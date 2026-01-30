El calor constante, las playas abiertas todo el año y las palmeras que definen el paisaje de Miami están a punto de enfrentarse a un escenario poco común. Este fin de semana, la ciudad se prepara para rozar los 32°F, un nivel que no se registraba desde hace 15 años y que marca un giro inesperado para el sur de Estados Unidos. Mientras gran parte del país lleva días lidiando con una ola de frío intensa y persistente, Florida había logrado mantenerse al margen. Eso cambia ahora: el “estado del sol” entra de lleno en el mapa del invierno extremo, con madrugadas heladas y un ambiente que rompe la idea de que aquí el frío nunca llega de verdad.

“Prácticamente todo el estado de Florida estará bajo el punto de congelación. Pero lo más impresionante no sería las temperaturas sino la sensación térmica, que es lo que debe preocuparnos. Los pronósticos de la velocidad del viento para las 6 a.m. de este 1 de febrero son de 40 mph, esto provoca que con temperaturas muy bajas la sensación térmica se sienta mucho más baja”, dijo el meteorólogo Osmany Lorenzo.

Ahora bien, ¿empeorará el clima? Los pronósticos indican que no se trata de un enfriamiento prolongado ni de un invierno que vaya a intensificarse más allá de este episodio puntual. El descenso será marcado, sí, pero breve. A partir de la próxima semana, los modelos apuntan a una moderación gradual de las temperaturas, sin señales de que Miami encadene varios días consecutivos con valores por debajo del punto de congelación.

El descenso térmico en Miami coincide con una de las olas invernales más intensas en EE.UU. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

El responsable de este cambio es un frente de aire ártico que alcanzó al sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas de congelación para varias zonas, advirtiendo que ciudades como Miami y Fort Lauderdale podrían registrar mínimas cercanas a los 28°F, mientras que en West Palm Beach los termómetros podrían caer hasta alrededor de los 21°F. Según la oficina del NWS en Miami, el frío se concentrará sobre todo durante las madrugadas del domingo y el lunes, cuando “amplias áreas con temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación” serán posibles.

Además del descenso térmico, el mismo sistema frontal traerá lluvias entre miércoles y viernes, lo que podría acentuar la sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Aun así, los meteorólogos insisten en que el evento tiene una ventana temporal limitada y no anticipa un patrón invernal más severo para el resto de la temporada en el sur de Florida.

Este episodio ocurre mientras Estados Unidos atraviesa uno de los periodos de frío más largos en décadas. Análisis de CNN y agencias internacionales señalan que más de 200 récords diarios de bajas temperaturas podrían superarse entre viernes y lunes, especialmente en la mitad oriental del país. Estados como Tennessee y Mississippi concentran impactos severos, con miles de usuarios aún sin electricidad. En ciudades como Nashville, las máximas apenas rondarán los 21°F, muy por debajo de lo habitual.

Aunque Miami no suele vivir estos escenarios, el invierno actual en EE.UU. está rompiendo récords. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

En el noreste, el frío tampoco da tregua. Filadelfia podría completar casi dos semanas consecutivas con temperaturas de 32°F o menos, una racha que no se veía desde comienzos de la década de 1960. Washington y Nueva York enfrentan escenarios similares, con mínimas que no se registraban desde hace varios años.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan proteger plantas, mascotas y tuberías expuestas, y limitar la exposición al aire libre durante las madrugadas. Aunque Miami vivirá un frío histórico para sus estándares, los expertos coinciden en el mensaje clave: no empeorará el invierno, pero este episodio confirma que el frío intenso ya no es tan ajeno, incluso en regiones donde solía ser una rareza.

