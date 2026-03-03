Llegaron las vacaciones de primavera (spring break) en Estados Unidos y muchos jóvenes se alistan para disfrutar al máximo de esta temporada, por lo que eligen Miami Beach como su ciudad favorita de Florida. Si bien es una época en la que muchos buscan divertirse, con el paso de los años estas fiestas se han vuelto desenfrenadas: el descontrol, el licor, las peleas y más ocurren a toda hora, lo que genera malestar entre los residentes. Ante esta situación, las autoridades han implementado nuevas normas y regulaciones para quienes desean ir a este destino. ¿Cuáles son las restricciones activas en marzo? Conócelas a continuación.

MES DE ALTO IMPACTO EN MIAMI BEACH POR EL SPRING BREAK 2026

Las autoridades de Miami Beach declararon todo marzo de 2026 como “mes de alto impacto”, por lo que habrá reglas especiales de seguridad, tráfico, consumo de alcohol y acceso a la playa, con medidas más estrictas en dos fines de semana pico: del jueves 12 al domingo 15 y del jueves 19 al domingo 22 de marzo.

Por lo tanto, habrá más policías, controles y gestión de tráfico. Aunque no hay toque de queda general automático ni cierre de playa a las 6 p.m., pueden imponerse dicha medida si se dan incidentes graves.

Fiestas, alcohol y peleas bajo la lupa: las medidas que tomó Miami Beach para proteger a sus residentes (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

LAS RESTRICCIONES ACTIVAS POR EL SPRING BREAK 2026

A continuación, cada una de las restricciones que se activaron por el Spring Break 2026 en Miami Beach:

Reglas en la playa y Ocean Drive

La playa permanece abierta en su horario normal: ya no se cierra a las 6 p.m. como en años anteriores.

ya no se cierra a las 6 p.m. como en años anteriores. El acceso a la playa desde Ocean Drive se limita a ciertas calles: 5, 7, 8, 10, 12 y 14 Street con puntos de control de seguridad en las entradas.

5, 7, 8, 10, 12 y 14 Street con puntos de control de seguridad en las entradas. Se prohíben algunas cosas: neveras/coolers grandes, envases de vidrio, inflables, carpas y mesas en los accesos controlados.

neveras/coolers grandes, envases de vidrio, inflables, carpas y mesas en los accesos controlados. No alcohol ni cigarrillos: no se permite tomar ni fumar en las playas, algo que está prohibido todo el año.

no se permite tomar ni fumar en las playas, algo que está prohibido todo el año. La música amplificada: está prohibida si la escuchas sin permiso en la playa.

Tráfico, estacionamiento y “towing”

Desde el 5 de marzo (de jueves a domingo):

Garajes de la zona Art Deco (G1, G2, G3, G4) cobrarán tarifa fija alta a no residentes: de US$40 a US$100 según la noche.

Estacionamiento en la calle y lotes de superficie suben aproximadamente entre 4 y 15 dólares por hora para visitantes. Los residentes pagan tarifa reducida.

“Nuestros cuatro estacionamientos en el distrito tendrán una tarifa fija inicial de $40, y el estacionamiento en la calle y en la superficie costará $20 por hora para los no residentes. Para los fines de semana marcados posteriores, si es necesario, puedo aumentar las tarifas de los estacionamientos a $100 ”, dijo Eric Carpenter, administrador de la ciudad de Miami Beach, publica CBS News.

”, dijo Eric Carpenter, administrador de la ciudad de Miami Beach, publica CBS News. Remolque (towing) para no residentes con tarifa elevada, alrededor de US$548 más cargos administrativos, que es el doble de lo cuesta normalmente).

Los fines de semana pico (12–15 y 19–22 de marzo)

A Ocean Drive sólo se podrá entrar en auto desde la calle más al norte habilitada y salir por 5 Street.

Habrá lectores de placas (license plate readers) en los carriles hacia el este de las calzadas MacArthur y Julia Tuttle por la noche.

Alcohol, tiendas y controles policiales

Las licorerías de paquete (package stores o packies) en el área de South Beach deben cerrar estrictamente a las 8 p.m. durante el periodo de Spring Break.

Habrá puntos de control de DUI (alcoholemia) en noches seleccionadas de los fines de semana pico (por ejemplo, 13–14 y 20–21 de marzo).

La ciudad ha reiterado que “la anarquía no será tolerada” y que se busca un ambiente más enfocado en salud y bienestar que en fiestas descontroladas.

Se mantiene una fuerte presencia policial y monitoreo de cámaras en tiempo real, con capacidad para activar toque de queda si hay violencia o aglomeraciones peligrosas.

Jóvenes disfrutando del spring break el año pasado en un bar de Miami Beach (Foto: AFP)

