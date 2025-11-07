En lo que expertos consideran la mayor “ilegalización” instantánea de migrantes en la historia reciente, este viernes 7 de noviembre a la medianoche vence oficialmente el período de gracia para los venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). A partir de ese momento, cientos de miles de personas quedarán sin protección, sin permiso de trabajo y expuestas a detención o deportación.

Raúl, quien pide que solo se utilice su nombre, es uno de los 600,000 venezolanos que desde esta noche pasarán a formar parte de la población indocumentada del país. Su voz refleja la angustia de miles.

“Yo salí de un país huyendo de una situación que no quiero ahondar mucho… pero salí perseguido prácticamente, y actualmente me estoy sintiendo perseguido sin haber hecho nada”, relató a Univision Noticias.

Para él, perder el TPS no es solo un trámite migratorio: es un giro de vida que califica como injusto y que lo deja sin opciones claras.

Consultado sobre qué haría si, finalmente, no se resuelve nada y debe regresar a Venezuela, su respuesta fue directa y dolorosa: “Mi vida corre peligro, la de mi familia corre peligro… yo no me vine porque quise”.

Miles de venezolanos perderán el TPS la medianoche de este viernes 7 de noviembre. | Crédito: AFP

Una decisión que deja a miles en el limbo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el TPS para los venezolanos será cancelado, luego de que la Corte Suprema respaldara en octubre la decisión del gobierno. Esto significa que, a menos que tengan un proceso migratorio abierto, las personas sin protección quedarán expuestas a ser detenidas y deportadas en cualquier momento.

Avelino González, abogado de inmigración, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Regresar a un país que está atravesando por una situación muy difícil… y sin embargo están enviando a estas personas a lo incierto, a la nada”.

Opciones limitadas y una carrera contra el tiempo

Los abogados coinciden en que es crucial actuar de inmediato. Entre las recomendaciones:

Revisar si existe un asilo pendiente .

. Iniciar peticiones familiares si es posible.

si es posible. Considerar salir del país antes de los 180 días, para evitar penalidades migratorias más severas en el futuro.

Abogados advierten que, sin TPS vigente, aumentan los riesgos de quedar en proceso de deportación. | Crédito: AFP

El panorama, advierte González, no es sencillo: “En términos reales es muy difícil porque muchas personas no tienen un caso de asilo per se… No pueden demostrar persecución directa, aunque provengan de un régimen totalitario”.

Según coinciden varios expertos, solo un “milagro” podría revertir la medida, a menos que el gobierno Trump decida restablecer el TPS para Venezuela. Esa es la pequeña esperanza que muchos de los afectados mantienen en este día decisivo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!