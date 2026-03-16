Una poderosa megatormenta invernal está impactando considerablemente en diversas regiones de los Estados Unidos , dejando a su paso un escenario de complicaciones que está afectando la vida cotidiana de millones de habitantes. Según los últimos reportes de las autoridades meteorológicas, se están registrando numerosos hogares sin electricidad, miles de vuelos cancelados, entre otros factores negativos; sin embargo, se espera que las condiciones sigan empeorando en las próximas 24 horas. Ante este panorama crítico, es importante que estés informado sobre este suceso; conoce los detalles completos en esta nota.

De acuerdo al portal AccuWeather , este evento meteorológico que está afectando al país ha provocado la cancelación de más de 4,500 vuelos y ha dejado a casi 500,000 ciudadanos sin servicio eléctrico durante este lunes 16 de marzo.

Mientras intensas ventiscas afectan gran parte del Medio Oeste, los estados centrales y orientales enfrentan severas tormentas eléctricas con potencial para producir tornados. Es mas, más de 200 millones de habitantes situados entre Florida y los Grandes Lagos serán afectados por este fenómeno meteorológico.

“Esta tormenta está creando una peligrosa combinación de fuertes nevadas y vientos intensos en la región del Alto Medio Oeste. (...) Las nevadas de entre 5 y 10 cm por hora están dificultando enormemente e, incluso, imposibilitando los desplazamientos en algunas zonas”, explicó Adam Douty, meteorólogo senior del portal citado.

Debido a esta potente tormenta invernal, miles de pasajeros perdieron sus vuelos o esperaron por horas para recién abordar un avión. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué esperar en EE.UU. con el paso de esta megatormenta invernal

Las autoridades meteorológicas prevén que el periodo de tormentas más intensas durante el lunes afecten el corredor entre Washington D.C., Baltimore y Filadelfia, coincidiendo críticamente con el horario de salida escolar y el tráfico de la hora punta vespertina.

El climatólogo citado advirtió la presencia de ráfagas de viento en puntos específicos, alcanzando velocidades superiores a los 96 km/h. Estas condiciones climáticas representan un riesgo de caída de árboles y tendido eléctrico.

Es más, las intensas nevadas, con acumulados de entre 2 y 4 pulgadas por hora, reducirán la visibilidad de forma crítica en gran parte del Medio Oeste. Debido a esta rápida acumulación de nieve, los viajes por carreteras se convierten extremadamente peligrosos.

Por su parte, los estados de Michigan y Wisconsin seguirán resultando afectados por la falta de energía eléctrica con el pasar de las horas.

La mezcla de nieve y ráfagas de viento reducen considerablemente la visibilidad al momento de conducir. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se podrían seguir cancelando o retrasando más vuelos

Si bien FlightAware informó que más de 4,500 vuelos han sido cancelados en EE.UU, la cifra se podría elevar en las próximas horas; existe el riesgo de las complicaciones en los viajes se agraven si el mal tiempo coincide con la reducción del personal causada por el cierre del gobierno.

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