Cuando una tormenta fuerte se acerca a Nueva York, el impacto no solo se siente en las calles llenas de nieve, en los aeropuertos con vuelos cancelados o en los negocios que cierran más temprano en vecindarios como Washington Heights, Jackson Heights o el South Bronx, donde muchas familias hispanas dependen del transporte público para ir a trabajar, abrir sus restaurantes, limpiar edificios o cuidar niños y adultos mayores; también se siente bajo tierra, en el Metro de Nueva York, uno de los sistemas de transporte más grandes, antiguos y utilizados del mundo, que en estos días vuelve a entrar en modo ajuste justo cuando la ciudad se prepara para una nevada extrema que pondrá a prueba la paciencia de los usuarios y la coordinación de la MTA. Y aunque parezca que todos estos cambios responden únicamente al mal clima, en realidad obedecen sobre todo a un plan de obras y reconfiguraciones que la autoridad de transporte ya venía programando, y que ahora coinciden en el tiempo con la tormenta invernal que se avecina.

La MTA (Metropolitan Transportation Authority) suele aprovechar los fines de semana y los periodos con menos tráfico de pasajeros para realizar trabajos clave de mantenimiento y modernización, desde el reemplazo de aparatos de cambio de vías hasta la actualización de sistemas de señalización que mejoran la seguridad y la frecuencia del servicio, algo crucial para millones de neoyorquinos que usan el subway a diario. Para la comunidad latina que vive en boroughs como Queens, el Bronx y Brooklyn, esto significa que las interrupciones no se sienten igual en todos los barrios: en algunas zonas con menos estaciones, cada desvío puede representar viajes más largos y trasbordos adicionales.

En esta ocasión, los cambios afectan a 10 líneas del subway, con desvíos, paradas omitidas, reducción de frecuencia y suspensiones parciales que no se explican únicamente por la tormenta, sino por un calendario de obras que la MTA mantiene para renovar la infraestructura de la red. Las modificaciones se concentran entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero, aunque algunas se extenderán a otros fines de semana, por lo que conviene revisar con atención los avisos oficiales si te mueves desde o hacia zonas muy usadas por la comunidad hispana, como Corona, Sunset Park, Inwood o el East Harlem.

Para muchos usuarios que salen temprano a trabajar en limpieza, construcción, delivery o en la cocina de un restaurante en Midtown, no basta con saber que “hay cambios en el tren”: necesitan detalles claros de qué líneas se desvían, qué estaciones saltan y qué alternativas concretas tienen para llegar a tiempo. A continuación, se explica línea por línea, con fechas, horarios y rutas alternas recomendadas, para que puedas organizar mejor tus traslados en plena tormenta y evitar sorpresas de última hora al bajar a la estación de tu barrio.

El Metro de Nueva York ha planificado una serie de cambios para sus servicios justo en los mismos días que la ciudad soportará una nevada extrema (Foto: MTA)

TODOS LOS CAMBIOS EN LAS LÍNEAS DEL METRO QUE MERECES SABER

Línea A: desvíos, paradas omitidas y servicio local

Desvío planificado

Cuándo: desde el viernes 23 de enero a las 11:45 p.m. hasta el lunes 26 de enero a las 5:00 a.m.

desde el viernes 23 de enero a las 11:45 p.m. hasta el lunes 26 de enero a las 5:00 a.m. Dónde: Lower Manhattan y Brooklyn (Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St y High St).

Lower Manhattan y Brooklyn (Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St y High St). Qué cambia: no hay servicio de la A en esas estaciones. El tren A circula por la ruta de la línea C entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech.

no hay servicio de la A en esas estaciones. El tren A circula por la ruta de la línea C entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech. Motivo: modernización de señales.

modernización de señales. Rutas alternas: para Spring St, Canal St, Chambers St y World Trade Center: usar la línea C con trasbordo en W 4 St–Washington Sq. Para Fulton St: línea C desde Delancey St–Essex St o World Trade Center. Para High St: usar York St de la línea F.

Paradas omitidas en Brooklyn (servicio nocturno)

Cuándo: noches del viernes 23 al lunes 26 de enero.

noches del viernes 23 al lunes 26 de enero. Estaciones omitidas: Lafayette Av, Clinton–Washington Avs, Franklin Av y Kingston–Throop Avs.

Lafayette Av, Clinton–Washington Avs, Franklin Av y Kingston–Throop Avs. Motivo: mantenimiento de estaciones.

mantenimiento de estaciones. Alternativas: para llegar: A hasta Nostrand Av o Utica Av (línea 3) y cambiar a tren hacia Manhattan. Para salir: tren hacia Manhattan hasta Nostrand Av u Hoyt–Schermerhorn Sts y cambiar a tren hacia Queens.

Servicio local en Manhattan

Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día.

sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día. Dónde: entre W 4 St–Washington Sq y 59 St–Columbus Circle.

entre W 4 St–Washington Sq y 59 St–Columbus Circle. Qué cambia: la A circula como tren local en ambos sentidos.

la A circula como tren local en ambos sentidos. Motivo: modernización de señales.

modernización de señales. Nota: no hay ruta alterna; el viaje será más lento de lo habitual.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Desvío planificado (reroute) Vie 23 ene 11:45 pm a lun 26 ene 5:00 am Lower Manhattan y Brooklyn: Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St, High St No hay tren A en esas estaciones; el A usa la ruta de la C entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech Modernización de señales

​ Para Spring/Canal/Chambers/World Trade Center: usar la C con trasbordo en W 4 St–Washington Sq. Para Fulton: C en Delancey St–Essex St o estación World Trade Center. Para High St: estación York St (F). Paradas omitidas (local) Vie a lun 23–26 ene, noches Brooklyn, tren A local hacia Queens El A se salta Lafayette Av, Clinton–Washington Avs, Franklin Av y Kingston–Throop Avs Mantenimiento de estaciones

​ Para ir: tomar A hasta Nostrand Av o Utica Av (3) y cambiar a tren hacia Manhattan. Para salir: tren hacia Manhattan hasta Nostrand Av o Hoyt–Schermerhorn Sts y cambiar a tren hacia Queens. De expreso a local Sáb y dom 24–25 ene, todo el día Manhattan, entre W 4 St–Washington Sq y 59 St–Columbus Circle El A circula local en ambos sentidos entre esas estaciones Modernización de señales

​ No hay alternativa; solo considerar viaje más lento.

Línea C: desvíos y suspensión nocturna

Desvío planificado

Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día.

sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día. Dónde: Lower Manhattan y Brooklyn.

Lower Manhattan y Brooklyn. Qué cambia: la línea C no se detiene en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St ni High St. Circula por la ruta de la línea A entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech.

la línea C no se detiene en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St ni High St. Circula por la ruta de la línea A entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech. Motivo: modernización de señales.

modernización de señales. Alternativas: Usar combinaciones entre A y C, con trasbordos en W 4 St–Washington Sq, Delancey St–Essex St y York St.

Paradas omitidas hacia Euclid Av

Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día.

sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día. Estaciones omitidas: Lafayette Av, Clinton–Washington Avs, Franklin Av y Kingston–Throop Avs.

Lafayette Av, Clinton–Washington Avs, Franklin Av y Kingston–Throop Avs. Motivo: mantenimiento de estaciones.

Sin servicio nocturno

Cuándo: todas las noches (programación habitual).

todas las noches (programación habitual). Alternativa: usar la línea A en los tramos compartidos. Línea E: estación omitida en Queens

Parada omitida

Cuándo: del viernes 23 de enero a las 11:45 p.m. al lunes 26 de enero a las 5:00 a.m.

del viernes 23 de enero a las 11:45 p.m. al lunes 26 de enero a las 5:00 a.m. Dónde: Queens, tren E hacia Manhattan.

Queens, tren E hacia Manhattan. Estación afectada: Briarwood.

Briarwood. Motivo: mejoras eléctricas.

mejoras eléctricas. Rutas alternas: Hacia Briarwood: tomar la línea F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a un tren hacia Jamaica. Desde Briarwood: F hasta Jamaica–Van Wyck y cambiar a la E hacia Manhattan.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Desvío planificado (reroute) Sáb y dom 24–25 ene, todo el día Lower Manhattan y Brooklyn: Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St, High St No hay tren C en esas estaciones; la C usa la ruta de la A entre W 4 St–Washington Sq y Jay St–MetroTech Modernización de señales

​ Usar A/C con trasbordos en W 4 St–Washington Sq, Delancey St–Essex St y York St. Paradas omitidas Sáb y dom 24–25 ene, todo el día Brooklyn, tren C hacia Euclid Av La C se salta Lafayette Av, Clinton–Washington Avs, Franklin Av y Kingston–Throop Avs Mantenimiento de estaciones

​ Para ir: C hasta Nostrand Av o Utica Av (A/C) y cambiar a tren hacia Manhattan. Para salir: tren hacia Manhattan hasta Nostrand Av u Hoyt–Schermerhorn Sts y cambiar a tren hacia Euclid Av. Sin servicio programado Noches Recorrido completo C No hay servicio C nocturno Programación habitual

​ Usar la línea A en los tramos compartidos.

Línea E: estación omitida por trabajos eléctricos

Parada omitida

Estación afectada: Briarwood

Briarwood Dirección: trenes E hacia Manhattan

trenes E hacia Manhattan Desde el viernes 23 de enero a las 11:45 p.m.

Hasta el lunes 26 de enero a las 5:00 a.m.

Motivo: Mejoras eléctricas programadas por la MTA, aprovechando el menor flujo nocturno y de fin de semana.

Mejoras eléctricas programadas por la MTA, aprovechando el menor flujo nocturno y de fin de semana. Rutas alternas: Para llegar a Briarwood: Tomar la línea F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a un tren hacia Jamaica. Para salir de Briarwood rumbo a Manhattan:Tomar la línea F hasta Jamaica–Van Wyck y desde allí cambiar a la línea E.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Parada omitida Vie 23 ene 11:45 pm a lun 26 ene 5:00 am Queens, tren E hacia Manhattan El E se salta Briarwood Mejoras eléctricas

​ Hacia Briarwood: tomar F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a E/Jamaica; desde Briarwood: F hasta Jamaica–Van Wyck y cambiar a E hacia Manhattan.

Línea F: múltiples cambios en Brooklyn y Queens

Paradas omitidas en Brooklyn

Cuándo: 24–25 de enero desde el sábado 3:45 a.m. hasta el domingo 10:00 p.m.

24–25 de enero desde el sábado 3:45 a.m. hasta el domingo 10:00 p.m. Estaciones omitidas: Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I.

Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I. Motivo: sustitución de vías.

sustitución de vías. Alternativas: Para llegar: F hasta 18 Av y cambiar a tren hacia Coney Island. Para salir: F hasta Kings Hwy y cambiar a tren hacia Manhattan.

Paradas omitidas en Queens

Cuándo: del viernes 23 de enero a las 11:45 p.m. al lunes 26 de enero a las 5:00 a.m.

del viernes 23 de enero a las 11:45 p.m. al lunes 26 de enero a las 5:00 a.m. Estaciones omitidas: Sutphin Blvd y Briarwood.

Sutphin Blvd y Briarwood. Motivo: mejoras eléctricas.

mejoras eléctricas. Alternativas: Sutphin Blvd: F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a tren hacia Jamaica. Briarwood: F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a tren hacia Jamaica o Jamaica Center.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Paradas omitidas 24–25 ene, 31 ene–1 feb, 7–8 feb; sáb 3:45 am a dom 10:00 pm Brooklyn, tren F hacia Manhattan El F se salta Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I; en 18 Av se utiliza el andén hacia Coney Island Sustitución de vías

​ Hacia esas estaciones: F hasta 18 Av y cambiar a tren hacia Coney Island. Desde esas estaciones: F hasta Kings Hwy y cambiar a tren hacia Manhattan. Paradas omitidas Vie 23 ene 11:45 pm a lun 26 ene 5:00 am Queens, tren F hacia Manhattan El F se salta Sutphin Blvd y Briarwood Mejoras eléctricas

​ A Sutphin: F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a tren hacia Jamaica. A Briarwood: F hasta Kew Gardens–Union Tpke y cambiar a tren hacia Jamaica/Jamaica Center. Desde ambas: F hasta Parsons Blvd y cambiar a F hacia Manhattan.

Línea N: desvío nocturno

Desvío planificado

Cuándo: noches del viernes 23 al lunes 26 de enero.

noches del viernes 23 al lunes 26 de enero. Dónde: Brooklyn y Lower Manhattan.

Brooklyn y Lower Manhattan. Qué cambia: el tren N hacia Astoria circula por la ruta de la línea R entre DeKalb Av y Canal St.

el tren N hacia Astoria circula por la ruta de la entre DeKalb Av y Canal St. Motivo: mantenimiento estructural.

mantenimiento estructural. Alternativas: Usar estaciones cercanas a Whitehall St, Rector St, Cortlandt St y City Hall. Trasbordos clave en Atlantic Av–Barclays Ctr, Canal St y 14 St–Union Sq.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Desvío planificado Vie–lun 23–26 ene, noches Brooklyn y Lower Manhattan Tren N hacia Astoria circula por la ruta de la R entre DeKalb Av y Canal St Mantenimiento estructural

​ Usar Borough Hall (para Jay St–MetroTech y Court St) y estaciones cercanas a Whitehall St, Rector St, Cortlandt St y City Hall. Trasbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr, Canal St y 14 St–Union Sq.

Línea Q: servicio reducido

Reducción de frecuencia

Cuándo: 24–25 de enero

24–25 de enero Horario: todo el día y la noche.

todo el día y la noche. Qué cambia: trenes aproximadamente cada 10 minutos.

trenes aproximadamente cada 10 minutos. Motivo: mantenimiento estructural.

mantenimiento estructural. Nota: no hay ruta alterna específica; se recomienda prever mayor tiempo de espera.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Servicio reducido Sáb–dom 24–25 ene y 31 ene–1 feb, días y noches Todo el recorrido Q La Q pasa aproximadamente cada 10 minutos Mantenimiento estructural

​ No hay ruta alterna específica; solo considerar más tiempo de espera.

Línea R: suspensiones y desvíos

Suspensión parcial nocturna

Cuándo: noches del viernes 23 al lunes 26 de enero.

noches del viernes 23 al lunes 26 de enero. Dónde: tramo Whitehall St–South Ferry ↔ Atlantic Av–Barclays Ctr.

tramo Whitehall St–South Ferry ↔ Atlantic Av–Barclays Ctr. Motivo: mantenimiento estructural.

mantenimiento estructural. Alternativas: Usar líneas D, N o Q, según la estación. Trasbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St.

Desvío planificado

Cuándo: sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día.

sábado 24 y domingo 25 de enero, todo el día. Qué cambia: la R hacia Queens circula por la ruta de la línea N entre DeKalb Av y Canal St.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Suspensión parcial Vie–lun 23–26 ene, noches Whitehall St–South Ferry ↔ Atlantic Av–Barclays Ctr No hay R nocturno en ese tramo; R corre expreso entre Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St; servicio sólo Bay Ridge–95 St ↔ 36 St ↔ Atlantic Av–Barclays Ctr Mantenimiento estructural

​ Para Whitehall, Court St, Jay St–MetroTech usar otras líneas (D, N, Q). Para DeKalb Av usar N o Q. Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av, 25 St usar D o N; trasbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr y 36 St. Desvío planificado Sáb–dom 24–25 ene, todo el día Brooklyn y Lower Manhattan, tren R hacia Queens La R hacia Queens corre por la ruta de la N de DeKalb Av a Canal St Mantenimiento estructural

​ Usar Borough Hall (para Jay St–MetroTech/Court St) y estaciones cercanas a Whitehall St, Rector St, Cortlandt St y City Hall; trasbordos en Atlantic Av–Barclays Ctr, Canal St y 14 St–Union Sq.

Línea 7: paradas omitidas y servicio reducido

Paradas omitidas nocturnas

Cuándo: 23–26 de enero

23–26 de enero Horario: 11:45 p.m. a 3:00 a.m.

11:45 p.m. a 3:00 a.m. Estaciones omitidas: 82 St, 90 St, 103 St y 111 St.

82 St, 90 St, 103 St y 111 St. Motivo: mejoras de estación.

Servicio reducido

Cuándo: 24–25 de enero.

24–25 de enero. Dónde: entre Mets–Willets Point y 74 St–Broadway.

entre Mets–Willets Point y 74 St–Broadway. Frecuencia: aproximadamente cada 8 minutos.

Línea 7 (Flushing)

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Paradas omitidas 23–26 ene; 30 ene–2 feb; 6–9 feb; vie 11:45 pm a lun 3:00 am Queens, tren 7 hacia Flushing Se omiten 82 St, 90 St, 103 St y 111 St; en Junction Blvd se usa sólo el andén hacia Manhattan Mejoras de estación

​ Hacia esas estaciones: 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y cambiar a 7 hacia Manhattan. Desde esas estaciones: 7 hasta Junction Blvd o 74 St–Broadway y cambiar a 7 hacia Flushing. Servicio reducido Sáb–dom 24–25 ene, 31 ene–1 feb y 7–8 feb, días y noches Entre Mets–Willets Point y 74 St–Broadway 7 cada ~8 minutos; vía única Mejoras de estación

​ Tener en cuenta mayor tiempo de espera; mismas estaciones de trasbordo (74 St–Broadway, Mets–Willets Point). Cambio de andén Todos los lunes, 1:30–5:00 am Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av Todos los trenes 7 se abordan solo desde el andén hacia Manhattan Mantenimiento y pruebas de señal en Steinway Tunnel

Revisar avisos en estación; algunas noches puede cambiar el horario. Cambio de andén Miércoles, viernes y sábado, 1:30–5:00 am Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av Todos los trenes 7 se abordan solo desde el andén hacia Flushing Mantenimiento y pruebas de vía en Steinway Tunnel

​ Igual que arriba, seguir señalización local. Aviso de estación (sentido Manhattan) Hasta 1T 2026 Queens, tren 7 hacia Manhattan El 7 se salta 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside se usa solo el andén hacia Flushing; se instalan plataformas temporales en 46 St–Bliss St, 40 St–Lowery St y 33 St–Rawson St Proyecto de mejoras de la Flushing Line

Usar 74 St–Broadway, 61 St–Woodside o 46 St–Bliss St. Para 69 St: 7 a 61 St–Woodside y cambiar a 7 hacia Flushing. Para 52 St: 7 a 46 St–Bliss St y cambiar a 7 hacia Flushing. Desde esas estaciones: 7 a 61 St–Woodside o 74 St–Broadway y cambiar a 7 hacia Manhattan. Aviso de estación (sentido Flushing) Hasta 1T 2026 Queens, tren 7 hacia Flushing El 7 se salta 103 St–Corona Plaza Mejoras de estación

​ Usar Junction Blvd o 111 St. Hacia 103 St–Corona: 7 a 111 St y cambiar a tren hacia Manhattan. Desde 103 St–Corona: 7 a Junction Blvd y cambiar a 7 hacia Flushing.

Shuttle de 42 St: sin servicio nocturno

Suspensión programada

Cuándo: todas las noches.

todas las noches. Dónde: entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.

entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St. Motivo: mantenimiento y programación habitual.

mantenimiento y programación habitual. Alternativa: Usar la línea 7 entre ambas estaciones.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Sin servicio programado Noches (overnight) Shuttle 42 St Times Sq–Grand Central No hay servicio del Shuttle de noche; solo funciona días y tardes Programación/mantenimiento

Usar la línea 7 normal entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.

Línea 2: cambios puntuales en el Bronx

Parada omitida

Cuándo: domingo 25 de enero, de 4:45 a.m. a 10:00 a.m.

domingo 25 de enero, de 4:45 a.m. a 10:00 a.m. Estación afectada: Jackson Av.

Jackson Av. Motivo: mantenimiento de vía en 3 Av–149 St.

Servicio reducido

Cuándo: domingo 25 de enero, de 7:45 a.m. a 10:00 a.m.

domingo 25 de enero, de 7:45 a.m. a 10:00 a.m. Frecuencia: trenes cada 15 minutos.

trenes cada 15 minutos. Alternativas: Usar el bus Bx4 y combinar con la línea 2 en 3 Av–149 St.

Tipo de cambio Fechas y horarios Dónde aplica Qué cambia Motivo Rutas / alternativas Parada omitida Dom 25 ene, 4:45–10:00 am Bronx, tren 2 hacia Manhattan El 2 se salta Jackson Av; en 3 Av–149 St se usa solo el andén hacia el norte Mantenimiento de vía en 3 Av–149 St

​ Para Jackson Av: 2 hasta 3 Av–149 St y cambiar a tren hacia el norte. Desde Jackson Av: 2 hasta Intervale Av y cambiar a tren hacia Manhattan. O usar bus Bx4 en Westchester Av–Jackson Av y combinar con 2 en 3 Av–149 St. Servicio reducido Dom 25 ene, 7:45–10:00 am Tramo que pasa por 3 Av–149 St El 2 pasa aprox. cada 15 minutos; vía única Mantenimiento de vía

​ Salir con tiempo extra por menor frecuencia.

Un total de 10 líneas del Metro de Nueva York sufrirán cambios en su servicio a lo largo de este fin de semana (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

