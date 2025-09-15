Muchas personas en Estados Unidos, que tienen el sueño de algún día convertirse en millonarias, participan en el Mega Millions. Este juego es sumamente popular en dicho país. Es por eso que anteriormente te conté qué ocurre con los premios mayores que no son reclamados en la lotería. Ahora te ayudaré a descubrir si una persona que participó ahí puede reclamar su premio mayor de manera anónima o no.

Para entrar de lleno al tema, te comento que lo que leerás en las siguientes líneas es información extraída de la página web oficial del Mega Millions. Ahí se pueden resolver muchas dudas relacionadas al juego. Dicho esto, presta mucha atención.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

Hay una sección que se llama ‘Preguntas frecuentes’. Ahí justamente se encuentra esta interrogante: “¿Puede un ganador del premio mayor de Mega Millions reclamar el premio de forma anónima?”. La respuesta compartida fue corta, pero a la vez muy clara.

La persona que gana el premio mayor de Mega Millions podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Todo depende de la jurisdicción

“Las leyes de divulgación pública varían según la jurisdicción. Algunas exigen que sus loterías identifiquen públicamente a los ganadores, mientras que otras no. Consulte con la lotería de su jurisdicción”, es la contestación que brindó el propio Mega Millions.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

Habiéndote informado ello, te comento que el Mega Millions tiene dos sorteos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este. Este martes 16 de septiembre hay un nuevo sorteo. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $400 millones, con la opción en efectivo de $185.8 millones. ¿Te animas a participar?

