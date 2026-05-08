Durante las últimas semanas, quienes se mueven en tren por el sur de California han empezado a notar un cambio que se siente de inmediato en la rutina: menos salidas, más esperas y trayectos que ya no encajan tan fácil con los horarios del trabajo, la escuela o la universidad. En una región donde el tráfico en la I−5, la I−10, la 91 y la 60 suele ser parte de la vida diaria, Metrolink se había convertido para muchos en una salida práctica para evitar manejar entre horas pico, pagar estacionamientos caros o pasar una hora extra atrapados en la autopista. Pero ese alivio ahora enfrenta un panorama complicado, porque la empresa confirmó que mantendrá recortes indefinidos en varias de sus líneas y, además, estudia un posible aumento de tarifas para los próximos meses.

Mira también: Esta ciudad de California prohíbe hacer hoyos en las playas

La medida ya preocupa a miles de pasajeros en Los Ángeles, Orange County, Riverside y San Bernardino, especialmente a quienes dependen del tren para llegar a sus empleos, clases o citas médicas sin tener que gastar más en gasolina o rideshare. Y como suele pasar cuando el bolsillo se aprieta en ciudades como Inglewood, East L.A., Anaheim o Santa Ana, cualquier cambio en el transporte público no tarda en sentirse en toda la rutina familiar.

RECORTES SIN FECHA DE REGRESO

Metrolink confirmó que la reducción del servicio seguirá vigente de manera indefinida en seis de sus siete líneas ferroviarias. En conjunto, la empresa calcula que esto representa cerca de un 20% menos de operaciones en toda su red regional.

Los ajustes comenzaron el 23 de marzo como una medida temporal, pero la normalización del sistema se ha ido postergando. Eso significa que, por ahora, miles de pasajeros siguen dependiendo de horarios más limitados y de una oferta mucho más ajustada que antes, sobre todo en días laborales.

El ajuste que inició en marzo de forma temporal pasó a convertirse en algo de forma indefinida (Foto: Metrolink)

LAS LÍNEAS MÁS AFECTADAS

Las rutas donde los cambios se sienten con más fuerza son estas:

Orange County Line, con menos trenes en horario laboral.

Riverside Line, con intervalos más largos entre salidas.

San Bernardino Line, con ajustes en frecuencias matutinas.

Ventura County Line, con reducción parcial de operaciones.

Inland Empire-Orange County Line, con servicio limitado.

91/Perris Valley Line, con cambios en horarios de conexión.

Aunque algunos servicios de fin de semana continúan operando, Metrolink no descarta nuevos ajustes si la presión operativa y financiera sigue creciendo.

FALLAS MECÁNICAS Y REPUESTOS TARDÍOS

Una de las causas principales del problema está relacionada con las locomotoras diésel F−125 que usa la red. Varias unidades han presentado fallas mecánicas repetidas en los últimos meses, lo que dejó a parte de la flota fuera de servicio por periodos más largos de lo previsto.

A eso se suma un obstáculo que afecta a todo el transporte en Estados Unidos: la demora en conseguir repuestos. Entre la cadena de suministro todavía irregular y los tiempos de reparación, la recuperación ha sido más lenta de lo que Metrolink esperaba. En la práctica, hay demanda suficiente, pero no tantos trenes disponibles para cubrirla.

EL GOLPE FINANCIERO

El problema no es solo técnico. También es económico. Desde la pandemia de COVID-19, el sistema no ha recuperado por completo el número de pasajeros que tenía antes de 2020, y eso se traduce en menos ingresos por boletos y más presión sobre el presupuesto.

De acuerdo con reportes citados por medios especializados como Urbanize LA, Metrolink enfrenta un déficit anual cercano a los US$15 millones. A eso se sumaría una posible reducción de fondos regionales por otros US$10 millones, lo que complica todavía más la operación.

En resumen:

Déficit operativo estimado: US$15 millones.

Posible reducción de fondos regionales: US$10 millones.

Presión total sobre el presupuesto: cerca de US$30 millones.

Recuperación de pasajeros más lenta de lo esperado.

Costos de reparación y mantenimiento en alza.

¿PODRÍAN SUBIR LAS TARIFAS EN OCTUBRE?

Mientras intenta sostener el servicio, Metrolink también evalúa un aumento de tarifas previsto para octubre. Por ahora no se ha confirmado el porcentaje exacto, pero la posibilidad ya genera inquietud entre trabajadores, estudiantes y familias que usan el tren todos los días para moverse por el área de Los Ángeles.

El malestar es fácil de entender: no se trata solo de pagar más, sino de hacerlo cuando el servicio ofrece menos opciones. Para muchos usuarios, eso suena a doble golpe en un momento en que el costo de vida en el sur de California ya está bastante ajustado entre renta, gasolina, comida y transporte.

Si el recorte se mantiene y el aumento se concreta, algunos pasajeros podrían volver al automóvil por necesidad, lo que terminaría empeorando el tráfico en corredores clave de la región.

Por ahora, no hay una fecha clara para el regreso del servicio completo. Metrolink asegura que sigue buscando alternativas para equilibrar operación, mantenimiento y presupuesto, pero la realidad es que miles de viajeros ya tuvieron que reorganizar su día a día ante una crisis que, por el momento, no tiene solución inmediata.

Metrolink evalúa subir el costo de su tarifa para ayudar a revertir las pérdidas (Foto: Metrolink)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!