleccionar seis números en total. Primero, eliges cinco números de un conjunto del 1 al 70 (las bolas blancas). Luego, seleccionas un número adicional del 1 al 25, conocido como “Mega Ball”. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes pedir una “Quick Pick” para que la terminal los elija por ti. Para ganar el gran premio, debes acertar los seis números.

El costo de una jugada básica de Mega Millions es de $2. Los boletos se pueden comprar en la mayoría de los minoristas de lotería autorizados, como tiendas de conveniencia, supermercados y gasolineras. En algunas jurisdicciones, también es posible comprar boletos en línea a través de los sitios web oficiales de la lotería o de servicios de mensajería de boletos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!