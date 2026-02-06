El fin de semana del 7 y 8 de febrero llega en medio de uno de los inviernos más crudos que ha vivido Nueva York en décadas, con la ciudad encadenando más de dos semanas casi seguidas por debajo de los 0 °C y con sensaciones térmicas que se hunden en un solo dígito en Fahrenheit por efecto del viento. Los modelos apuntan a que un nuevo pulso de aire ártico descenderá sobre el área metropolitana justo estos días, con máximas que se quedarán entre los -4 °C y los -9 °C y mínimas que pueden rondar los -16 °C la noche del sábado y los -18 °C el domingo. A ese frío extremo se suma la posibilidad de nuevas nevadas y acumulaciones de varios centímetros sobre una ciudad que ya arrastra semanas de hielo en las aceras y calles estrechas, un cóctel que complica la vida diaria de millones de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del metro para moverse entre los cinco condados.

Para la comunidad latina que vive en barrios como el Sur del Bronx, Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Bushwick o Sunset Park, el metro no es solo un medio de transporte, sino el hilo que conecta el trabajo, la escuela, los cuidados y las remesas que se envían a casa. Se calcula que cerca de 2,3 millones de hispanos y latinos residen en la ciudad, casi un tercio de la población total, con una fuerte presencia de puertorriqueños, dominicanos y mexicanos que cada día abarrotan las líneas 4 y 5 del Bronx, la 7 de Queens o la L y la G en Brooklyn para llegar puntuales a empleos esenciales en restaurantes, delivery, construcción, limpieza o cuidado de personas mayores. En un escenario de frío peligroso, donde se aconseja limitar el tiempo al aire libre, cualquier alteración del servicio se traduce en más minutos esperando en andenes helados y mayor riesgo para quienes no pueden darse el lujo de quedarse en casa.

El pronóstico a 14 días confirma que febrero será un mes “muy malo” en términos de clima: temperaturas medias entre -3 °C y 3 °C, hasta 10 días con nieve y más de una semana con lluvia, lo que garantiza veredas resbalosas, charcos congelados y techos y balcones cargados de hielo. Mientras tanto, los meteorólogos advierten de que un estallido ártico empujado por cambios en el vórtice polar seguirá enviando masas de aire gélido hacia la Costa Este, manteniendo las alertas por hipotermia y congelamiento en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Esa combinación de nieve, lluvia helada y ráfagas intensas ya ha provocado retrasos en aeropuertos y cierres de escuelas en jornadas previas, y todo indica que el primer fin de semana de febrero no será la excepción.

En ese contexto, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) mantiene un amplio calendario de obras en líneas clave como la 4 y la 5 del Bronx y Manhattan, la 6 en el East Side, la 7 en Queens y la L, G y F en Brooklyn, con reemplazo de cambios de vía, mejoras estructurales y trabajos en estaciones que se extenderán durante enero y febrero. Aunque estas intervenciones buscan modernizar la red, aumentar la confiabilidad y reducir fallas a futuro, su aplicación justo en un periodo de frío extremo obliga a los usuarios a planificar con más cuidado sus traslados y a prever rutas alternativas ante suspensiones parciales, trenes que saltan paradas y segmentos cubiertos por buses de reemplazo. Para muchos latinos que viajan desde el norte del Bronx hacia Midtown, o desde Corona y Jackson Heights hacia Manhattan, estos desvíos significan más transbordos, trayectos más largos y estaciones abarrotadas donde el distanciamiento es casi imposible.

Los servicios de emergencia y las autoridades locales han emitido alertas por frío que recomiendan vestir en capas, cubrirse la cabeza, manos y rostro, y limitar la exposición a la intemperie, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y personas sin hogar. Sin embargo, en vecindarios de mayoría latina donde muchas familias viven en apartamentos pequeños, a veces con calefacción deficiente, el metro sigue siendo la vía para llegar a centros de calentamiento, iglesias, supermercados y clínicas comunitarias que ofrecen refugio y apoyo en estos días. Por eso, entender con claridad qué líneas tendrán cambios, qué tramos estarán suspendidos y qué buses suplirán el servicio será clave para organizar la rutina de fin de semana, desde ir a trabajar hasta asistir a la misa dominical o visitar a familiares en otro borough.

Esta guía reúne, en español y con enfoque en la experiencia latina en Nueva York, los desvíos, suspensiones parciales y servicios especiales del metro para el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, precisamente en medio de esta ola de frío extremo y posible nevada. Aquí encontrarás, línea por línea, qué estaciones estarán cerradas, dónde habrá trenes que funcionen como locales en lugar de expresos y qué rutas de autobuses gratuitos ofrecerá la MTA como alternativa en barrios clave del Bronx, Queens, Brooklyn y el eje de la calle 42 en Manhattan. La intención es que puedas consultar rápidamente cómo te afectan estos cambios si vives en zonas como Corona, Jackson Heights, El Bronx, Bushwick o Sunset Park, y tomar decisiones informadas antes de salir de casa, minimizando el tiempo de espera en el andén y el impacto del frío sobre ti y tu familia.

El fin de semana del 7 y 8 de febrero

CAMBIOS DEL METRO DE NUEVA YORK PARA EL SÁBADO 7 DE FEBRERO

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio 1:30 a. m. – 5:00 a. m. Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av (Queens) Embarque solo desde el andén en dirección a Flushing. Ajuste operativo nocturno. Trabajos de mantenimiento, pruebas e inspecciones en el túnel Steinway. Todo el día (hasta fin de Q1 2026) 69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan) El 7 hacia Manhattan se salta 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside se embarca solo desde el andén hacia Flushing. Uso de 61 St–Woodside y 46 St–Bliss St como estaciones alternativas. Mantenimiento estructural en el corredor. Todo el día (hasta fin de Q1 2026) 103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing) El 7 hacia Flushing no se detiene en 103 St–Corona Plaza. Usar Junction Blvd o 111 St. Mejoras y trabajos en la estación.

Línea 6

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Día y noche Línea 6 en Manhattan Servicio reducido: trenes cada 8 minutos. Ajustar tiempos de viaje y considerar 4 y 5 como respaldo. Las líneas 4, 5 y 6 comparten una misma vía por reemplazo de cambios de vía.

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Noche previa y todo el día Bowling Green (Manhattan) – E 180 St (Bronx) No hay servicio 5 entre Bowling Green y E 180 St. Usar 2 y 4, además de transbordos en 149 St–Grand Concourse. Reemplazo de cambios de vía nocturno y de fin de semana. Todo el día Entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse Trenes 2 hacen paradas 5 entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse. Mantener conectividad en el Bronx. Reorganización del servicio por obras en la 5. Todo el día Entre 125 St y Bowling Green Trenes 4 hacen paradas 5 entre 125 St y Bowling Green. Uso del 4 como sustituto directo. Misma obra de reemplazo de aparatos de vía en Manhattan.

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día 149 St–Grand Concourse – 125 St No hay servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. El 4 opera en dos secciones separadas. Reemplazo de cambios de vía en enero y febrero. Todo el día 149 St–Grand Concourse – 3 Av/138 St Buses lanzadera gratis sustituyen al 4. Transbordo entre trenes y buses en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. Mantener acceso mientras se realizan las obras de vía. Noche (desde las 10:00 p. m.) 125 St – Brooklyn Bridge–City Hall El 4 pasa de expreso a local en ambos sentidos. Más paradas intermedias; viajes algo más largos. Ajuste operativo ligado al mismo paquete de obras de vía.

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio 12:01 a. m. – 6:00 a. m. Times Sq–42 St – Grand Central–42 St Servicio extra: el S opera toda la noche. Refuerzo de la conexión este–oeste en Midtown. Compensar desvíos y suspensiones de 4 y 5 durante las obras.

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Broadway Junction – Lorimer St No hay servicio L entre Broadway Junction y Lorimer St. Buses lanzadera L90 y uso de A, C, J/M según el tramo. Reemplazo de rieles y trabajos de vía en Brooklyn. Todo el día Secciones Canarsie–Rockaway Pkwy–Broadway Junction y Lorimer St–8 Av La L se divide en dos tramos con frecuencias de 8–10 minutos. Requiere transbordo mediante buses o líneas paralelas. Permitir obras sin cortar completamente el acceso a la línea.

Línea G

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Smith–9 Sts, ambas direcciones La G se salta Smith–9 Sts. Buses lanzadera T475 entre Carroll St y 4 Av–9 St. Sustitución de escaleras mecánicas en la estación.

Línea F

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Smith–9 Sts, ambas direcciones La F se salta Smith–9 Sts. Mismo bus lanzadera T475. Mismo proyecto de reemplazo de escaleras que afecta a la G. 3:45 a. m. – 10:00 p. m. Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I (sentido Manhattan) La F hacia Manhattan no se detiene en estas estaciones. Usar 18 Av o Kings Hwy para hacer trasbordo. Trabajos de reemplazo de rieles en el tramo sur de Brooklyn.

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Ralph Av y Rockaway Av (Brooklyn, sentido Queens) La A, que normalmente va expreso, hace paradas locales en Ralph Av y Rockaway Av. Mejora el acceso local en el este de Brooklyn. Mantenimiento estructural en el corredor, que obliga a operar en vía local.

MODIFICACIONES PROGRAMADAS EN EL SERVICIO DEL METRO DE NUEVA YORK PARA EL DOMINGO 8 DE FEBERO

Línea 6

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Día y noche Línea 6 en Manhattan Servicio reducido: trenes cada 8 minutos. Ajustar tiempos de viaje y considerar 4 y 5 como respaldo. Las líneas 4, 5 y 6 comparten una misma vía por reemplazo de cambios de vía.

Línea 7

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día (hasta fin de Q1 2026) 69 St y 52 St (Queens, sentido Manhattan) El 7 hacia Manhattan se salta 69 St y 52 St; en 61 St–Woodside se embarca solo desde el andén hacia Flushing. Uso de 61 St–Woodside y 46 St–Bliss St como estaciones alternativas. Mantenimiento estructural en el corredor. Todo el día (hasta el primer trimestre de 2026) 103 St–Corona Plaza (Queens, sentido Flushing) El 7 hacia Flushing no se detiene en 103 St–Corona Plaza. Usar Junction Blvd o 111 St. Mejoras y trabajos en la estación.

Línea 5

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Día y noche Bowling Green (Manhattan) – E 180 St (Bronx) No hay servicio 5 entre Bowling Green y E 180 St. Usar 2 y 4, además de transbordos en 149 St–Grand Concourse y buses lanzadera entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. Reemplazo de cambios de vía nocturno y de fin de semana. Día y noche Entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse Trenes 2 hacen paradas 5 entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse. Mantener conectividad en el Bronx. Reorganización del servicio por obras en la 5. Día y noche Entre 125 St y Bowling Green Trenes 4 hacen paradas 5 entre 125 St y Bowling Green. Uso del 4 como sustituto directo. Misma obra de reemplazo de aparatos de vía en Manhattan.

Línea 4

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día 149 St–Grand Concourse – 125 St No hay servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. El 4 opera en dos secciones separadas: Utica Av/New Lots Av–125 St y Woodlawn–149 St–Grand Concourse. Reemplazo de cambios de vía en enero y febrero. Todo el día 149 St–Grand Concourse – 3 Av/138 St Buses lanzadera gratis sustituyen al 4, con parada en 138 St–Grand Concourse. Transbordo entre trenes y buses en 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St. Mantener acceso mientras se realizan las obras de vía. Noche 125 St – Brooklyn Bridge–City Hall El 4 pasa de expreso a local en ambos sentidos. Más paradas intermedias; viajes algo más largos. Ajuste operativo ligado al mismo paquete de obras de vía.

Shuttle S 42 Street

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio 12:01 a. m. – 6:00 a. m. Times Sq–42 St – Grand Central–42 St Servicio extra: el S opera toda la noche. Refuerzo de la conexión este–oeste en Midtown. Compensar desvíos y suspensiones de 4 y 5 durante las obras.

Línea L

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Broadway Junction – Lorimer St No hay servicio L entre Broadway Junction y Lorimer St. Buses lanzadera L90 y uso de A, C, J/M según el tramo para ir entre Brooklyn y Manhattan. Reemplazo de rieles y trabajos de vía en Brooklyn. Todo el día Secciones Canarsie–Rockaway Pkwy–Broadway Junction y Lorimer St–8 Av La L se divide en dos tramos con frecuencias de 8–10 minutos. Requiere transbordo mediante buses o líneas paralelas. Permitir obras sin cortar completamente el acceso a la línea.

Línea G

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Smith–9 Sts, ambas direcciones La G se salta Smith–9 Sts. Buses lanzadera T475 entre Carroll St y 4 Av–9 St, con parada en Smith–9 Sts. Sustitución de escaleras mecánicas en la estación.

Línea F

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Smith–9 Sts, ambas direcciones La F se salta Smith–9 Sts. Mismo bus lanzadera T475 entre Carroll St y 4 Av–9 St. Mismo proyecto de reemplazo de escaleras que afecta a la G. 3:45 a. m. – 10:00 p. m. Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I (sentido Manhattan) La F hacia Manhattan no se detiene en estas estaciones. Usar 18 Av o Kings Hwy para hacer trasbordo. Trabajos de reemplazo de rieles en el tramo sur de Brooklyn.

Línea A

Horario Tramo / estación afectada Cambio en el servicio Alternativas / notas Motivo del cambio Todo el día Ralph Av y Rockaway Av (Brooklyn, sentido Queens) La A, que normalmente va expreso, hace paradas locales en Ralph Av y Rockaway Av. Mejora el acceso local en el este de Brooklyn. Mantenimiento estructural en el corredor, que obliga a operar en vía local.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL METRO DE NUEVA YORK

¿El metro de Nueva York funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Sí, el Subway de Nueva York opera 24/7, aunque de noche y fines de semana puede haber menos frecuencia y más obras programadas.​ ¿Cuál es el precio del pasaje sencillo de metro actualmente? La tarifa base suele ser un valor fijo por viaje (por ejemplo, alrededor de un pasaje estándar urbano), pero puede cambiar, así que conviene revisar siempre la web oficial de la MTA o los carteles en la estación.​ ¿Qué diferencia hay entre metro, subway y MTA? “Subway” y “metro” se refieren al sistema de trenes urbanos; “MTA” es la autoridad de transporte que administra el sistema (subway, buses y algunos trenes regionales).​ ¿Dónde puedo ver el mapa oficial del metro? El mapa oficial está disponible gratis en la web de la MTA, en paneles de muchas estaciones y también dentro de algunos vagones.​ ¿Todas las líneas pasan por Manhattan o también van a otros distritos (Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island)? No todas las líneas pasan por Manhattan; hay trenes que conectan y atraviesan Brooklyn, Queens y el Bronx, mientras que Staten Island tiene un tren separado que conecta con el ferry.​

Pagos y tarjetas (MetroCard / OMNY)

¿Qué es OMNY y cómo se usa para pagar el metro? OMNY es el sistema de pago sin contacto: solo acercas tu tarjeta bancaria contactless o tu celular al lector en el torniquete y se descuenta la tarifa.​ ¿Todavía se puede usar la MetroCard o solo OMNY? Durante el periodo de transición se acepta MetroCard y OMNY, pero el objetivo es que OMNY reemplace poco a poco a la MetroCard, por lo que conviene priorizar OMNY si puedes.​ ¿Puedo pagar el metro con tarjeta de crédito contactless o con el celular (Apple Pay, Google Pay)? Sí, si tu tarjeta o tu teléfono tienen pago sin contacto habilitado, puedes usarlos directamente en los lectores OMNY del torniquete.​ ¿Existen pases ilimitados por 7 días o más y cómo me conviene elegirlos? Suelen existir pases de viajes ilimitados por un período (por ejemplo, 7 días), que convienen si harás varios trayectos diarios; si usarás el metro solo 1–2 veces al día, puede que te convenga pagar por viaje.​ ¿Los niños pagan pasaje o hay alguna política de tarifa reducida? Hay políticas que permiten que menores de cierta altura/edad viajen gratis con un adulto, y existen tarifas reducidas para personas mayores y otros grupos, pero debes revisar las condiciones exactas en la web oficial.​

Uso básico y navegación

¿Cómo sé si debo tomar el tren en dirección “Uptown” o “Downtown”? En Manhattan, “Uptown” es hacia el norte y “Downtown” hacia el sur; revisa en el mapa en qué dirección está tu destino para saber qué lado del andén elegir.​ ¿Cuál es la diferencia entre tren local y tren express? El tren local se detiene en todas las estaciones de la línea, mientras que el tren express se salta varias paradas y solo para en estaciones principales.​ ¿Cómo leo el mapa del metro y las letras/números de las líneas? Cada línea está identificada con una letra o número y un color; debes encontrar tu estación de origen y destino en el mapa y ver qué líneas las conectan y en qué dirección debes ir.​ ¿Cómo hago para combinar líneas (transfers) sin pagar de nuevo? En muchas estaciones puedes cambiar de línea dentro de la zona de pago siguiendo los letreros de “Transfer”; mientras no salgas por los torniquetes hacia la calle, el cambio no requiere pagar otro viaje.​ ¿Qué hago si me paso de estación o me bajo en la parada equivocada? Si te pasas, baja en la siguiente estación, cruza al andén del sentido contrario y regresa; si te bajaste antes, vuelve a entrar (si no saliste a la calle, no pagarás de nuevo) y toma el tren correcto.​

Horarios, frecuencias y servicio

¿La frecuencia de los trenes es la misma de día que de noche o fines de semana? No, de noche y fines de semana suelen pasar con menos frecuencia y hay más desvíos por mantenimiento, por lo que los tiempos de espera pueden ser mayores.​ ¿Dónde puedo ver avisos de obras, retrasos o cambios de servicio? En la web y la app oficial de la MTA hay alertas de servicio, y en las estaciones suelen colocar carteles y avisos sobre obras y cambios temporales.​ ¿Hay aplicaciones recomendadas para saber qué tren tomar y en qué horario (por ejemplo, Google Maps)? Sí, aplicaciones como Google Maps, Citymapper y la app oficial de la MTA indican qué líneas tomar, tiempos estimados y posibles alternativas si hay retrasos.​

Seguridad y normas

¿Es seguro viajar en metro de noche y qué precauciones básicas debería tomar? El sistema es muy usado incluso de noche, pero se recomienda viajar en coches con más gente, evitar vagones vacíos, mantener tus pertenencias cerca y estar atento a tu entorno.​ ¿Qué reglas de etiqueta se esperan dentro de los vagones y andenes (dejar salir, no bloquear puertas, etc.)? Se espera dejar salir antes de entrar, no bloquear puertas, no ocupar más de un asiento, mantener el volumen bajo y no tirar basura en el vagón ni en las vías.​ ¿Está permitido comer o beber dentro del metro? En general está permitido llevar comida, pero no se recomienda consumir alimentos con olor fuerte y siempre debes desechar la basura en los contenedores de la estación.​ ¿Qué debo hacer si veo una situación peligrosa o una emergencia en la estación o dentro del tren? Debes avisar a un agente de la MTA, usar un intercomunicador en el tren o en la estación, o llamar al número de emergencias; nunca bajes a las vías.​

Accesibilidad y equipaje

¿Qué estaciones tienen ascensor o facilidades para personas con movilidad reducida? En el mapa oficial y en la web de la MTA aparece un símbolo de accesibilidad para las estaciones con ascensor, rampas u otras facilidades para usuarios con movilidad reducida.​ ¿Puedo subir con maletas grandes, coche de bebé o bicicleta? Se permite equipaje y coches de bebé, siempre que no bloqueen puertas ni pasillos; las bicicletas también están permitidas pero debes sostenerlas firmemente y evitar horas pico si es posible.​ ¿Hay algún horario restringido para llevar bicicletas en el metro? En general, las bicicletas están permitidas todo el día, pero en algunas líneas u horarios pico se sugieren restricciones o recomendaciones para no saturar los vagones.​

Turistas y primeros viajeros

¿Cuál es la mejor opción de pago para un turista que estará 3–7 días en la ciudad? Si vas a usar mucho el metro y el bus cada día, un pase ilimitado de varios días suele ser más conveniente; si lo usarás poco, pagar con OMNY por viaje puede salir mejor.​ ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los turistas al usar el subway (por ejemplo, entrar por el lado equivocado)? Errores típicos son entrar en el andén del sentido contrario (Uptown vs Downtown), no diferenciar tren local de express y no revisar avisos de cambios de servicio antes de viajar.​ ¿Cómo llego en metro a los principales puntos turísticos (Times Square, Central Park, Brooklyn Bridge, Wall Street, etc.)? Cada sitio tiene varias estaciones cercanas: por ejemplo, Times Square tiene la estación Times Sq–42 St con muchas líneas, y lugares como Wall Street o Brooklyn Bridge tienen estaciones con esos nombres o cercanas, que verás fácilmente en el mapa o apps de navegación.​ ¿Hay tours o guías en línea que expliquen paso a paso cómo usar el metro por primera vez? Sí, hay guías detalladas en blogs y videos en español e inglés que muestran desde cómo entrar por el torniquete hasta cómo leer el mapa y cambiar de línea.​

Información adicional

¿Dónde puedo consultar información oficial y actualizada sobre el metro (tarifas, mapas, avisos de servicio)? En el sitio web y la app oficial de la MTA encontrarás mapas, tarifas actuales, avisos de obras y cualquier cambio importante en el servicio.​

La MTA busca mejorar su servicio

