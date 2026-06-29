Si vives en Miami Beach, trabajas en South Beach o vas seguido a la playa desde otras zonas del sur de Florida, probablemente ya sabes lo estresante que puede ser manejar entre las avenidas Alton, Collins y Washington cuando el tráfico se mezcla con turistas, repartidores y gente cruzando hacia Lincoln Road. En medio de esa rutina, una noticia importante acaba de cambiar la manera en que las cámaras de semáforo en rojo afectan tu bolsillo: la Comisión de la Ciudad de Miami Beach votó para dejar de emitir la mayoría de las multas por giros a la derecha en rojo generadas por cámaras, una decisión que busca responder al enojo de muchos residentes, incluidos muchos hispanos que dependen del carro para ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o llegar a tiempo al turno en restaurantes y hoteles.

Sin embargo, hay una intersección específica donde la política sigue igual, y ahí un giro mal hecho puede seguir costándote una multa: el giro de 17th Street hacia Alton Road, justo donde se junta el tráfico que sale de la zona cercana a Lincoln con el que va hacia la US-1 y la I-95. Entender esta excepción y lo que se mantiene vigente en el resto de la ciudad es clave para evitar sorpresas en el correo y manejar con más tranquilidad por las calles que recorres todos los días.

¿QUÉ DECIDIÓ EXACTAMENTE MIAMI BEACH?

Como informa NBC Miami, tras semanas de reclamos, correos y testimonios de vecinos que aseguraban haber hecho una parada antes de girar en rojo, pero igual recibían una multa, la Comisión de la Ciudad votó dejar de usar las cámaras para sancionar la mayoría de los giros a la derecha en rojo. La propia ciudad reconoce que muchas de esas sanciones se originaban cuando los conductores se detenían y luego avanzaban muy lentamente para mejorar la visibilidad, revisar si cruzaban peatones o si venían carros en los otros carriles, maniobras que el sistema automático interpretaba como si nunca se hubiera hecho una detención completa. La nueva política busca corregir ese exceso sin renunciar a la seguridad vial: las cámaras siguen activas para infracciones claras, como cruzar un semáforo completamente en rojo, pero dejan de ser el juez principal en la mayoría de los giros a la derecha.

El comisionado Alex Fernandez, hijo de exiliados cubanos y muy cercano a la comunidad hispana local, ha sido una de las voces más críticas del uso de estas cámaras para sancionar giros en rojo. Él ha señalado que el sistema genera dudas de justicia, porque muchas veces la multa llega al dueño del vehículo y no necesariamente a la persona que iba manejando, algo que golpea especialmente a familias que comparten carro o a quienes trabajan como choferes. El alcalde Steven Meiner también apoyó el cambio, dejando claro en comunicados públicos que la intención es concentrar la fiscalización en las maniobras que sí representan un riesgo real para los demás conductores y para quienes caminan o andan en bicicleta por la ciudad.

Miami Beach es una ciudad que nunca para, menos para quienes conducen por sus calles (Foto: AFP) / FRANK FELL

LA ÚNICA INTERSECCIÓN QUE SE SALVA DE LA NUEVA REGLA

Aunque el anuncio suena a “Buenas noticias para todos los giros en rojo”, hay una excepción importante que cualquier conductor en Miami Beach debe tener muy clara: el giro de 17th Street hacia Alton Road.

Intersección ¿Se seguirán emitiendo multas por girar a la derecha en rojo con cámara? 17th Street (oeste) hacia Alton Road (norte) Sí, se mantiene la aplicación de multas por cámara para giros a la derecha en rojo. Otras intersecciones de Miami Beach con cámaras No, la ciudad suspendió la emisión de multas de cámara para giros a la derecha en rojo.

La razón de esta excepción es que ese giro está bajo supervisión del Departamento de Transporte de Florida (FDOT), y la votación de la ciudad no puede simplemente anular las reglas estatales aplicadas en ese punto. En la práctica, esto significa que, aunque el resto de las intersecciones con cámaras en Miami Beach ya no generarán multas por girar a la derecha en rojo bajo el nuevo criterio, ese giro específico en la 17 con Alton sigue siendo un foco de atención en términos de enforcement.

LO QUE CONTINÚA IGUAL PARA LAS CÁMARAS DE SEMÁFORO

Que la ciudad haya relajado las multas por giros a la derecha en rojo no significa que las cámaras desaparezcan ni que todo esté permitido.

Situación en Miami Beach ¿Habrá multa por cámara? Girar a la derecha en rojo en la mayoría de intersecciones con cámara (bajo la nueva política) No, siempre que se respete la regla de detenerse y no haya otras señales que prohíban el giro. Girar a la derecha en rojo en 17th Street hacia Alton Road Sí, la excepción se mantiene y el giro sigue sujeto a multas de cámara. Cruzar un semáforo completamente en rojo sin detenerse (ir “de largo” en rojo) Sí, las cámaras seguirán generando multas por esta infracción.

En otras palabras, si te pasas el semáforo en rojo como si nada, el sistema de cámaras lo va a registrar y la ciudad puede seguir enviando una multa a la dirección asociada al vehículo. Florida permite girar a la derecha en rojo después de una detención completa, salvo que exista un letrero que lo prohíba, y ese punto no cambia con esta actualización: lo que cambia es el uso de las cámaras para castigar movimientos lentos que antes se confundían con “no detenerse”.

¿CÓMO TE AFECTA SI YA RECIBISTE UNA MULTA?

La nueva política no tiene efecto retroactivo: las multas que ya te llegaron por giros a la derecha en rojo antes de la votación de la Comisión no se cancelan automáticamente. Si eres uno de los muchos conductores —incluidos trabajadores de la industria turística, repartidores o residentes que comparten auto en familia— que ya recibió una de estas sanciones, tus opciones continúan siendo esencialmente las de siempre: pagar la multa dentro de los plazos indicados, revisar las imágenes o el video y seguir el proceso formal para impugnar si consideras que el sistema registró mal tu maniobra.

La ciudad de Miami Beach ofrece acceso a las imágenes y videos relacionados con cada multa, y verlos con calma suele ser clave para decidir si vale la pena disputar la sanción. Para un hispanohablante que tal vez no se siente tan cómodo con la burocracia en inglés, puede ser útil pedir apoyo a alguien de confianza que domine mejor el idioma o buscar asesoría local que sepa moverse en este tipo de trámites. Además, si manejas un vehículo de alquiler, las empresas de renta acostumbran cobrar cargos administrativos por gestionar la notificación, así que conviene revisar el contrato y actuar rápido para evitar que el costo se dispare.

Los semáforos que cuentan con cámaras pueden ser el peor enemigo de algunos conductores de Miami Beach (Foto: Freepik)

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