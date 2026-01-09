Costco se ha convertido en una de las cadenas tipo club preferidas de los estadounidenses y otras personas que residen en EE.UU. Motivos no faltan: ofrece precios bajos por compras al por mayor, productos de marca propia bien valorados, gasolina más barata, servicios exclusivos y mucho más. Por estas razones, cada vez más clientes se animan a realizar sus compras en sus diferentes sucursales a lo largo del país norteamericano, ya que en una sola visita puede encontrar casi todo lo que necesitan; y aunque las ventajas son muchas, quienes cuentan con una membresía pueden acceder a una infinidad de beneficios adicionales; por tal motivo, si aún no tienes una, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo lo que ofrece la compañía.

Con una membresía en Costco podrás disfrutar de beneficios en sus diversos establecimientos. Aquí, una pareja se dirige a la entrada de una tienda Costco en Alhambra, California, el 2 de junio de 2013 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LA MEMBRESÍA DE COSTCO

Para acceder a la mayoría de los servicios que ofrece Costco, solamente debes tener una membresía de la cadena. No es necesario que seas ciudadano estadounidense ni que tengas un estatus migratorio específico para que puedas asociarte. Existen tres tipos de membresí:

Membresía Gold Star

Es la membresía básica para uso personal o familiar.

Da acceso a todas las tiendas Costco y a las compras en línea en EE.UU.

Incluye generalmente dos tarjetas para personas del mismo hogar.

Membresía Executive

Incluye todos los beneficios de la Gold Star.

Ofrece alrededor de 2% de reembolso anual en compras elegibles (con tope) y descuentos en servicios como viajes o seguros.

De preferencia debe ser usado por quienes compran con frecuencia o en grandes volúmenes.

Membresía Business (o Empresarial)

Está dirigida a comerciantes, emprendedores o negocios que compran al por mayor para reventa.

Con ella puedes agregar tarjetas adicionales y hacer compras a nombre del negocio.

Mantiene beneficios similares a la Gold Star, pero con flexibilidad para operaciones comerciales.

REQUISITOS PARA OBTENER UNA MEMBRESÍA EN COSTCO

Ser mayor de 16 años.

Presentar una identificación oficial vigente con foto válida (licencia de conducir, pasaporte u otra ID gubernamental).

Pagar la cuota anual del tipo de membresía elegido (básica, ejecutiva o de negocio, según el país y la sucursal).

PRECIOS POR CADA MEMBRESÍA DE COSTCO

Membresía Gold Star

Precio anual: US$65

Membresía Executive

Precio anual: US$130

Membresía Business

Precio anual: US$65

¡Más que descuentos! El beneficio de Costco que fideliza clientes devolviéndoles dinero (Foto: Freepik / AFP / Composición Canva para Mag El Comercio)

¿CÓMO OBTENER UNA MEMBRESÍA DE COSTCO?

En tienda: debes acercarte personalmente al mostrador de membresías llevando los requisitos. El mismo día te entregan tu tarjeta.

debes acercarte personalmente al mostrador de membresías llevando los requisitos. El mismo día te entregan tu tarjeta. Online: ingresa al sitio web oficial de Costco, pagas la membresía y luego vas a una tienda a retirar la tarjeta física con una identificación.

ingresa al sitio web oficial de Costco, pagas la membresía y luego vas a una tienda a retirar la tarjeta física con una identificación. Por teléfono: llamas y te comunicas para informar que quieres una membresía.

LOS BENEFICIOS DE HACERTE SOCIO

Entre los beneficios que puedes obtener por tu membresía de Costco, además de las compras y ofertas, están:

Gasolina a precio reducido.

En la farmacia para la compra de medicamentos.

Acceso de óptica y audífonos.

Centro de llantas.

Costco Travel - viajes, que incluyen paquetes, hoteles y cruceros.

Seguros y servicios para el hogar.

Devoluciones.

Costco Travel es un servicio que ha sido utilizado por miles de miembros de la tienda (Foto: Costco)

