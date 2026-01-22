Una gran amenaza meteorológica sin precedentes está a punto de impactar sobre Estados Unidos, poniendo en alerta máxima la seguridad y el transporte de millones de ciudadanos. Este fenómeno extremo, que comenzará su avance desde este viernes 23 de enero, promete transformar drásticamente el paisaje y la rutina diaria en gran parte del país. Ante este panorama que genera incertidumbre y condiciones severas, es importante que sepas a detalle de su trayecto para que estés precavido. En los siguientes párrafos, te revelaré cómo se desplazará y los alcances de esta megatormenta invernal .

De acuerdo a FOX Weather , esta ráfaga de aire ártico vinculada con un vórtice polar generará una intensa congelación, afectando considerablemente a más de 235 millones de personas que residen en el país. Este fenómeno creará cortes de energía por varias horas y paralizar viajes por carreteras durante días.

Ante la peligrosa situación, se han emitido advertencias ante las grandes acumulaciones de nieve (hasta 11 pulgadas), tormentas de hielo y lluvias que se registrarán desde el día mencionado. Además, se espera que los aeropuertos de todo el país cancelen o retrasen sus vuelos.

Por consecuente, ciertos estados pertenecientes al sureste y suroeste del país han declarado estados de emergencia desde el pasado miércoles 21 de enero. Por su parte, las Carolas (Carolina del Norte y Carolina del Sur) han ejecutado planes de operaciones de emergencia para salvaguardar a sus ciudadanos.

Este fenómeno meteorológico ocasionará que los vuelos en EE.UU. sean cancelados o retrasados desde el viernes 23 de enero. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

AMENAZA POR LLUVIAS, NIEVE Y HIELO

Desde este viernes 23, este peligroso frente frío afectará a más de 15 estados, comprendidos desde el suroeste de Nuevo México hasta la zona del Atlántico Medio. Se espera que el peso del hielo provoque daño en la infraestructura eléctrica, provocando cortes de energía.

Las zonas bajo mayor riesgo de apagones generalizados abarcan desde el este de Texas hasta el sur de Arkansas, afectando también el norte de Luisiana y el norte de Mississippi.

FOX Weather también señaló que se espera otra tormenta de hielo, pero esta vez impactará en el lado oriental de los Apalaches. Las ciudades que resultarían gravemente afectadas por este fenómeno serán Atlanta, Augusta (Georgia) y Charlotte (Carolina del Norte).

En horas de la tarde del viernes, se espera una fuerte lluvia fría que se registrará desde Dallas (Texas) hasta (Little Rock) Arkansas.

Texas será uno de los estados más afectados por esta tormenta invernal. (Crédito: Matthew Busch / AFP)

EL MAL TIEMPO SEGUIRÁ DURANTE EL SÁBADO 24 DE ENERO

Para el sábado 24 de enero, las condiciones meteorológicas seguirán siendo críticas. Se esperan fuertes nevadas que cubrirán desde el Panhandle (Texas) hasta los estados de Kansas y Missouri, afectando también a Oklahoma. Las más grandes acumulaciones se concentrarán en el corredor comprendido entre las interestatales 70 y 40.

Lo alarmante es que este sistema de tormentas podría posicionarse entre las cinco nevadas más significativas en la historia de Oklahoma.

Este evento también alcanzará el sureste del país en la mañana del sábado, a causa de una fuerte influencia de altas presiones posicionadas en las Llanuras del Norte y el Medio Oeste; se espera variaciones importantes en el tiempo.

Por consecuente, la formación de hielo se registraría en el norte de Alabama y el oeste de Tennessee. Además, se esperan nevadas más intensas en Kentucky, con acumulaciones hasta 11 pulgadas.

La formación de hielo es una condición peligrosa para aquellos conductores que realicen viajes por carreteras. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

SE REGISTRARÍA LA MAYOR NEVADA EN ATLÁNTICO MEDIO Y EL NORESTE

Los expertos en meteorología consideran que esta tormenta invernal tendría un impacto significativo en el Atlántico Medio y el Área Triestatal. De concretarse el pronóstico, las principales ciudades de Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York acumularían hasta 12 pulgadas de nieve para el lunes 26 de enero.

No se descarta que partes del centro de Virginia y Washington D.C. registrarían las mayores acumulaciones de nieve durante el paso de esta megatormenta invernal.

