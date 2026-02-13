El Metro de Nueva York se prepara para un nuevo Día de los Presidentes con una serie de ajustes que impactarán directamente la rutina de cientos de miles de hispanos que se mueven a diario por los cinco condados. En una ciudad donde buena parte de la comunidad latina depende del subway para llegar al trabajo, a la escuela o a su segundo empleo, cualquier cambio en las líneas significa reordenar horarios, prever demoras y, muchas veces, modificar planes familiares. Este feriado federal, que llega en plena temporada invernal y en medio de un contexto de alto costo de vida, inflación y alquileres que siguen presionando a los bolsillos de los neoyorquinos, no será la excepción. Las autoridades de transporte ajustarán frecuencias, suspenderán algunos servicios y ofrecerán rutas alternativas que resultan clave para barrios con alta presencia latina, como el Bronx, Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Sunset Park o Bushwick, donde cada minuto de viaje marca la diferencia entre llegar a tiempo o perder un turno de trabajo.

El Día de los Presidentes es un feriado federal en todo Estados Unidos y, como ocurre con otras fechas clave del calendario, trae consigo una reducción general de la actividad en oficinas, escuelas y servicios públicos. En Nueva York, sin embargo, el ritmo nunca se detiene: muchos trabajadores hispanos en restaurantes, delivery, construcción, limpieza o cuidado de personas siguen trabajando pese al día festivo, lo que hace que la información sobre los cambios en el metro sea especialmente relevante para esa comunidad. Además, quienes sí tienen el día libre suelen aprovecharlo para visitar a familiares en otros boroughs, hacer trámites pendientes o disfrutar de los parques y espacios públicos de la ciudad, por lo que la demanda en el transporte se reorganiza pero no desaparece.

Este año, los ajustes en el metro se dan también en un contexto de obras intensivas en la infraestructura ferroviaria, con trabajos nocturnos y de fin de semana para modernizar vías, señales y estaciones. Muchas de esas intervenciones se concentran en líneas que sirven a comunidades latinas, como las rutas que cruzan el sur del Bronx, el norte de Manhattan o el corredor de Queens donde residen miles de inmigrantes de México, República Dominicana, Ecuador, Colombia y otros países de América Latina. Para estos pasajeros, entender qué líneas operarán con horario de sábado, qué estaciones serán omitidas y qué servicios estarán suspendidos por completo puede marcar la diferencia entre un viaje relativamente fluido o una jornada llena de retrasos y trasbordos imprevistos.

La coyuntura actual de la ciudad añade otra capa de complejidad. En los últimos meses, el debate público en Nueva York ha girado en torno a temas como la llegada de nuevos migrantes, la seguridad en el transporte público y la calidad del servicio, asuntos que tocan de cerca a la comunidad hispana. En ese escenario, los cambios en el metro para el Día de los Presidentes se convierten no solo en un dato operativo, sino en un termómetro de cómo la ciudad gestiona la movilidad de quienes sostienen buena parte de su economía: trabajadores esenciales, repartidores en bicicleta, empleados de bodegas y pequeños negocios, estudiantes de colegios públicos y universitarios de primera generación.

Por eso, esta guía está pensada específicamente para los hispanos que viven, trabajan o estudian en Nueva York y que dependen del subway para moverse entre el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island. Aquí encontrarás, línea por línea, qué horarios se modifican, qué tramos o estaciones resultan afectados y cuáles son las alternativas recomendadas para minimizar el impacto en tus trayectos durante el feriado. La intención es que, con la información en la mano y en español, puedas anticipar tus viajes, organizar mejor tu tiempo y evitar sorpresas en un Día de los Presidentes en el que el metro no se detiene, pero sí cambia su forma de moverse por la ciudad.

El Metro de Nueva York tendrá algunas modificaciones durante el feriado federal (Foto referencial: MTA)

CAMBIOS EN EL SERVICIO DEL METRO DE NUEVA YORK PARA EL LUNES 16 DE FEBRERO

Línea SIR (Staten Island Railway)

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la Staten Island Railway Funciona con horario de domingo Ajustar la planificación de viaje a frecuencias típicas de domingo Ajuste por feriado (Día de los Presidentes)

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 1:30 a 5:00 a. m. (cada lunes) Queens, estaciones Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av Los trenes 7 en Queens abren puertas y abordaje desde el andén en dirección Manhattan Seguir indicaciones del personal en estación; considerar tiempo extra para el cambio de andén Mantenimiento de señales, pruebas e inspecciones en el Steinway Tunnel Todo el día (sábado programado para el feriado) Toda la línea 7 Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta, pero considerar menor frecuencia que un lunes habitual Ajuste por feriado (Día de los Presidentes) Todo el día, durante el 1.er trimestre de 2026 Queens, sentido Flushing, estación 103 St–Corona Plaza Los trenes 7 en dirección Flushing se saltan 103 St–Corona Plaza Usar Junction Blvd o 111 St; desde 103 St hacia Manhattan, tomar el 7 hasta 111 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan; hacia Flushing, tomar el 7 hasta Junction Blvd y trasbordar a un tren hacia Flushing Mejoras en la estación Todo el día, durante el 1.er trimestre de 2026 Queens, sentido Manhattan, estaciones 69 St y 52 St; estación 61 St–Woodside Los trenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St; todos los trenes en 61 St–Woodside abren puertas en el andén en dirección Flushing Para 69 St usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St; para 52 St usar 46 St–Bliss St; seguir indicaciones de andén en 61 St–Woodside Mantenimiento estructural

Línea 6

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 14–16 de febrero, de sábado a lunes, todo el día y noche (incluye el feriado) Toda la línea 6 El 6 opera cada 8 minutos con servicio reducido; corre con horario modificado mientras los trenes 4 y 6 comparten vía en Manhattan Considerar mayor tiempo de viaje; usar la línea 4 donde esté disponible para trayectos en Manhattan Reemplazo de aparatos de vía (track switch) en noches y fines de semana de enero y febrero Todo el día (sábado programado para el feriado) Toda la línea 6 Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta pero con tiempos y frecuencias de sábado Ajuste por feriado (Día de los Presidentes)

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 13–16 de febrero, desde el viernes 8:15 p. m. hasta lunes, todo el día y noche (incluye el feriado) Entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx) No hay servicio 5 entre Bowling Green y E 180 St Entre E 180 St y E 180 St/Eastchester–Dyre Av, usar el 2 entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse; usar el 4 entre 125 St y Bowling Green; buses de traslado gratis entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St Reemplazo de aparatos de vía en noches y fines de semana de enero y febrero Hasta el 20 de febrero, horas punta AM y PM Toda la línea 4 y 5 Los trenes 4 y 5 circulan a menor velocidad y con mayores tiempos de espera Usar líneas D o 2 para evitar aglomeraciones en el Bronx y Brooklyn cuando sea posible Trabajos mayores de vía Todo el día (sábado programado para el feriado) Toda la línea 5 Servicio con horario de sábado Mantener la misma ruta pero prever frecuencia de sábado Ajuste por feriado (Día de los Presidentes)

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 13–17 de febrero, de viernes 9:45 p. m. a martes 5:00 a. m. (incluye el feriado) Entre 149 St–Grand Concourse y 125 St No hay servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St Buses de traslado gratis entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St; combinación con líneas 2, 5 y 6 en estaciones de conexión, incluido 3 Av–138 St Reemplazo de aparatos de vía en noches y fines de semana de enero y febrero 13–16 de febrero, desde viernes 10:00 p. m., días y noches (incluye el feriado) Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall El 4 opera local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall Considerar mayor tiempo de viaje por más paradas; usar líneas express alternativas si es posible Reemplazo de aparatos de vía

Líneas 1, 2 y 3

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la 1 Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado (Día de los Presidentes) Todo el día Toda la 2 Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado Todo el día Toda la 3 Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea W

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea W Sin servicio programado; la W no opera Usar líneas N o R Servicio suspendido porque el metro opera con horario de sábado en el feriado

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 14–17 de febrero, de sábado a martes, 12:01 a. m. a 6:00 a. m. (incluye el feriado) Shuttle Times Sq–Grand Central (S 42 St) El shuttle S ofrece servicio nocturno continuo Usar el shuttle S como conexión entre Times Sq y Grand Central Refuerzo de servicio durante trabajos planificados Todo el día (sábado programado para el feriado) Shuttle 42 St Servicio con horario de sábado Planificar viajes con las frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Shuttle S Franklin Av

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Lanzadera Franklin Av (Brooklyn) Servicio con horario de sábado Misma ruta, menor frecuencia que un lunes normal Ajuste por feriado

Shuttle S Rockaway Park

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Shuttle Rockaway Park Servicio con horario de sábado Misma ruta, frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea R

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 13–16 de febrero, de viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. (incluye el feriado) Brooklyn, entre 36 St y Bay Ridge–95 St No hay servicio R entre 36 St y Bay Ridge–95 St; el servicio nocturno de la R está suspendido Buses de traslado gratis entre 36 St y Bay Ridge–95 St; usar N o D y buses en 36 St; para 59 St, usar N o buses; para conexiones en Court St o Jay St–MetroTech, usar N o líneas cercanas 2, 3 Mantenimiento de vía Todo el día R resto de la línea Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con tiempos de sábado Ajuste por feriado

Línea Q

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 14–16 de febrero, de sábado 3:30 a. m. a lunes 10:00 p. m. (incluye el feriado) Brooklyn, entre Kings Hwy y Coney Island–Stillwell Av No hay servicio Q entre Kings Hwy y Coney Island–Stillwell Av Buses B102 de reemplazo entre Kings Hwy y Coney Island; para conexión directa Manhattan–Coney Island usar las líneas F o N; transferencias en 34 St–Herald Sq, Atlantic Av–Barclays Ctr, Kings Hwy y Coney Island–Stillwell Av Reemplazo de rieles Todo el día Toda la línea Q Servicio con horario de sábado Misma ruta, frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea N

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 13–16 de febrero, de viernes a lunes, horario nocturno Brooklyn, sentido Manhattan, estaciones 53 St, 45 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St El N local hacia Manhattan se salta 53 St, 45 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St Para 53 y 45 St, tomar N a 36 St y trasbordar a un N hacia Coney Island; para 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St, usar la línea D y trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr Mantenimiento de vía Todo el día Toda la línea N Servicio con horario de sábado (recordatorio: N corre express en Manhattan entre las estaciones indicadas en días y noches) Usar la misma ruta, prever tiempos de sábado Ajuste por feriado

Línea J

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea J Servicio con horario de sábado Misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea Z

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea Z No hay servicio Z Usar la línea J Servicio suspendido porque el metro opera con horario de sábado en el feriado

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea L Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta, frecuencia de sábado Ajuste por feriado

Línea M

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea M Servicio con horario de sábado Planificar viaje con frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea G

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 13–17 de febrero, de viernes 9:45 p. m. a martes 5:00 a. m. (incluye el feriado) Brooklyn, estación Smith–9 Sts, ambos sentidos El G se salta Smith–9 Sts en ambas direcciones Buses de traslado gratis entre Carroll St y 4 Av–9 St, con parada en Smith–9 Sts; trasbordos con F y G en Carroll St y con F y R en 4 Av–9 St Reemplazo de escaleras mecánicas Todo el día Toda la línea G Servicio con horario de sábado Misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea F

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 13–17 de febrero, de viernes 11:45 p. m. a martes 5:00 a. m. (incluye el feriado) Manhattan, sentido downtown, estaciones 23 St y 14 St El F hacia el centro se salta 23 St y 14 St Para 23 St y 14 St, tomar el F hasta W 4 St–Washington Sq y trasbordar a un F hacia Uptown Mantenimiento de vía 13–17 de febrero, de viernes 9:45 p. m. a martes 5:00 a. m. Brooklyn, estaciones Smith–9 Sts (ambos sentidos) El F se salta Smith–9 Sts en ambas direcciones Buses de traslado gratis entre Carroll St y 4 Av–9 St, parando en Smith–9 Sts; trasbordos con F y G en Carroll St y con F y R en 4 Av–9 St Reemplazo de escaleras mecánicas Todo el día Toda la línea F Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea B

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea B Sin servicio programado; la B no opera Usar líneas C, D o Q Servicio suspendido porque el metro opera con horario de sábado en el feriado

Línea D

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea D Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con tiempos de sábado Ajuste por feriado

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio 14–16 de febrero, de sábado a lunes, días y noches (incluye el feriado) Brooklyn, sentido Queens, estaciones Ralph Av y Rockaway Av El A nocturno/late night hace parada local en Ralph Av y Rockaway Av (expreso pasa a funcionar local en ese tramo) Usuarios de estas estaciones podrán subir y bajar en trenes A locales sin necesidad de trasbordo adicional Mantenimiento estructural Todo el día Toda la línea A Servicio con horario de sábado Usar misma ruta con frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Línea C

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea C Servicio con horario de sábado Usar la misma ruta con tiempos de sábado Ajuste por feriado

Línea E

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas Motivo del cambio Todo el día Toda la línea E Servicio con horario de sábado Misma ruta, frecuencias de sábado Ajuste por feriado

Millones de ciudadanos de Nueva York usan diariamente el metro para llegar a sus respectivos destinos (Foto: MTA)

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL METRO DE NUEVA YORK

¿El metro de Nueva York funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Sí, el Subway de Nueva York opera 24/7, aunque de noche y fines de semana puede haber menos frecuencia y más obras programadas.​ ¿Cuál es el precio del pasaje sencillo de metro actualmente? La tarifa base suele ser un valor fijo por viaje (por ejemplo, alrededor de un pasaje estándar urbano), pero puede cambiar, así que conviene revisar siempre la web oficial de la MTA o los carteles en la estación.​ ¿Qué diferencia hay entre metro, subway y MTA? “Subway” y “metro” se refieren al sistema de trenes urbanos; “MTA” es la autoridad de transporte que administra el sistema (subway, buses y algunos trenes regionales).​ ¿Dónde puedo ver el mapa oficial del metro? El mapa oficial está disponible gratis en la web de la MTA, en paneles de muchas estaciones y también dentro de algunos vagones.​ ¿Todas las líneas pasan por Manhattan o también van a otros distritos (Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island)? No todas las líneas pasan por Manhattan; hay trenes que conectan y atraviesan Brooklyn, Queens y el Bronx, mientras que Staten Island tiene un tren separado que conecta con el ferry.​

Pagos y tarjetas (MetroCard / OMNY)

¿Qué es OMNY y cómo se usa para pagar el metro? OMNY es el sistema de pago sin contacto: solo acercas tu tarjeta bancaria contactless o tu celular al lector en el torniquete y se descuenta la tarifa.​ ¿Todavía se puede usar la MetroCard o solo OMNY? Durante el periodo de transición se acepta MetroCard y OMNY, pero el objetivo es que OMNY reemplace poco a poco a la MetroCard, por lo que conviene priorizar OMNY si puedes.​ ¿Puedo pagar el metro con tarjeta de crédito contactless o con el celular (Apple Pay, Google Pay)? Sí, si tu tarjeta o tu teléfono tienen pago sin contacto habilitado, puedes usarlos directamente en los lectores OMNY del torniquete.​ ¿Existen pases ilimitados por 7 días o más y cómo me conviene elegirlos? Suelen existir pases de viajes ilimitados por un período (por ejemplo, 7 días), que convienen si harás varios trayectos diarios; si usarás el metro solo 1–2 veces al día, puede que te convenga pagar por viaje.​ ¿Los niños pagan pasaje o hay alguna política de tarifa reducida? Hay políticas que permiten que menores de cierta altura/edad viajen gratis con un adulto, y existen tarifas reducidas para personas mayores y otros grupos, pero debes revisar las condiciones exactas en la web oficial.​

Uso básico y navegación

¿Cómo sé si debo tomar el tren en dirección “Uptown” o “Downtown”? En Manhattan, “Uptown” es hacia el norte y “Downtown” hacia el sur; revisa en el mapa en qué dirección está tu destino para saber qué lado del andén elegir.​ ¿Cuál es la diferencia entre tren local y tren express? El tren local se detiene en todas las estaciones de la línea, mientras que el tren express se salta varias paradas y solo para en estaciones principales.​ ¿Cómo leo el mapa del metro y las letras/números de las líneas? Cada línea está identificada con una letra o número y un color; debes encontrar tu estación de origen y destino en el mapa y ver qué líneas las conectan y en qué dirección debes ir.​ ¿Cómo hago para combinar líneas (transfers) sin pagar de nuevo? En muchas estaciones puedes cambiar de línea dentro de la zona de pago siguiendo los letreros de “Transfer”; mientras no salgas por los torniquetes hacia la calle, el cambio no requiere pagar otro viaje.​ ¿Qué hago si me paso de estación o me bajo en la parada equivocada? Si te pasas, baja en la siguiente estación, cruza al andén del sentido contrario y regresa; si te bajaste antes, vuelve a entrar (si no saliste a la calle, no pagarás de nuevo) y toma el tren correcto.​

Horarios, frecuencias y servicio

¿La frecuencia de los trenes es la misma de día que de noche o fines de semana? No, de noche y fines de semana suelen pasar con menos frecuencia y hay más desvíos por mantenimiento, por lo que los tiempos de espera pueden ser mayores.​ ¿Dónde puedo ver avisos de obras, retrasos o cambios de servicio? En la web y la app oficial de la MTA hay alertas de servicio, y en las estaciones suelen colocar carteles y avisos sobre obras y cambios temporales.​ ¿Hay aplicaciones recomendadas para saber qué tren tomar y en qué horario (por ejemplo, Google Maps)? Sí, aplicaciones como Google Maps, Citymapper y la app oficial de la MTA indican qué líneas tomar, tiempos estimados y posibles alternativas si hay retrasos.​

Seguridad y normas

¿Es seguro viajar en metro de noche y qué precauciones básicas debería tomar? El sistema es muy usado incluso de noche, pero se recomienda viajar en coches con más gente, evitar vagones vacíos, mantener tus pertenencias cerca y estar atento a tu entorno.​ ¿Qué reglas de etiqueta se esperan dentro de los vagones y andenes (dejar salir, no bloquear puertas, etc.)? Se espera dejar salir antes de entrar, no bloquear puertas, no ocupar más de un asiento, mantener el volumen bajo y no tirar basura en el vagón ni en las vías.​ ¿Está permitido comer o beber dentro del metro? En general está permitido llevar comida, pero no se recomienda consumir alimentos con olor fuerte y siempre debes desechar la basura en los contenedores de la estación.​ ¿Qué debo hacer si veo una situación peligrosa o una emergencia en la estación o dentro del tren? Debes avisar a un agente de la MTA, usar un intercomunicador en el tren o en la estación, o llamar al número de emergencias; nunca bajes a las vías.​

Accesibilidad y equipaje

¿Qué estaciones tienen ascensor o facilidades para personas con movilidad reducida? En el mapa oficial y en la web de la MTA aparece un símbolo de accesibilidad para las estaciones con ascensor, rampas u otras facilidades para usuarios con movilidad reducida.​ ¿Puedo subir con maletas grandes, coche de bebé o bicicleta? Se permite equipaje y coches de bebé, siempre que no bloqueen puertas ni pasillos; las bicicletas también están permitidas pero debes sostenerlas firmemente y evitar horas pico si es posible.​ ¿Hay algún horario restringido para llevar bicicletas en el metro? En general, las bicicletas están permitidas todo el día, pero en algunas líneas u horarios pico se sugieren restricciones o recomendaciones para no saturar los vagones.​

Turistas y primeros viajeros

¿Cuál es la mejor opción de pago para un turista que estará 3–7 días en la ciudad? Si vas a usar mucho el metro y el bus cada día, un pase ilimitado de varios días suele ser más conveniente; si lo usarás poco, pagar con OMNY por viaje puede salir mejor.​ ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los turistas al usar el subway (por ejemplo, entrar por el lado equivocado)? Errores típicos son entrar en el andén del sentido contrario (Uptown vs Downtown), no diferenciar tren local de express y no revisar avisos de cambios de servicio antes de viajar.​ ¿Cómo llego en metro a los principales puntos turísticos (Times Square, Central Park, Brooklyn Bridge, Wall Street, etc.)? Cada sitio tiene varias estaciones cercanas: por ejemplo, Times Square tiene la estación Times Sq–42 St con muchas líneas, y lugares como Wall Street o Brooklyn Bridge tienen estaciones con esos nombres o cercanas, que verás fácilmente en el mapa o apps de navegación.​ ¿Hay tours o guías en línea que expliquen paso a paso cómo usar el metro por primera vez? Sí, hay guías detalladas en blogs y videos en español e inglés que muestran desde cómo entrar por el torniquete hasta cómo leer el mapa y cambiar de línea.​

Información adicional

¿Dónde puedo consultar información oficial y actualizada sobre el metro (tarifas, mapas, avisos de servicio)? En el sitio web y la app oficial de la MTA encontrarás mapas, tarifas actuales, avisos de obras y cualquier cambio importante en el servicio.​

El operador del Metro de Nueva York es el encargado de controlar el transcurso de los trenes del subway (Foto: MTA)

