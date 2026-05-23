El fin de semana del Memorial Day traerá a la ciudad una mezcla de solemnidad y tradición popular: los desfiles llevarán a las calles a veteranos con sus medallas, bandas escolares tocando marchas y familias que salen temprano a ponerse sus sillas plegables y alfombrillas en las aceras. Si vives en Nueva York o piensas visitar barrios con fuerte presencia hispana —como partes de Queens y Brooklyn donde muchas familias se reúnen para ver los desfiles y luego paran en cafeterías latinas, panaderías y bodegas— conviene planificar tus trayectos con tiempo. La NYPD confirmó cierres viales temporales en varios puntos de la ciudad por las actividades del Día de los Caídos. Eso puede significar demoras importantes en rutas habituales, desvíos de buses y más gente esperando transporte público. Aquí encontrarás las calles afectadas por desfile, horarios estimados por etapa y recomendaciones prácticas para que no te sorprendan los cortes, tal y como lo han informado medios locales como Gothamist y Pix11.

DESFILES POR EL MEMORIAL DAY Y LAS CALLES QUE CERRARÁN

Forest Hills Memorial Day Weekend Parade – Domingo 24 de mayo

El desfile en Forest Hills provocará restricciones en las siguientes calles:

Etapa Calles cerradas Formación Metropolitan Avenue entre 75th Avenue y Ascan Avenue Ruta del desfile Metropolitan Avenue entre 75th Avenue y Trotting Course Lane Dispersión Trotting Course Lane entre Metropolitan Avenue y Pole Place

Brooklyn’s 159th Memorial Day Parade – Lunes 25 de mayo

Uno de los eventos más tradicionales se celebrará en Brooklyn, donde habrá múltiples cierres.

Etapa Calles cerradas Formación 3rd Avenue entre 76th Street y 78th Street Formación 76th Street – 78th Street entre Ridge Boulevard y 4th Avenue Ruta del desfile 3rd Avenue entre 76th Street y 101st Street Ruta del desfile Marine Avenue entre 3rd Avenue y 4th Avenue Ruta del desfile 4th Avenue entre Marine Avenue y 101st Street Dispersión 4th Avenue entre 101st Street y 4th Avenue Dispersión 101st Street entre 4th Avenue y Fort Hamilton Parkway

Imagen capturada durante el 157th Brooklyn Memorial Day Parade en Nueva York en el año 2024 (Foto: AFP) / ADAM GRAY

College Point Memorial Day Parade – Lunes 25 de mayo

Las autoridades también anunciaron restricciones en College Point.

Etapa Calles cerradas Formación 26th Avenue entre 120th Street y College Point Boulevard Formación College Point Boulevard entre 26th Avenue y Graham Court Ruta del desfile 26th Avenue entre College Point Boulevard y 120th Street Ruta del desfile 120th Street entre 26th Avenue y Graham Court Ruta del desfile Graham Court entre 120th Street y College Point Boulevard Ruta del desfile College Point Boulevard entre Graham Court y 5th Avenue Ruta del desfile 5th Avenue entre College Point Boulevard y College Place Dispersión Poppenhusen Avenue entre College Place y 119th Street

Little Neck – Douglaston Memorial Day Parade – Lunes 25 de mayo

En Little Neck y Douglaston también habrá cortes temporales.

Etapa Calles cerradas Formación Northern Boulevard entre Glenwood Street y Morgan Street Ruta del desfile Northern Boulevard entre Glenwood Street y 244th Street Dispersión Northern Boulevard entre 245th Street y 244th Street

Ridgewood Memorial Day Parade – Lunes 25 de mayo

En Ridgewood las restricciones serán las siguientes:

Etapa Calles cerradas Formación Cypress Avenue entre Myrtle Avenue y Putman Avenue Ruta del desfile Myrtle Avenue entre Cooper Avenue y Cypress Avenue Dispersión Myrtle Avenue entre 70th Street y Cooper Avenue

Rockaway Beach Memorial Day Parade – Lunes 25 de mayo

Las celebraciones en Rockaway Beach también afectarán la circulación vehicular.

Etapa Calles cerradas Formación Rockaway Beach Boulevard entre Beach 129th Street y Beach 130th Street Ruta del desfile Rockaway Beach Boulevard entre Beach 129th Street y Beach 95th Street Dispersión Rockaway Beach Boulevard entre Beach 95th Street y Beach 94th Street

107th Staten Island Memorial Day Parade – Lunes 25 de mayo

Por último, en Staten Island también se aplicarán cierres durante las actividades conmemorativas.

Etapa Calles cerradas Formación Hart Boulevard entre Forest Avenue y Castleton Avenue Ruta del desfile Forest Avenue entre Hart Boulevard y Jewett Avenue Dispersión Forest Avenue entre Jewett Avenue y Ordell Avenue

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTRATIEMPOS DURANTE EL MEMORIAL DAY

Si vas a movilizarte por Nueva York durante el fin de semana festivo, estas recomendaciones pueden ayudarte bastante:

Revisar las alertas de tránsito antes de salir, especialmente en Queens, Brooklyn y Staten Island.

Utilizar el metro o el transporte público para evitar desvíos y congestión vehicular.

Salir con más tiempo de anticipación si necesitas cruzar zonas cercanas a los desfiles.

Considerar rutas alternativas, ya que algunos cierres podrían extenderse varias horas.

Tener en cuenta la presencia adicional de policías y controles de seguridad en sectores con alta asistencia de público.

El Memorial Day es una de las fechas con más patriotismo en Estados Unidos (Foto: AFP) / ADAM GRAY

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!