El fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos estará marcado por un panorama meteorológico inestable que podría afectar los planes de millones de personas en todo el país. Según los pronósticos de AccuWeather y del Centro de Predicción del Tiempo de la NOAA, se espera un patrón de clima alterado con lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones repentinas desde Texas hasta Nueva Inglaterra. Los meteorólogos advierten que muchas actividades al aire libre podrían verse interrumpidas, especialmente por la presencia de múltiples sistemas de tormentas que se desplazarán durante el fin de semana. Aunque algunas regiones tendrán mejoras temporales, el riesgo de precipitaciones intensas seguirá presente en varios estados, lo que convierte a este feriado en uno de los más inestables de la temporada.

De acuerdo con el meteorólogo de AccuWeather, Alex Sosnowski, quienes planeen actividades al aire libre “pueden enfrentar tormentas eléctricas, fuertes lluvias e inundaciones repentinas desde Texas hasta Nueva Inglaterra”.

Esta advertencia coincide con la del Weather Prediction Center de la NOAA, que señala que un patrón inestable dominará gran parte del centro-sur de EE.UU. hasta el fin de semana, con rondas repetidas de lluvias y tormentas eléctricas.

El pronóstico para Memorial Day en EE.UU. advierte un fin de semana con clima variable y posibles interrupciones en actividades. | Crédito: Ed JONES / AFP / ED JONES

Aunque estas precipitaciones ayudarán a aliviar condiciones de sequía en algunas zonas, también podrían generar acumulados peligrosos. El meteorólogo Brett Anderson advirtió que algunas áreas recibirán lluvias intensas en varias rondas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas.

Las lluvias más fuertes se concentrarán desde el centro de Texas hasta el valle del Ohio, con especial atención en el este-centro texano, donde podrían formarse varios sistemas de tormentas consecutivos. En total, se esperan acumulados de entre 1 y 4 pulgadas en amplias zonas, aunque en algunos puntos podrían superarse las 6 pulgadas, según AccuWeather.

En Houston, las autoridades advierten que este nivel de precipitación puede provocar el desbordamiento de ríos y bayous, generando inundaciones significativas en áreas residenciales. El Servicio Meteorológico Nacional no descarta incluso crecidas importantes dependiendo de dónde se concentre la lluvia más intensa.

Mientras tanto, el noreste del país enfrentará un escenario distinto pero igualmente incómodo: temperaturas más frescas, nubosidad persistente y lluvias ligeras intermitentes. Tras un inicio de semana cálido, la región volverá a condiciones más propias de la primavera temprana, con máximas en los 60 grados Fahrenheit. Este patrón de aire frío y humedad podría mantenerse durante gran parte del feriado, afectando especialmente a Nueva Inglaterra y áreas cercanas a los Apalaches.

Durante Memorial Day en EE.UU., se esperan condiciones climáticas inestables con riesgo de inundaciones en distintos estados. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS

No todo será inestabilidad. El suroeste de Estados Unidos se perfila como la región con mejor clima para el fin de semana del Memorial Day, con predominio de sol y condiciones secas. En contraste, el noroeste del Pacífico podría registrar algunas lluvias dispersas, mientras que en las llanuras del norte se espera un notable aumento de temperaturas hacia el lunes. En conjunto, el país vivirá un feriado con fuertes contrastes climáticos, donde los planes al aire libre dependerán en gran medida de la ubicación.

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