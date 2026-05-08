Moverse por New York City ya es, de por sí, una prueba de paciencia, especialmente para quienes dependen del subway para llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer turnos largos en Manhattan o simplemente cruzar desde Queens sin perder media mañana en el trayecto. Y ahora, para los usuarios habituales de la línea 7, el panorama será todavía más complicado: la Metropolitan Transportation Authority, o MTA, confirmó una serie de cierres, desvíos y cambios operativos que comenzarán este 8 de mayo y se extenderán por etapas hasta 2027. Para miles de pasajeros —muchos de ellos trabajadores latinos que salen temprano desde Corona, Jackson Heights, Woodside o Sunnyside— esto significará reorganizar rutinas, salir con más tiempo y revisar cada actualización antes de bajar a la estación.

Mira también: Proponen cambios para escolares en el Metro de Nueva York

La noticia impacta especialmente a quienes viajan todos los días entre Queens y Manhattan usando la popular línea 7, una de las más utilizadas del sistema de transporte de New York City. Aunque el objetivo final es modernizar la infraestructura y protegerla de inundaciones, lo cierto es que el proceso traerá dolores de cabeza para cualquiera que conozca la dinámica de la ciudad en hora pico, cuando el tren va lleno, el café para llevar no alcanza y cada minuto cuenta.

La línea 7 del Metro de Nueva York sufrirá una serie de modificaciones hasta el próximo año (Foto: AFP)

PRIMER GRAN CIERRE: SIN SERVICIO ENTRE QUEENS Y MANHATTAN

El primer golpe llegará durante el fin de semana del 8 de mayo. Según confirmó la MTA, no habrá servicio de la línea 7 entre las estaciones de 74 St-Broadway y 34 St-Hudson Yards.

Fechas del cierre inicial:

Inicio Final Viernes 8 de mayo – 11:30 p.m. Lunes 11 de mayo – 3:30 a.m.

Además, este mismo esquema volverá a repetirse durante el fin de semana de Memorial Day, una fecha en la que muchos neoyorquinos aprovechan para salir de la ciudad, visitar familiares o simplemente descansar, pero que esta vez también vendrá con cambios en el servicio.

Nuevo cierre programado:

Inicio Final Viernes 22 de mayo Lunes 25 de mayo

Durante esos días, quienes necesiten ingresar a Manhattan desde Queens deberán usar rutas alternativas.

Opciones recomendadas por la MTA:

Trenes E.

Trenes F.

Trenes M.

Trenes R.

Todos estarán disponibles desde la estación 74 St-Broadway para facilitar el traslado hacia Manhattan.

Miles de pasajeros del Metro de Nueva York se verán perjudicados con esta serie de cambios (Foto: MTA)

CAMBIOS DURANTE LAS HORAS PICO EN MAYO

Los inconvenientes no terminarán después de los fines de semana. Entre el 11 y el 22 de mayo, la línea 7 comenzará a saltarse varias estaciones en dirección a Manhattan debido a trabajos en las vías.

Estaciones que no recibirán servicio temporalmente

69 St.

52 St.

46 St-Bliss St.

33 St-Rawson St.

Para muchos pasajeros habituales, este tipo de ajustes puede parecer menor al principio, pero en horas pico cualquier modificación termina afectando los tiempos de traslado, sobre todo en una ciudad donde un pequeño retraso puede hacer que se pierda una conexión, una cita médica o incluso el ingreso puntual al trabajo.

¿CÓMO PODRÁN MOVILIZARSE LOS PASAJEROS?

La MTA explicó distintas alternativas para reducir el impacto:

Si vas hacia una estación cerrada Qué debes hacer Viaje hacia Manhattan Bajarte en Woodside-61 St, 40 St-Lowery St o Queensboro Plaza y tomar un tren en sentido contrario. Sales desde una estación cerrada Tomar un tren hacia Flushing y hacer transferencia en 40 St-Lowery St, Woodside-61 St o 74 St-Broadway.

Además, durante este período todos los trenes en Woodside-61 St utilizarán la plataforma en dirección a Flushing.

7 train riders, this one's for you! During two weekends in May, 7 trains aren't running between 74 St-Broadway in Queens and 34 St-Hudson Yards in Manhattan in either direction:



• From 11:30 p.m. Friday, May 8 to 3:30 a.m. Monday, May 11

• From 11:30 p.m. Friday, May 22 to… pic.twitter.com/k6e1BLagVB — MTA (@MTA) May 6, 2026

EL PROYECTO MÁS LARGO: OBRAS HASTA 2027

A partir del 25 de mayo comenzará la fase más extensa del proyecto. Y aquí es donde muchos pasajeros entienden que los cambios no serán temporales, sino parte de una transformación que durará aproximadamente dos años más.

La línea 7 entrará en una etapa de reconstrucción constante que afectará varias estaciones y recorridos habituales, algo que seguramente sentirá quien vive en Queens y se mueve todos los días entre la rutina del subway, el trabajo y la vida familiar.

Cambios confirmados hasta 2027:

Modificación Detalles Estaciones omitidas Los trenes hacia Flushing dejarán de parar en 52 St y 69 St. Trenes expresos hacia Manhattan Circularán como locales entre 74 St-Broadway y Queensboro Plaza. Trenes hacia Flushing Operarán como locales entre Queensboro Plaza y 61 St-Woodside.

También habrá plataformas temporales en estaciones como:

33 St-Rawson St.

40 St-Lowery St.

46 St-Bliss St.

¿POR QUÉ HABRÁ TANTOS CIERRES EN LA LÍNEA 7?

La MTA explicó que todo forma parte de un ambicioso plan de modernización iniciado en 2023. El proyecto originalmente iba a terminar antes, pero diversos problemas y retrasos empujaron la fecha final hasta mayo de 2027.

Entre las mejoras previstas aparecen varios puntos clave para el futuro del sistema de transporte de New York City.

Principales objetivos de las obras:

Protección contra inundaciones en el túnel Steinway.

Renovación estructural de estaciones entre Woodside y Corona.

Mejoras de accesibilidad.

Instalación de ascensores más rápidos.

Mejor circulación de pasajeros en estaciones concurridas.

En otras palabras, el objetivo es preparar la línea 7 para soportar fenómenos climáticos extremos y aumentar la capacidad de respuesta del sistema en una ciudad donde millones de personas dependen diariamente del metro. Y en un entorno como Nueva York, donde una tormenta puede paralizar barrios enteros y alterar desde el commute hasta el delivery de la cena, este tipo de trabajos ya no es un lujo, sino una necesidad.

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PASAJEROS

Para quienes viven en Queens y trabajan en Manhattan, la recomendación principal será revisar constantemente las actualizaciones oficiales de la MTA antes de salir de casa. Durante los próximos meses habrá ajustes frecuentes y algunos horarios podrían modificarse según avance la construcción.

Aunque las interrupciones serán incómodas, las autoridades insisten en que el resultado final permitirá ofrecer un servicio más moderno, seguro y resistente frente a tormentas e inundaciones que afectan cada vez más a New York City.

Los usuarios de la línea 7 del Metro de Nueva York sufrirán con los cambios que fueron confirmados (Foto: MTA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!