A medida que se acerca el arranque del Mundial de la FIFA 2026, en Nueva York y Nueva Jersey no solo crece la expectativa por los partidos, sino también la preocupación por el impacto que tendrá el evento en el transporte público. Con la llegada de más de 1,2 millones de aficionados a la región, el sistema de movilidad metropolitano enfrentará una de sus pruebas más exigentes en años. Para quienes viven en Queens, Brooklyn, el Bronx, Manhattan o cruzan desde New Jersey todos los días, esto no será un detalle menor: puede significar demoras, desvíos y cambios en la rutina diaria.

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Aunque varios partidos se jugarán en el MetLife Stadium —que durante el torneo llevará el nombre de “New York New Jersey Stadium”—, la ciudad de Nueva York será el principal centro logístico. Por eso, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) ya confirmó que habrá ajustes importantes en el metro, los autobuses y los trenes durante las semanas del Mundial.

Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / DREW ANGERER

FECHAS CLAVE DEL MUNDIAL EN LA REGIÓN NY-NJ

Estas son las jornadas en las que se espera mayor presión sobre el transporte público en la zona:

Calendario de partidos:

13 de junio: Brasil vs. Marruecos.

16 de junio: Francia vs. Senegal.

22 de junio: Noruega vs. Senegal.

25 de junio: Ecuador vs. Alemania.

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra.

30 de junio: Dieciseisavos de final.

5 de julio: Octavos de final.

19 de julio: Final.

DESVÍOS, CAMBIOS DE RUTA Y CANCELACIONES: LO QUE ADVIERTE LA MTA

Si usas el metro en Nueva York, lo más prudente es anticipar cambios importantes. La MTA, a través de una comunicación en su sitio web, ya advirtió que durante el Mundial habrá alteraciones en la operación de varios servicios, especialmente en zonas con gran flujo de pasajeros y cerca de los accesos al estadio. Eso sí, se avisarán en el momento más adecuado, antes de que el sistema se desborde.

Principales cambios en el servicio:

Desvíos en varias líneas del metro.

Cambios de ruta en trenes y autobuses.

Estaciones con paradas omitidas.

Cancelaciones puntuales de servicios.

Aumento significativo de pasajeros.

MIDTOWN, UNA DE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

La zona de Midtown será una de las más sensibles durante el torneo. El tramo comprendido entre la calle 34 y la 59, desde el FDR Drive hasta el West Side Highway, podría registrar restricciones y desvíos según el día y la hora de cada partido.

En la práctica, esto significa que miles de personas podrían ver alterados sus trayectos habituales, tanto en horas pico como en desplazamientos nocturnos. Para muchos neoyorquinos, será clave salir con más tiempo y revisar alertas oficiales antes de viajar.

El Metro de Nueva York podría presentar cambios durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: MTA)

PENN STATION, EN EL CENTRO DEL PROBLEMA

Uno de los puntos más delicados será Penn Station, una de las terminales más transitadas de la ciudad. Según los planes preliminares, algunas áreas de la estación podrían cerrar durante varias horas antes de los partidos y, en ciertos casos, solo estar disponibles para aficionados con boletos.

¿Por qué es importante?

Penn Station conecta múltiples líneas y sistemas ferroviarios.

Cualquier restricción puede generar retrasos en cadena.

La estación ya opera con alta demanda en un día normal.

Durante el Mundial, la presión podría ser mucho mayor.

Durante el Mundial 2026, el servicio de transporte público será cambiante para todos los habituales viajeros (Foto: AFP)

NJ TRANSIT Y EL ACCESO AL ESTADIO

NJ Transit tendrá un rol clave para trasladar a los aficionados hasta el estadio. Sin embargo, también ha generado debate por el costo y por el impacto que podría tener sobre los usuarios habituales del sistema.

Lo que debes saber:

El boleto especial de ida y vuelta al estadio podría costar hasta 150 dólares.

Se recomienda evitar viajar en días de partido si no es necesario.

Habrá coordinación con el sistema PATH para aceptar boletos cruzados.

Se añadirán servicios extra en momentos clave.

Autoridades estatales han expresado su preocupación para que los costos no recaigan sobre los pasajeros regulares, un tema especialmente sensible en una ciudad donde miles de personas dependen del transporte público para trabajar, estudiar y moverse todos los días.

Un conductor de NJ Transit ingresando a su tren (Foto: AFP)

MÁS PASAJEROS, MÁS PRESIÓN EN TODO EL SISTEMA

La MTA también advirtió que no solo el metro se verá afectado. El Long Island Rail Road, Metro-North y los autobuses enfrentarán un aumento considerable de usuarios durante el torneo.

Qué esperar en el día a día:

Trenes más llenos de lo habitual.

Tiempos de espera más largos.

Mayor congestión en estaciones clave.

Cambios operativos de último minuto.

UN EVENTO GLOBAL CON IMPACTO LOCAL

Más allá del fútbol, el Mundial dejará un impacto económico estimado en 3.300 millones de dólares para la región. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ya ha tomado medidas para coordinar la logística general del evento y reducir posibles efectos negativos en la ciudad.

Aun así, el transporte será una de las grandes pruebas del torneo. La recomendación para residentes y viajeros es clara: planificar con anticipación, seguir las actualizaciones oficiales y prever demoras en los días de mayor actividad.

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