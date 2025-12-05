Más de US$250 millones es la exorbitante suma que desvió Feeding Our Future (Alimentando Nuestro Futuro, en español) del programa federal de comidas infantiles en Minnesota, pero si pensabas que este megafraude quedó ahí, las investigaciones que realiza el FBI continúan y posiblemente se descubrirá mucho más. A continuación, lo que se sabe del millonario robo que hasta la fecha tiene 78 personas arrestadas.

Feeding Our Future fue una organización sin fines de lucro con sede en Minnesota fundada en 2016. Se encargó de administrar los fondos federales del Programa de Servicio de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP) y del Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP). Afirmó haber distribuido alimentos a miles de escolares durante la pandemia de COVID-19, pero robó cientos de millones de dólares, por lo que fue calificado como el mayor fraude de ayuda humanitaria de Estados Unidos.

Cuando el programa pandémico fue modificado para atender una emergencia social, Feeding Our Future aprovechó para hacer fraude (Foto referencial: Pixabay)

EL MILLONARIO ROBO QUE AFECTÓ A MILES DE NIÑOS EN MINNESOTA

Para ejecutar el fraude, Feeding Our Future creó decenas de entidades como fundaciones, sitios educativos, centros de comida y más, pero en realidad no existían. Una vez que tenía estas empresas como pantalla, empezó a falsificar documentos.

Fue así como sus trabajadores presentaban cifras exorbitantes para reclamar fondos al programa federal de nutrición infantil con el fin de cubrir los gastos para alimentar a miles de niños de bajos recursos económicos en Minnesota; una vez que les reembolsaban el dinero, lo destinaban para comprar autos costosos, propiedades en Estados Unidos y el extranjero, viajes y otros lujos, publica The Guardian.

No sólo ello, la mecánica de sobornos y consultorías ficticias permitió a dicha organización lavar dinero.

Según CBS News, cuando el programa pandémico fue modificado para atender una emergencia social – permitir que restaurantes y organizaciones participen –, se le abrió una gran oportunidad a Feeding Our Future para cometer fraude gracias a las sedes recién creadas, escaso personal y ausencia de evidencia física de servicios prestados.

Denuncias internas llevaron al Federal Bureau of Investigation (FBI) y organismos de control realizar investigaciones que llevaron a detectar diversos delitos. Fue así como en enero de 2022, allanaron varios “locales de comidas” y poco después este organismo se disolvió.

La dirección del FBI informó que la investigación está “muy activa” y que entre los detenidos hay operarios, coordinadores y líderes de Feeding Our Future. Se esperan nuevas revelaciones sobre el uso de empresas fachada, facturas falsas y dinero que fue destinado para financiar otras cosas, menos los alimentos para niños vulnerables.

Por su parte, el agente especial Alvin M. Winston Sr., jefe de la oficina del FBI en Minneapolis, señaló que no se detendrán hasta llevar a todos los involucrados ante la justicia.

Para noviembre de 2025, de los 78 acusados de fraude, docenas se declararon culpables voluntariamente y otros siete fueron declarados culpables en el juicio. Otros esperan su condena.

Aunque el monto robado supera los US$250 millones, solamente se recuperó US$75 millones a inicios de este 2025, toda vez que gran parte del dinero se usó en gastos irrecuperables: comida y hospedaje en restaurantes y hoteles de lujos, y transferencia a inversiones en el extranjero que EE.UU. no puede recuperar.

La organización sin fines de lucro desvió miles de millones de dólares (Foto: Freepik)

