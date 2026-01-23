El panorama para los viajeros en Estados Unidos se presenta sumamente complicado este fin de semana debido a una potente megatormenta invernal . Las severas condiciones climáticas, que incluyen nevadas intensas y acumulación de hielo, amenazan con paralizar las operaciones de los aeropuertos del país, dejando a miles de pasajeros en situación de incertidumbre. Por esa razón, es importante que sepas qué terminales aéreos enfrentarán los mayores desafíos y así protejas tu itinerario ante este fenómeno natural.

El Centro Meteorológico de Aviación del Servicio Meteorológico Nacional (NWS AWC, por sus siglas en inglés) reveló mediante un mapa de pronóstico de tiempo qué aeropuertos del país resultarán afectados por el paso de este evento climático entre este viernes 23 hasta el lunes 26 de enero.

Según informó la agencia, estas condiciones de vuelo adversas se extenderán desde las Montañas Rocosas y la Llanuras del Sur hasta el Centro-Sur. Se prevé que, posteriormente, el mal tiempo también llegará al Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

El Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, será uno de los más afectados por esta tormenta invernal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué ciudades de EE. UU. se registrarían cancelaciones o retrasos de vuelo

Para este viernes 23 de enero, los aeropuertos internacionales Midway y O’Hare, ambos situados en Chicago, registrarían cancelaciones ante posibles nevadas, según lo señalado por NWS AWC. La agencia también añade que el Aeropuerto de San Francisco pase por la misma situación.

Si bien los aeropuertos situados en las ciudades de Denver, Nueva York, Atlanta, Houston y Charlotte también resultarían impactados por esta potente tormenta invernal, sería de menor medida.

Los aeropuertos de Chicago y San Francisco podrían registrar retrasos o cancelaciones de vuelos para este viernes 23 de enero. (Crédito: NWS AWC)

Para el sábado 24 de junio, se prevé un escenario más complejo. Los aeropuertos de Chicago y San Francisco mantienen el panorama complejo; sin embargo, se añaden nuevos aeropuertos a la red de interrupciones, lo que provocará demoras y cancelaciones masivas, los cuales son:

Denver: Aeropuerto Internacional de Denver.

Aeropuerto Internacional de Denver. Dallas: Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Aeropuerto Dallas Love.

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y Aeropuerto Dallas Love. Houston: Aeropuerto Intercontinental George Bush y Aeropuerto William P. Hobby.

Para el sábado 24 de enero, el panorama será más complicado para distintos aeropuertos del país. (Crédito: NWS AWC)

En caso hayas comprado algún boleto en algún aeropuerto de Seattle, Los Ángeles, Salt Lake City, Minneapolis y Miami, no tendrás por qué preocuparte, ya que le NWS AWC no pronostica “impactos severos” para ambos días.

