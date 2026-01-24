Con la megatormenta invernal Fern, que azota Estados Unidos desde el 22 de enero y se prevé que se extienda hasta el lunes 26 – aunque hay reportes que aseguran que podría prolongarse hasta febrero –, millones de personas buscan saber cómo serán las condiciones climáticas en los próximos días para tomar decisiones inmediatas. Aunque en muchos casos se puede pronosticar con relativa precisión la llegada de días lluviosos, no ocurre lo mismo con las tormentas de nieve, ya que resulta difícil predecir qué cantidad caerá en cada zona. ¿Por qué sucede esto? La respuesta te la damos en los siguientes párrafos.

Dos personas caminan sobre la nieve durante una tormenta invernal el sábado 24 de enero en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV). (Foto: George Walker IV / AP)

¿POR QUÉ NO SE PUEDE PREDECIR LA CANTIDAD DE NIEVE QUE CAERÁ EN EE.UU.?

Aunque los meteorólogos más experimentados deberían dar con precisión un pronóstico sobre la caída de nieve, hasta para ellos es un desafío. Resulta que pronosticar cuánta nieve caerá en cada zona de EE.UU. es difícil porque intervienen muchos factores pequeños pero decisivos, y basta que uno cambie un poco para que este se desvíe bastante.

También dependerá de la jurisdicción en la que se centran. Por ejemplo, los meteorólogos “suelen predecir la posibilidad de una tormenta de nieve en las llanuras o el noreste, con hasta una semana de antelación, y especificar en general el período de tiempo en que podría ocurrir. Sin embargo, es demasiado pronto para determinar con exactitud el total de nevadas en ciudades específicas. Y en algunos casos, la potencial tormenta de nieve indicada por los modelos de pronóstico para una semana se transforma en algo prácticamente insignificante cuando pasa”, precisa The Weather Channel.

¿Qué otros factores intervienen?

Podría depender de la interacción potencial de las corrientes en chorro del norte (polares) y del sur (subtropicales). Por tanto, si los modelos de pronóstico por computadora no representan con precisión dónde y qué tan fuertes son esas perturbaciones en chorro distantes, tampoco podrán pronosticar correctamente la evolución de la tormenta de nieve que ocurrirá varios días después.

Eso no es todo, un pequeño cambio en la cantidad de humedad se traduce en un cambio mucho mayor en la cantidad de nieve, lo que hace complicado el trabajo de predicción respecto a las nevadas.

Según Climate Central, cualquier pronóstico meteorológico para más de cuatro o cinco días conlleva mucha incertidumbre: “Además, la precipitación es más difícil de pronosticar que las tendencias de temperatura, siendo la nieve una precipitación particularmente delicada que requiere la combinación adecuada de factores”.

Para Weather Channel, las tormentas de nieve más intensas a menudo resultan en una mayor variación en los totales de nieve incluso en un área pequeña porque estos eventos de nieve a menudo implican fuertes nevadas que caen en bandas estrechas.

“Así que, mientras tú estás cubierto de nieve en Joliet, puede que no sea el caso de tu hermana en Naperville o de tus padres en Orland Park. Esto se debe a que las franjas estrechas de nieve intensa a veces tienen solo entre 8 y 16 kilómetros de ancho, y dentro de estas franjas la nieve puede caer a un ritmo superior a 2,5 cm por hora”, publica Forest Preserve District Will County.

Conductores viajan por la Interestatal 40 durante una tormenta invernal el sábado 24 de enero de 2026 en Nashville. (Foto: George Walker IV / AP Photo) / George Walker IV

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!