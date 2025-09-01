California sigue siendo el destino soñado para los jubilados, sobre todo la zona norte, que destaca por sus pueblos pintorescos, opciones increíbles y calidad de vida extraordinaria. Por ello, en esta nota, te damos a conocer las 8 ciudades ideales para la época de retiro.

Este listado combina ubicación, servicios, ambiente, diversidad de actividades y precios accesibles de vivienda. Ya sea para quienes buscan tranquilidad, naturaleza, cultura, vida activa o comunidad, cada ciudad destaca por su personalidad única y oferta para el retiro activo. Esta información es relevante porque estas zonas son amigables con los jubilados y con su bolsillo, si tenemos en cuenta que en la edad de retiro las personas reciben menos dinero al que acostumbraban en su época labora.

8 MEJORES CIUDADES DEL NORTE DE CALIFORNIA PARA LOS JUBILADOS

A pesar de los altos precios de vivienda en otras zonas de California, muchas ciudades del norte del “Golden State” brindan belleza natural, acceso a parques y servicio. Con clima templado, bajo impuesto sobre la propiedad y ausencia de impuestos estatales sobre la seguridad social, quienes buscan retiro aquí pueden elegir entre pueblos costeros, de montaña o riberas llenas de encanto. A continuación, revisa este listado:

Río Vista:. este pueblo ribereño tiene un precio medio de vivienda de US$468,000 (agosto 2025), más bajo que el promedio estatal, además de opciones de alquiler y asistencia para mayores. Ofrece barrios históricos y acceso a servicios médicos y recreativos locales.

Rio Vista también ofrece viviendas para personas mayores de bajos ingresos y asistencia de alquiler del HUD (Foto: Worldatlas)

Quincy: ciudad de montaña donde el costo promedio de la vivienda es de US$419,000. Con festivales y vida cultural activa todo el año, atención médica local y actividades al aire libre para jubilados que buscan comunidad y naturaleza

Arcata: ciudad costera rodeada de secuoyas; aquí el precio medio de la vivienda es de US$525,000, muy por debajo del promedio de California. Ofrece bosque comunitario, vida artística y acceso a servicios médicos en el Hospital Mad River

Clearlake: comunidad a orillas de un gran lago de agua dulce con precio promedio de vivienda de US$290,000, menos de la mitad del promedio estatal. Destaca por actividades acuáticas y servicios para personas mayores en un ambiente acogedor.

Crescent City: ciudad costera de encanto natural, vivienda media a US$429,000. Rodeada de parques de Redwood y playas, con festivales multiculturales y atención médica accesible a mayores.

Fort Bragg: pueblo sobre la costa de Mendocino, viviendas a US$654,000, un precio competitivo para la región costera. Ofrece Playa Glass, rutas escénicas y actividad comercial local para jubilados activos.

Grass Valley: histórica ciudad minera, viñedos, caminatas, ciclismo, escena cultural dinámica y vivienda por debajo del promedio estatal (US$599,000). Además de servicios de salud en el Hospital Sierra Nevada.

Moraga: pueblo de la Bahía con vivienda media de US$1.5 millones, pero opciones ampliadas desde US$500,000. Recorridos por naturaleza, parques, actividades de recreación y servicios comunitarios para adultos mayores.

Moraga es un pequeño pueblo del norte de California, ubicado en la región de la Bahía Este de San Francisco, que se ha convertido en una buena opción para los jubilados (Foto: Worldatlas)

