Comenzó la cuenta regresiva del tan ansiado Super Bowl LX , un evento deportivo que definirá el mejor equipo de fútbol americano de la temporada 2025. Los fanáticos más acérrimos serán capaces de pagar miles de dólares para presenciar este duelo, pero disfrutarán de una experiencia increíble que va más allá de una final. Además de presenciar el Half Time Show de Bad Bunny , también gozarán de los deliciosos manjares que se ofrecerán en el Levi’s Stadium, la sede donde se disputará esta competencia deportiva. A continuación, te compartiré el menú que estará disponible para este domingo 8 de febrero en dicho recinto.

En la reciente edición del Super Bowl, se ofrecerá comida y bebidas inspiradas en el Área de la Bahía. La iniciativa parte de una colaboración comercial entre la NFL y Levy Restaurants, cuyo fin es crear un menú que muestra “lo especial de comer en la Bahía”.

El platillo más destacado será ‘The XL Hammer Burger’, una hamburguesa preparada con queso que resalta por presentar un codillo de res con hueso incrustado en su centro. Dicha pieza sobresale entre las tapas del pan brioche, mientras un fundido queso azul baña la carne.

Este platillo se trata de 'The XL Hammer Burger', cuyo valor alcanzaría los $180. (Crédito: @levy.restaurants / Instagram)

En caso no simpatices con las hamburguesas, el menú destaca el filete de ternera californiano como una opción apetecible. Este plato se distingue por su toque de ajo y el acompañamiento de las papas fritas de Gilroy.

También se ofrecerá el ‘San Fran Sticky Roll’, un panecillo de canela con masa madre, completado con una cobertura de crema de chocolate blanco y detalles en azúcar hilado. Este postre está inspirado en los boles de pan de San Francisco.

Las bebidas no pueden faltar para el Super Bowl LX

Durante este evento deportivo, se han habilitado diversas alternativas para aquellos asistentes que deseen consumir bebidas alcohólicas. Te puede encantar el ‘Fog City Frozen Irish Coffe’, el cual combina whisky irlandés con helado de vainilla y café frío, coronado de forma única con un sándwich de helado.

También estará disponible ‘Chinatown’s Fortune Cookie Martini’, una bebida emblemática que combina vodka con crema irlandesa y café frío, una receta casi similar a la primera bebida que te indiqué anteriormente. Como detalle distintivo, el borde la taza presenta una galleta de la fortuna bañada en chocolate producida por Golden Gate Fortune Cookie Factory.

Esta será una de las bebidas alcohólicas que se ofrecerán durante el evento del Super Bowl LX. (Crédito: @levy.restaurants / Instagram)

Otra opción será el ‘Golden Gate Mule’, una bebida que rinde homenaje al emblemático puente Golden Gate. Se trata de una mezcla entre whisky Crown Royal, cerveza de jengibre, jugo de lima y licor de maracuyá. El resultado suele ser fascinante capaz de captar la atención visual.

