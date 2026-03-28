Cuando uno piensa en el Metro de Nueva York, no solo viene a la cabeza su tamaño o su mapa casi infinito de líneas, sino también esa rutina diaria que millones de personas viven entre Queens, el Bronx, Brooklyn, Staten Island y Manhattan: trabajadores que entran de madrugada por Jackson Heights, estudiantes que van desde el Alto Manhattan a Brooklyn College, familias latinas que se mueven los fines de semana entre Corona, Washington Heights o el South Bronx para visitar a los abuelos. Es un sistema centenario que marca el ritmo de la ciudad, que nos lleva al trabajo, a la iglesia, al bodega de la esquina o al partido de los niños, y que, poco a poco, intenta modernizarse sin perder funcionalidad ni esa sensación de “subway de toda la vida” que conocen quienes llevan años viviendo en Estados Unidos. En ese proceso, cada cambio genera debate, sobre todo cuando se trata de rediseñar algo tan básico como la forma en que nos movemos dentro de un vagón y cómo se reparte la gente en las horas pico, desde la 7 en Queens hasta la 4 y la 5 por el Downtown.

Ahora bien, lo que está sobre la mesa no es un ajuste menor. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) acaba de lanzar el mayor pedido de trenes en su historia, y dentro de esa decisión hay una pregunta clave que muchos se hacen, especialmente quienes pasan media vida bajo tierra: ¿cuántos de esos nuevos vagones tendrán pasillos abiertos?

Pasajeros dentro de uno de los vagones antiguos del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

UN PORCENTAJE EN EVALUACIÓN

La respuesta corta es que todavía no hay una cifra definitiva. Pero sí hay un dato importante: hasta el 60% de los nuevos vagones podrían tener pasillos abiertos.

Este porcentaje forma parte del pedido de 2,390 nuevos coches correspondientes a los modelos R262 y R262A, que reemplazarán trenes en servicio desde la década de 1980 en líneas clave como la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que usan a diario muchísimos hispanos en barrios como Inwood, Harlem, el East Side o el Bronx.

Ese “hasta” no es casual. El propio presidente de la MTA, Janno Lieber, dejó claro que la decisión final sigue en análisis:

“Ese trabajo aún está en marcha, y a medida que avancemos, servirá de base para determinar cuántos vagones con pasillo abierto y cuántos con pasillo cerrado podremos construir”.

¿QUÉ SON LOS PASILLOS ABIERTOS Y POR QUÉ IMPORTAN?

Para entender el debate, vale la pena explicarlo fácil y pensando en la experiencia diaria de viajar. Los trenes con pasillos abiertos tienen vagones conectados por una especie de fuelle o acordeón, lo que permite caminar de punta a punta sin salir del tren, pareciéndose más a algunos metros modernos de ciudades como Londres, Toronto o Ciudad de México.

En términos prácticos, los pasillos abiertos:

Eliminan las puertas interiores tradicionales entre vagones.

Permiten distribuir mejor a los pasajeros a lo largo del tren.

Aumentan la capacidad efectiva en horas pico.

Se han convertido en estándar en muchos metros del mundo.

Además, hay un punto que suena muy relevante para Nueva York: estos diseños dificultan prácticas peligrosas como el llamado “subway surfing”, es decir, subirse al techo o entre los vagones del tren, algo que ya ha provocado incidentes graves con jóvenes en la ciudad.

Un ejemplo sencillo: si entras a un tren lleno en la estación 125 St y ves el vagón repleto, con pasillos abiertos podrías avanzar caminando hacia el centro o el final del tren sin tener que esperar el próximo. Eso, para quien llega justo al trabajo o tiene dos jobs al día, puede marcar la diferencia.

LO QUE ESTÁ PROBANDO LA MTA

No es que la MTA esté improvisando. Desde 2024 viene probando trenes con este diseño, específicamente los modelos R211, que muchos usuarios ya han visto si viajan con frecuencia por Brooklyn o Queens.

Actualmente:

Trenes con pasillos abiertos en operación: 20.

Líneas donde circulan: C y G.

Inicio de pruebas: febrero de 2024.

Estos trenes han servido como laboratorio real para evaluar cómo reaccionan los usuarios, qué dicen los conductores y el personal de mantenimiento, y qué tan eficientes resultan en operación diaria en un sistema tan exigente como el neoyorquino.

LOS DESAFÍOS QUE FRENAN UNA ADOPCIÓN TOTAL

Aquí es donde la historia se pone más interesante. Porque si bien el diseño suena ideal para quienes se exprimen cada mañana en el Subway, no todo es tan simple cuando se mira desde la parte técnica y de costos.

Según explicó Lieber, hay varios factores en evaluación:

Mantenimiento: cómo levantar los trenes y acceder a sus componentes articulados.

Durabilidad: vida útil de piezas específicas del sistema de unión entre vagones.

Operación: tiempos y complejidad en talleres, disponibilidad de repuestos.

Comportamiento de pasajeros: si realmente mejora la distribución interna y reduce puntos de congestión.

En palabras del propio Lieber:

“Los profesionales… están analizando todo eso, y van a seguir haciéndolo hasta el momento en que tengamos que tomar esas decisiones”.

En otras palabras, la MTA no quiere comprometerse a poner pasillos abiertos en todo el sistema sin tener claro cuánto costará mantener esos trenes durante décadas ni cómo responderán ante el uso intenso y, a veces, rudo que hay en el metro de Nueva York.

UNA DECISIÓN CON CAUTELA

Desde fuera, uno podría pensar que adoptar el 100% de trenes con pasillo abierto sería lo más lógico, sobre todo cuando uno ve lo llenas que van las líneas 4, 5 y 6 rumbo al Downtown en la mañana o la 1 hacia el Alto Manhattan por la noche. Pero dentro de la industria ferroviaria, los cambios masivos se hacen con mucha cautela.

Ahí entra otra voz relevante, la de Brian Fritsch, del comité asesor ciudadano: “Cuando se realiza un pedido de este tamaño, existe cierto riesgo de tener que revisar todos los aspectos antes de tomar la decisión final”.

Tiene sentido si se piensa en la escala. Estamos hablando del pedido más grande en la historia del metro neoyorquino. Un error de cálculo aquí no sería menor: afectaría a generaciones de usuarios, a todo el presupuesto de transporte público y al servicio en barrios donde el Subway es prácticamente la única opción de movilidad diaria.

ENTONCES, ¿CUÁNTOS TENDRÁN PASILLOS ABIERTOS?

Si juntamos todo lo que se sabe hasta ahora:

Máximo estimado: hasta un 60% de los nuevos vagones.

Mínimo: aún no definido públicamente.

Decisión final: pendiente de estudios técnicos y operativos.

En otras palabras, la MTA mantiene la puerta abierta (literal y figuradamente) a una adopción amplia, pero no total, de los pasillos abiertos en la próxima generación de trenes del metro de Nueva York.

Para los hispanos que viven en la ciudad, esto significa que en los próximos años es muy probable que vean más trenes con vagones conectados, con interiores más amplios y pensados para mover mayor volumen de pasajeros. Sin embargo, convivirán durante bastante tiempo con los trenes clásicos que llevan décadas recorriendo las líneas locales y express.

Prototipo de cómo serían estos nuevos vagones, específicamente del pasillo abierto (Foto: MTA)

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