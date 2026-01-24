Al tocar todo lo relacionado con tormentas de invierno hay que imaginar lo que se siente estar ahí: el silencio que deja caer la nieve, la forma en que la ciudad se transforma y cómo millones de personas empiezan a reorganizar su vida alrededor del clima. También hay que pensar en quienes salen de madrugada a limpiar la entrada del building en Queens, el Bronx, Newark o Jersey City, en las familias que revisan si habrá clases o “remote day” para los niños en las escuelas públicas, en los repartidores que igual tienen que manejar por la I‑95, la Turnpike, la FDR o la BQE, en la gente que vive en vecindarios como Jackson Heights, Washington Heights, Union City, Elizabeth o Paterson y se pregunta si va a poder llegar al trabajo o si el subway, el PATH, el NJ Transit o los buses van a seguir funcionando con normalidad. Esta vez no es diferente: el NWS y la NOAA han activado advertencias formales por una megatormenta invernal que podría dejar varias pulgadas de nieve en buena parte de Nueva York y Nueva Jersey, con potencial de superar el pie de acumulación en sectores del interior si el sistema se fortalece un poco más de lo previsto. No se trata solo de un paisaje blanco para las fotos en Central Park, en Times Square o frente al skyline de Manhattan visto desde Hoboken, ya que hablamos de un evento que puede paralizar el tránsito, cancelar vuelos y obligar a barrios enteros a reducir su ritmo al mínimo por varias horas o quizá días.

Además de hablar de cifras y mapas de colores, lo que más importa aquí es entender que este tipo de evento no es simplemente “nieve cayendo”: es un fenómeno que puede transformar la movilidad, cerrar escuelas, interrumpir el transporte público y dejar a mucha gente sin servicios básicos si no se toma en serio. Las predicciones oficiales se han ido ajustando a medida que los modelos atmosféricos afinan el recorrido de la tormenta, así que todo puede cambiar con el pasar de las horas, pero el mensaje central para la comunidad hispana en Nueva York y Nueva Jersey es claro: hay que prepararse desde ya y asumir que el domingo no será un día normal. Por ejemplo, algunos estados ya se declararon en estado de emergencia.

¿QUÉ DICEN EL NWS, LA NOAA Y LOS EXPERTOS SOBRE ESTA TORMENTA?

Según el National Weather Service (NWS), la tormenta se intensificará desde la noche del sábado hasta el lunes por la mañana, con el pico de nieve entre la mañana y la tarde del domingo, justo cuando muchas personas suelen desplazarse a trabajos esenciales, turnos en hospitales, misas, bodegas o restaurantes tanto en la ciudad de Nueva York como en varias localidades de Nueva Jersey. En amplias zonas del área metropolitana rigen avisos y advertencias de tormenta invernal que combinan nieve intensa, viento fuerte y sensación térmica muy baja, con llamados explícitos a evitar viajes si no son estrictamente necesarios.

La NOAA, en sus mapas de riesgo, muestra un escenario de alta probabilidad de nevadas fuertes sobre gran parte del área tri-estatal, con especial énfasis en la ciudad de Nueva York, el norte y centro de Nueva Jersey y parte de Long Island. Este sistema forma parte de la gran tormenta invernal de enero de 2026, catalogada como un evento de alto impacto que está golpeando con fuerza al noreste, con Nueva York y Nueva Jersey entre los puntos más afectados.

Carlos Robles, jefe de meteorología de Telemundo dijo: “El mayor temor será todo el hielo que abarcará desde el centro hasta el noreste de los Estados Unidos. Para el domingo la nieve estará cubriendo 2,000 de distancia desde el norte de Texas hasta Nueva Inglaterra. En algunas zonas de Nueva York se podría llegar hasta las 18 pulgadas de nieve”.

ACUMULACIONES DE NIEVE: CIFRAS CLAVE

De acuerdo con los pronósticos recientes, que se basan en datos oficiales y en medios locales de la región, los rangos de nieve para Nueva York y Nueva Jersey se mueven en torno al pie de acumulación, con variaciones marcadas entre zonas costeras e interiores.

Área metropolitana de Nueva York (los cinco boroughs y alrededores): se esperan en general entre 8 y 12 pulgadas de nieve, con la posibilidad de acercarse o superar las 14–16 pulgadas en sectores al norte y oeste de la ciudad si las bandas más intensas se estacionan ahí.

Gran parte de Nueva Jersey (especialmente norte e interior): podría ver entre 8 y 16 pulgadas, con la opción de acumulados aún mayores en áreas más frías o elevadas, donde la nieve se mantenga más seca y se compacte menos.

Zonas costeras o cercanas al agua (sur de Nueva Jersey, costa de Long Island y áreas pegadas al océano): los acumulados tienden a ser menores, en el orden de 4 a 10 pulgadas, por la mezcla con aguanieve y lluvia helada cuando entra aire más cálido desde el Atlántico.

Para ponerlo en contexto, los récords históricos de la región incluyen tormentas con más de 20 pulgadas de nieve, y aunque este sistema no garantiza esos valores en pleno Manhattan, sí tiene potencial de acercarse a ese umbral en sectores del norte de Nueva Jersey y en áreas más frías al norte de la ciudad si el eje de la tormenta se desplaza ligeramente. Para muchos hispanos que llevan años entre Nueva York y Nueva Jersey el escenario se siente familiar: negocios cerrando más temprano, supermercados llenos antes de la tormenta y vecindarios esperando a que pasen las máquinas quitanieve.

TEMPERATURAS QUE ACOMPAÑAN A LA TORMENTA

Las temperaturas serán clave para entender no solo cuánta nieve cae, sino también qué tipo de precipitación veremos y cuánto tardará en derretirse lo acumulado en aceras, patios, estacionamientos y calles de ambos estados. Los pronósticos apuntan a un ambiente persistentemente frío en el área de Nueva York y Nueva Jersey, con máximas cerca del punto de congelación y sensaciones térmicas varios grados por debajo debido al viento.

Nueva York (Manhattan y zonas centrales de la ciudad): se esperan máximas cercanas a -2 °C a 0 °C (28 °F a 32 °F) durante el domingo, con sensación térmica más baja por las ráfagas de viento, especialmente cerca del Hudson y del East River.

Nueva Jersey (interior y norte del estado, incluyendo suburbios de NYC): las máximas podrían rondar entre -9 °C y -3 °C (15 °F a 27 °F) en el pico de la tormenta, lo que favorece una nieve más seca, acumulaciones rápidas y condiciones peligrosas en carreteras.

Durante la noche y primeras horas de la mañana: las temperaturas bajarán claramente de 0 °C (32 °F) en buena parte de la región, lo que significa que cualquier precipitación que caiga se quedará como nieve o mezcla invernal pegajosa sobre pavimento, escaleras, entradas de casas y accesos a edificios.

¿QUÉ ESPERAR EN EL TERRENO?

El grueso del impacto se concentrará entre la madrugada del domingo y la mañana del lunes, aunque los primeros efectos se sentirán desde la noche del sábado. Si vives en la ciudad de Nueva York, en el norte de Nueva Jersey o en sus suburbios cercanos, esta es una guía simplificada de cómo puede sentirse la tormenta en la práctica.

Sábado noche — madrugada del domingo

Comienzo de los primeros copos de nieve o lluvia helada, primero en zonas del interior de Nueva Jersey y al norte de la ciudad, y luego extendiéndose al resto del área metropolitana.

Temperaturas bajo cero en buena parte de los suburbios, con calles que empiezan a ponerse resbalosas, especialmente en pendientes, puentes, rampas de garajes y accesos a highways.

Domingo mañana – tarde

Máxima caída de nieve, con intensidades que pueden acercarse a 2 pulgadas por hora en algunos momentos, reduciendo la visibilidad tanto en calles locales como en autopistas.

Carreteras peligrosas, transporte público con retrasos severos y posibles cancelaciones de vuelos en JFK, LaGuardia y Newark, además de demoras en trenes, buses y servicios como el PATH y el NJ Transit.

Domingo noche – lunes temprano

Mezcla de nieve, aguanieve o hielo, sobre todo en zonas cercanas al agua y sectores expuestos al aire marítimo en la costa de Nueva Jersey y áreas costeras de Nueva York.

Disminución gradual de las precipitaciones hacia el lunes por la mañana, aunque con nieve y hielo todavía en el suelo y veredas muy resbalosas para quienes caminen rumbo al trabajo, la escuela o el transporte público.

Para muchas familias hispanas en Nueva York y Nueva Jersey, eso puede significar reorganizar completamente el domingo: desde la ida a la iglesia hasta el clásico viaje al supermercado latino o a la bodega de la esquina para comprar pan, leche, tortillas, arroz, frijoles, café o velas antes de que el clima se ponga peor y las calles se vacíen.

CONSEJOS Y CONSIDERACIONES PARA LA COMUNIDAD

Aunque aquí tienes un panorama técnico, hay una dimensión profundamente humana: la preparación, especialmente en comunidades trabajadoras que muchas veces no pueden darse el lujo de “quedarse en casa” cuando el clima se complica. Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey han emitido avisos de tormenta invernal y advertencias sobre condiciones peligrosas de viaje, insistiendo en que la gente tome medidas preventivas básicas.

Se recomienda:

Evitar viajes innecesarios durante el pico de la tormenta y considerar reprogramar citas, turnos y actividades que puedan moverse a otro día.

Revisar el estado de escuelas y servicios públicos en tu ciudad o condado, porque es frecuente que se anuncien cierres, clases remotas o cambios de horario de último minuto.

Prepararse para posibles cortes de energía o transporte limitado, teniendo a mano linternas, baterías, agua, alimentos no perecederos y medicinas básicas en el apartamento o la casa.

Si vives con personas mayores, niños pequeños o alguien con condiciones médicas, asegurarte de que tengan ropa adecuada, mantas y calefacción suficiente para soportar varias horas de frío intenso.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva Jersey, del NWS y de medios locales en inglés y español, que suelen actualizar los datos casi en tiempo real.

LO QUE SE ESPERA EN NUEVA YORK

Aspecto Detalle principal Intensidad de la tormenta Megatormenta invernal con condiciones de tormenta de nieve en buena parte del área Ventana temporal crítica Desde la noche del sábado hasta el lunes por la mañana; pico el domingo (mañana–tarde) Acumulado de nieve (NYC) En general 8–12 pulgadas, con posibilidad de 14–16 pulgadas en zonas al norte y oeste Acumulado de nieve (norte/ interior del estado) Entre 8 y 16 pulgadas, con potencial algo mayor en áreas frías o elevadas Zonas costeras de NYC 4–10 pulgadas por posible mezcla con aguanieve y lluvia helada Temperaturas diurnas (domingo) Alrededor de -2 °C a 0 °C (28–32 °F) en Manhattan y zonas centrales Temperaturas más frías (norte/ interior) Aproximadamente -9 °C a -3 °C (15–27 °F) en áreas más expuestas Temperaturas nocturnas Por debajo de 0 °C (32 °F), favoreciendo acumulación y persistencia de nieve y hielo Viento Rachas que bajan la sensación térmica y reducen visibilidad Efectos en transporte Retrasos y cancelaciones posibles en subway, buses, trenes y vuelos (JFK, LaGuardia) Condiciones en carreteras Riesgo alto de hielo negro y pavimento muy resbaloso en autopistas y avenidas Impacto en escuelas y servicios Probables cierres, horarios modificados o clases remotas Impacto en la vida diaria Reorganización de actividades, compras anticipadas, calles más vacías y negocios cerrando antes Recomendaciones clave Evitar viajes innecesarios, abastecerse de alimentos y medicinas, abrigarse bien, seguir avisos oficiales

LO QUE SE ESPERA EN NUEVA JERSEY

Aspecto Detalle principal Intensidad de la tormenta Megatormenta invernal con fuertes nevadas en gran parte del estado Ventana temporal crítica Desde la noche del sábado hasta el lunes por la mañana; pico el domingo (mañana–tarde) Acumulado de nieve (norte e interior) Generalmente entre 8 y 16 pulgadas, con posibilidad de montos algo mayores en zonas frías o elevadas Acumulado de nieve (suburbios cercanos a NYC) Rangos similares a NYC, con potencial de acercarse o superar el pie de nieve Zonas costeras y sur del estado Acumulados menores (4–10 pulgadas) por mezcla con aguanieve y lluvia helada Temperaturas diurnas (domingo) Aproximadamente -9 °C a -3 °C (15–27 °F) en muchas áreas del norte e interior Temperaturas nocturnas Claramente por debajo de 0 °C (32 °F), manteniendo la nieve y el hielo en superficie Viento Rachas fuertes que reducen visibilidad y empeoran sensación térmica Efectos en transporte Retrasos y cancelaciones posibles en NJ Transit, PATH, buses y vuelos en Newark Condiciones en carreteras Riesgo muy alto de hielo negro en la Turnpike, Garden State Parkway, I‑95 y rutas estatales Impacto en escuelas y servicios Probables cierres, clases remotas y cambios de horario en distritos escolares y oficinas públicas Impacto en la vida diaria Ajuste de horarios laborales, dificultades para desplazarse, compras previas en supermercados y tiendas latinas Recomendaciones clave Evitar desplazamientos en el pico de la tormenta, revisar avisos locales, prepararse para posibles cortes de energía y transporte limitado

LA MEGATORMENTA EN NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

Fuertes vientos levantan la nieve el viernes 23 de enero de 2026, en Lowville, Nueva York. (AP Foto/Cara Anna) / Cara Anna

Nueva York se alista para la nevada de este fin de semana (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

Cristales de hielo se forman en una cocina en Lowville, Nueva York el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Cara Anna) / Cara Anna

Staten Island en Nueva York el viernes 23 de enero de 2026. (AP Photo/Seth Wenig) / Seth Wenig

